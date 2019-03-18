黃袍加身　巴育豈有理由輸掉泰國大選

歷經多次延誤，新一屆泰國大選將在本周日3月24日舉行，這也是2014年5月泰國軍事政變以來的首次選舉。而為延續自己的政治生命，將軍出身的現任總理巴育（Prayut Chanocha）也放下架子，除了給流行曲填詞並親自演奏，更在社交網站上載「扮可愛」相片。不過，相比於這樣的騎呢招式，軍政府治下五年泰國安定的政治環境，以及來自王室的支持，才是他連任大熱的關鍵。

「我們還沒準備好」。今年1月24日，泰國國會宣布再次延遲大選，從原本2月底調整至如今的3月24日。仔細算來，這已是泰國軍政府第五次延遲大選日期。從2014年發動政變時「事態平穩後便舉行大選」，到「制定新憲法後隨即大選」，再到2018年1月……2018年11月。即使是選情已進入白熱化的今天，不少人仍質疑政府會再次違背承諾。

巴育成立軍政府自2014年掌管至今，大選在多次延期後終決定在3月24日舉行。（視覺中國）

要穩定 不要亂

若在其他國家，如此頻繁地跳票早已引起人民憤怒，但這樣的劇本卻未在泰國上演。除了部分人權團體及學生組織走上街頭抗議，類似早年紅衫均或黃衫軍般走上街頭、癱瘓交通的大規模抗爭並未複現，某種程度上也反映了民意。2014年軍事政變後首月，90%受訪者認可巴育領導的「全國維持和平秩序委員會」的工作。

2014年以來，總理巴育已在Youtube上載了8部「填詞+演唱」一條龍MV視頻。最新一首歌《新的一天》MV中，不能免俗的出現國旗飄揚、萬頃稻田、老少齊歡笑的畫面，配合上諸如「新的一天就要到来」的歌詞，長輩味十足。而在面對人權團體及學生的示威時，巴育無一例外回應道：「這些人嘴上說著爭取人權，卻希望把泰國帶回混亂時期」。無論是自我宣傳，或批評對手，巴育都試圖把自己和「穩定繁榮」畫上等號，把對手和「混亂政治鬥爭」聯繫起來。

公民力量黨是因競選而新成立的政黨，公民力量黨支持巴育，被視為是軍政府的代表政黨。（Getty Images）

這樣的策略不無道理。過去四年，泰國經濟成長率都接近4%，同2014年混亂時期的0.9%相距甚遠。得益於良好的經濟表現，巴育獲得了多為民主黨（黃衫軍主要力量）城市居民的支持；而巴育也在東北部農村地區投入大量資源，除推出耗資330億泰銖（約65億港幣）基建計劃，巴育政府也在農村地區落實「鄉村基金」小額信貸計劃，協助農民脫貧，左右通吃。

巴育的努力令原本鐵板一塊的「紅黃對立格局」出現鬆動。3月10日的民調顯示，24.8%受訪者支持巴育續任總理，這一數字高過左派為泰黨候選人達拉貴（Sudarat Keyuraphan）夫人的17.3%，以及右派民主黨黨魁阿披實（Aphisit Wetchachiwa）的13.3%。不過，這樣的數字並不代表巴育穩保大權。

泰國大選：前總理他信所屬的為泰黨提名三個候選人競選總理職位。候選人之一兼前衞生部長素達拉（Sudarat Keyuraphan）3月5日出席競選活動，與選民親切互動。（視覺中國）

連任之路難除意外

2016年通過的新憲法規定，泰國總理將由民選下議院的500位議員，及軍方委任上議院的250位議員共同選出。巴育軍方背景已令其穩操250張「軍人票」，只需在下院中取得125席即可獲得375票簡單多數。以巴育如今的高人氣，似乎不成問題。

然而，泰國如今實行議會制，大部分選民仍保留「選黨不選人」的習慣。總理巴育的高人氣似乎無法轉化對其所在公民力量黨（Palang Pracharath）的支持。據泰國國立發展管理學院（NIDA）2月調查結果顯示，該黨以23%支持率弱後於農村根基深厚的為泰黨（Pheu Thai）的36%；右派民主黨支持率則維持在15%左右。在「贏者通吃」的單一選區多數制下，為泰黨保有不少優勢。

泰國大選：選民將選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與全國維持和平秩序委員會指派産生的250名上議院議員，聯合投票選出新一任總理。圖為為泰黨支持者以奇特裝束參與造勢活動。（視覺中國）

早前，高舉「繼承他信遺志」旗號競選的泰護國黨（Thai Raksa Chart Party）因提名王室成員參選違憲，被法院勒令解散。如此一來，為泰黨便成為左派「唯一之選」，得以凝聚選票。然而，為泰黨過去大選中也未曾取得75%以上席次；面對一眾右派政黨，想找到盟友聯合組閣也不容易。更何況，巴育還掌握「黃袍加身」的優勢，誓要擊碎左派的「掌權大夢」。

黃袍加身成巴育最大優勢

面對來勢洶洶的為泰黨，巴育似乎仍信心滿滿，只因他得到國王「祝福」。一直以來，泰國軍方同王室關係都較為密切；數次政變中，軍人都綁上黃絲帶以示效忠國王，並在奪權後第一時間進宮，尋求國王認可。然而，2017年底即位的瓦集拉隆功（Mahawachiralongkon）國王過去被認為是他信（Thaksin Chinnawat）及左派政策的支持者，也令他和巴育互動備受外界關注。

然而，國王在早前王室參選風波中的表態，似乎消除外界疑慮。乌汶叻公主2月8日宣布代表護國黨參選後，國王隨即發表聲明：指責其參選打破憲政傳統，極不妥當；支持軍方的憲法法院也隨即動手，將其所在護國黨以違憲為由解散。這樣的姿態已足以表現國王對巴育的支持。

泰國大選：泰護國黨（Thai Raksa Chart Party）3月1日在曼谷舉行造勢大會。該黨2月8日提名烏汶叻公主（Princess Ubolratana）參選總理，但她後來被「DQ」。（視覺中國）

對泰國國王來說，支持巴育似乎也是最好的選擇。如今在位的瓦集拉隆功尚未有父王般崇高的威望，急需獲得全民認可；無論他選擇紅衫軍支持的為泰黨，或是黃衫軍支持的民主黨，都必將開罪大量國民。而巴育的出現卻為瓦集拉隆功「成功解套」：由於兩者都獲得跨階級民眾的認可，更可相互拉抬對方威望。

另一方面，即位國王的瓦集拉隆功不同於曾經的儲君，理想勢必要讓位於政治現實。不同於他信「優先分蛋糕」的理念，巴育「優先發展，兼顧平等」的政策確實在過去幾年獲得相當多中下階層支持，創造了一定的經濟成果，亦維護社會的穩定。作為泰國最大的既得利益者，王室自然希望國家維持穩定；而巴育的政策亦未違反國王的理念，被「黃袍加身」毫不意外。

作為泰國二十年來少有的強勢領袖，選舉過後的巴育獲得民意授權，或許能更順利展開其宏圖大業；然而，王室的「祝福」也給了他相當壓力，在未來推出改革舉措時受到掣肘。屆時，或許才是考驗巴育的時候。