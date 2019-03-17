【勝利醜聞】韓流紙醉金迷背後　極端醜陋引發的國家災難

韓國藝能界爆出大醜聞，由BIGBANG勝利投下的「炸彈」衝擊韓國。但事實醜聞影響並不局限藝能界，醜聞除揭露韓國名流背後的極端醜陋，亦揭示性犯罪的偷拍問題充斥社會角落，威脅女性。恐怕事件將繼續燃燒一段時間，無法輕易平息。

勝利前往首爾警察局接受問話，在警署門外回應記者提問。（路透社）

韓國頂尖組合BIGBANG成員李昇炫，或大家都認識的藝名「勝利」，是這次風波的主角。勝利投資及經營的夜店Burning Sun，因一次暴力傷人事件遭揭露長久以來的黑暗，由暴力傷人、非法賭博、吸毒、行賄、賣淫、到偷拍並散播淫穢影片等等，令人目瞪口呆。

韓流正受到正面衝擊

事件牽涉名人亦愈來愈多，包括人氣綜藝節目《兩天一夜》的成員鄭俊英、車太鉉和金俊浩等人，Highlight的龍俊亨、FTIsland的崔鍾訓亦先後宣布先後退出所屬男子組合及娛樂圈。涉及醜聞的名單愈來愈長，前往警局報到的名人亦愈來愈多。

醜聞揭露至今，完全未有「退燒」的跡象，原因這次衝擊的是韓國娛樂圈的頂端───韓流中極具影響力的人。不時有韓劇會以上流社會的陰暗面作為題材，而這往往是最受歡迎的主題之一。只是觀眾可能沒想到，發生在現實世界中的情節，比韓劇中描述的「精彩」更多。

韓流是韓國的國策，是重點的輸出對象。韓國所有對外媒體，包括通訊社都有為介紹韓流開闢的欄目。即使是總統文在寅，亦不時在個人Twitter上發布相關的消息，如此的醜聞正嚴重衝擊着韓國娛樂圈的聲譽。

自2月尾警方開始調查至今，5間韓國頂級事務所，包括YG娛樂、JYP娛樂、SM娛樂、Cube娛樂及FNC娛樂股價集體急挫。5間事務所在兩星期內合共蒸發近6000億韓圜，折合港幣近42億。

鄭俊英在抵步警局後同樣受到大量記者包圍。（路透社）

擔心成偷拍片主角 女星極力澄清

同一時間，事件正揭示了另一個社會問題。涉事的其中一名藝人鄭俊英，被指因偷拍及散播不雅影片，正接受調查。因有性交影片已廣為在網上流傳，另一個火種亦因此被點燃：片中的女性到底是誰？

其中一名被懷疑是「女主角」的著名女演員吳超熙對此極力否認。她在個人的Instagram上抱怨流言嚴重影響她生活：「到底我一個早上接到多少次問候電話？」

在韓國娛樂圈正充斥着一股奇怪的氣氛：遭捲入性醜聞的女性，即使完全是受害者，也會被公眾譴責。如白智英、吳賢慶等女星，都因曾被公開偷拍的性愛影片，一度衝擊兩人演藝事業。

在韓國偷拍已成社會問題，在政府積極打擊偷拍行為時，「勝利醜聞」揭示上流社會正存在這些醜陋惡行。現時包括吳超熙，最少有4名女星發表聲明與事件無關，因為「檢討受害者」在韓國非常流行，女性在牽涉偷拍的事件上是必然的受害者。

SBS電視台娛樂節目記者康景淵評論所說的：「我們是否因為韓流這個名字，對他們太寬容了呢？」這次醜聞，有可能演變成打擊「國家招牌」的嚴重災難。