3月15日，朝鮮外務副相崔善姬召開記者會，稱朝鮮無疑對美國要求做出任何形式讓步，並暗示朝鮮有可能停止同美國的無核化談判。半個月前的2月28日，朝美兩國在河內「特金會」上並未達成任何協議，兩人更取消預訂中的午宴，不歡而散。隨後，朝鮮外相李勇浩召開記者會，指責美國「提出額外要求」是兩國談判破局的主因。

崔善姬今次發言包含頗多許久未見的「平壤Style」。她指責美國在會談中施壓態度如同流氓，更指控負責談判的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及國安顧問博爾頓（John Bolton）「製造敵對和不信任氣氛，阻礙朝美領袖之間為磋商作出的建設性努力。」

崔善姬是朝鮮七名副外長之一，亦是當中唯一女性，善於處理美國和加拿大外交關係。（Getty Images）

朝鮮耐心漸失

相對於一些情緒化的批判，崔善姬刻意講述的一些細節，卻足以令人們警惕。她在記者會上表示，金正恩在河內回國的列車上曾說：「到底還有什麼理由，讓我們要再這樣搭列車一行」，她更提及金正恩「準備發表正式聲明，闡明今後行動計劃」。、

與此同時，韓國方面也表示朝鮮已連續第三週未出席開城聯絡所所長例會，證明平壤似乎有轉變態度的可能。而西方情報機關提供的衛星圖片亦顯示，朝鮮東倉里地區的火箭發射場近來活動頻密，似有重啟跡象。朝鮮的「不耐煩」不僅體現在話語上，更已落實到行動中。

朝鮮東倉里：專門監察朝鮮的美國網站北緯38度報告指出，根據商業衛星圖，相信朝鮮在2019年2月16日至3月2日之間修復東倉里發射場。（路透社）

2018年新年以來，朝鮮一改過去強硬取態，改採懷柔路線，先後向韓、美兩國釋放善意。去年的新加坡特金會上，金正恩不僅主動確認無核化意向，更在隨後關閉豐溪里核試驗中心及東倉里火箭發射場。在平壤看來，一系列釋放善意的舉動並未獲得美方等比例回應，如今轉化應對策略實為必要之舉。

今年元旦，金正恩發表新年賀詞中首次承諾：「已向國內外宣布，今後朝鮮將不再生產及使用核武器、不再做核子試驗，也不再傳播核武器，並且已經做出一些實質性措施」，不過他同時表示，若美國誤判朝鮮耐心，單方面要求朝鮮讓步，並繼續實施制裁和施加壓力，朝鮮將迫不得已「為維護國家主權與最高利益，為爭取朝鮮半島和平與穩定而探索新的道路」。

越南特金會：金正恩從平壤出發，乘坐66小時火車後抵達越南同登火車站。（路透社）

平壤仍語帶保留

今次朝鮮官方表態中，雖存有情緒化語言，但大部分措辭仍「就事論事」，旨在獲得美方解釋。崔善姬在發言中提出「朝鮮只要求解除涉及民間經濟的制裁措施而不是所有制裁，不知美方為何給出不同說明」，表示朝鮮仍期待美方以行動回應其訴求。另一方面，朝鮮在批評中只對蓬佩奧及博爾頓指名道姓，卻未有批判特朗普本人。崔甚至提及金正恩與特朗普「個人關係依然良好，化學作用奇妙」。

事實上，首次特金會結束後朝美兩國也陷入一段時間的僵局，當時外相李勇浩亦用「流氓行為」指控美方，但兩國仍可取得諒解，並促成二次「特金會」；這麼看來，美朝間並非毫無轉寰空間。本月初，美國先後取消兩場歷史悠久的大規模聯合軍演：「鷂鷹」及「關鍵決斷」，也為雙方延續談判創造良好空間。

越南特金會：美朝首腦在峰會首日圍坐在圓桌一起進餐，期間特朗普還向各人開玩笑。（路透社）

對金正恩來說，朝鮮已為無核化投入大量成本，而國家專注方向也早已倒向經濟建設。此時收回無核化成命，不僅將令政府上下迷失，更可能重挫其威信；而對特朗普而言，朝鮮無核化可能成為其任內最大外交成果，自然沒有放手的可能；這或許是特金二人如今仍「惺惺相惜」的理由。只不過，政治之事一日都嫌長，美朝兩國還應儘早覓得共識，令無核化行入正軌。

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《時隔半月強硬嗆美 朝鮮話中仍留空間》

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