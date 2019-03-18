習近平將訪法國　與馬克龍有甚麼好談？

中國外交部周一（18日）終於為傳聞已久的習近平訪歐之行定調：習近平將於周四（21日）開展一連六日的歐洲國事訪問，其中除了因參與「一帶一路」而在歐美掀起爭議的意大利外，他亦將到訪摩納哥及法國。 另一邊廂，法國總統馬克龍周日（17日）才因黃背心暴力騷亂再爆，而要取消度假，返回巴黎應變。此時訪問，馬克龍與習近平到底可以談甚麼？

歐盟對華新策略：是敵，還是友？

正當習近平即將訪歐之際，除了意大利將會簽署有關「一帶一路」備忘錄的消息外，歐盟委員會上周也公布了《歐盟－中國：策略性展望》（EU-China – A Strategic Outlook）的文件，似乎代表了馬克龍等親歐派歐盟國家領袖對中國的策略性轉向。

文件以關於和平與安全、海外投資、中歐經濟關係、5G管制、中國在歐投資安全風險等議題的10項建議行動為主體；其中更將中國定位為歐盟的「系統性對手」（systemic rival），備受外界關注。

諸如POLITICO及CNBC等西方媒體，都認為文件顯示出歐盟對中國的「擔心」，因而將採取「更強硬的行動」去應對中國挑戰。如果馬克龍所屬的歐盟建制如此視中國為敵，習近平此時到訪法國，與馬克龍還有甚麼好談？

周一（18日），中國外長王毅於比利時布魯塞爾與歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）進行會面。（路透社）

雖然文件直指中國是「經濟競爭者」（economic competitor），更是「推廣另一套管治模式的系統性對手」，然而兩者在歐盟的角度下都歸入「策略性夥伴關係」（strategic partnership）的層次，可見歐盟的對華策略，絕不能以「敵我二元」的框架作區分。

《策略性展望》望內多於望外？

細看各項建議行動的內容，歐盟「策略性展望」的主要對象更似乎並非中國，而是對於歐盟進一步整合甚有疑慮的成員國，諸如匈牙利、波蘭、意大利等。

即使在被外界認為明顯要對付中國的項目上──諸如「對歐盟公共採購市場海外投標者的管制」、「海外國家擁有權和國家資金對歐盟內部市場的影響」、「5G設備進入歐盟市場的安全問題」、「對歐盟關鍵性財產、技術及基建的海外投資安全風險」等──文件所強調的皆是歐盟要尋得一套「全歐盟」的統一機制去處理，而非要禁止風險國進入歐盟市場。

雖然美國警告若德國使用華為5G將限制兩國情報交流，歐盟的對華策略依然是要求「全歐盟適用的處理方法」而非進行禁制。（視覺中國）

其實，文件在稱呼中國為「系統性對手」後，就馬上指出歐盟所需的是「一套靈活、務實的歐洲整體進路」，更點明歐盟及其成員國要達至其對華關係的目標一定要「完全團結」，更舉出諸如「16+1」等有11個歐盟國家參與的對華合作框架為反例。

由此可見，歐盟並非要以中國為敵，而是在疑歐勢力崛起的形勢下，呼籲歐盟成員國要以「歐盟」為統一單位應付對外關係；中國，卻是這個「外」的最明顯例子。

在了解《歐盟－中國：策略性展望》的核心精神之後，我們其實不能看出習近平與馬克龍將會談論甚麼。

上周六（16日），黃背心暴力佔領香榭麗舍大道，有示威者焚燒雜物。（路透社）

「習馬會」的可能話題：非洲投資合作

自去年11月黃背心運動爆發後，馬克龍一直無力外顧。不過，自馬克龍1月開展「全國大辯論」，親身到各地與基層市民代表舉行長達幾個小時的討論後，其民望已有回穩，由12月的23%回升到今天的31%；而法國民眾對黃背心的支持民意也由12月的68%高位下降至今天的49%。

馬克龍見勢在外交上也積極起來，除了在3月初發布「歐洲復興」的宏願外，他上周又到訪東非吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亞及肯尼亞3國，簽下30億元歐盟的合作協議，其中包括肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）的地鐵項目。

上周三（13日），馬克龍參觀肯尼亞首都內羅畢的鐵路站後舉行記耆會。（路透社）

雖然多有評論指馬克龍此舉是要抗衡中國在非洲飛躍上升的影響力──目前中非貿易已是法非貿易額的3倍以上──然而，對法國全球影響力頗有雄心的馬克龍，其實是想借法國從殖民地時代在非洲（特別是西非，以及佔地理關鍵的吉布提）的法語區優勢，重新建立法國的國際地位，與中國因素關係不大。

此外，馬克龍亦心知法國已並無足夠的經濟實力，去取代中國在非洲的地位；反而，如果能與中國合作在非洲的第三方國家進行投資，似乎更符合他投資非洲的雄心。

中歐投資合作的難關

在《歐盟－中國：策略性展望》中，其中一項重要議題正是要宣揚歐盟在國際投資項目上，對債務公開、可持續性、妥善管治等標準。由此可見，中國與歐盟在此等海外投資項目上正有合作空間。

從副總理薩爾維尼（Matteo Salvini，左）、副總理馬約（Luigi Di Maio）到總理孔特（Giuseppe Conte，右），意大利官方對一帶一路皆持正面態度。（路透社）

同時，據路透社消息，意大利在「一帶一路」計劃上的合作，也將以歐盟多個成員國早有參與的亞投行作為融資機構，而非慣常的中國國家開發銀行等。由於亞投行的融資運作較符合歐盟的要求，此等安排也可見中方與歐盟合作的誠意。

然而，對於馬克龍此等以歐盟整合為首要政治願望的人而言，中國與歐盟國家合作還有最後一道關卡──那就是外界對「與華合作或威脅歐盟整合」的憂慮，例如「16+1」的建設，正是歐盟成員國不以歐盟為單位與他國合作的實例。

由此可見，如果中歐經濟合作正是習近平訪歐的首要議題的話，如何化解「中國與歐盟」與「中國與歐盟個別國家」兩種關係之間的拉扯，正是習近平與馬克龍將要解決的最核心問題。