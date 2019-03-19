【專家有話說】鄭成長：平壤日益焦急　朝美恐重返舊路

自美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩2月底在越南河內舉行第二次峰會後，美朝關係便一直處於僵局。而朝鮮副外相崔善姬3月15日在平壤緊急召開記者招待會，期間立場激烈的表態，在透露出平壤方面日益焦慮的態度之同時，亦引發外界對美朝關係再度崩裂的擔憂。
韓國權威朝鮮問題專家、世宗研究所研究企劃部本部長鄭成長為《香港01》投稿，就崔善姬的發言進行分析，並對朝美、朝韓關係拋以預測。
原標題：【評論】朝鮮外務省副相崔善姬就無核化協商發言分析及朝美、朝韓關係預測
譯者：許嘉蕾
朝鮮外務省副相崔善姬於3月15日在平壤緊急召開記者招待會，面對外國記者及多國外交官聲稱，朝鮮國務委員長金正恩即將決定是否與美國繼續無核化對話、是否繼續暫停導彈試射及核子試驗。
崔善姬在記者招待會上表示，過去15個月以來朝鮮停止了導彈試射及核子試驗，但若美國不採取相應措施，「我們無意以任何形式屈服於美國的要求，也不願意參與此類談判」。然而美國也作出了一項重要的相應決定，即縮減朝鮮一度十分抗拒畏懼的美韓聯合軍事演習規模，並且流露出放寬對朝制裁、允許朝韓間低級別交流合作的溫和態度。儘管如此，朝鮮仍舊認為自己停止導彈試射及核子試驗，而美國未採取任何相應措施。若朝鮮最終決定中斷與美國的對話，那麼美國將有可能恢復此前美韓聯合軍演的規模。
除此之外，崔善姬表示金正恩將在「非常短的時間內作出決定」，並將發表正式聲明公佈今後朝鮮的行動計畫。因此朝鮮與美國是否會繼續協商即將有定論，屆時可以通過「朝鮮國務委員會委員長聲明」確認金正恩是否願與美國持續無核化協商。若朝鮮有意與美國繼續無核化協商，將會打破此前河內朝美首腦會談破裂造成的僵局，美國總統特朗普也能對金正恩再次建立起信任，無核化實務談判也有可能再次展開。
世宗研究所研究企劃部本部長，鄭成長（本人提供）
但若金正恩作出中斷與美協商、恢復導彈試射及核子試驗的決定，特朗普也會對金正恩十分失望，再次探討是否縮減美韓聯合軍演規模的可能性極高。若照此形勢發展，朝鮮半島軍事緊張感將再次升級，朝鮮也有可能再次面臨國際社會對其的嚴重孤立。
崔善姬稱陪同特朗普出席河內擴大首腦會談的美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）提出過分要求，使會談氛圍突然變得充滿敵意及不信任，並對此表達了強烈譴責。可以預想到，特朗普方面要求朝鮮除核武器之外連生化武器也要放棄，遭到了朝鮮方面的拒絕。
但值得注意的是，崔善姬對特朗普的評價比對蓬佩奧、博爾頓更加積極。崔善姬稱，「兩位領導人間的關係依然很好，十分默契」，暗示金正恩有望與美國繼續展開有條件的協商。同時，崔善姬積極評價特朗普的對話態度，也展現出朝鮮目前還不想完全打翻談判桌的意圖。因此朝鮮的此番舉動，有可能是為打擊特朗普親信對朝強硬的態度，並營造有利於雙方再次展開協商的氛圍。
雖然崔善姬未公開提及，但在朝美對話陷入僵局的情況下，朝鮮仍有可能期待韓國政府發揮調解作用。但考慮到美國無法接受朝鮮「將無核化分為多個階段解決」的方法，韓國政府應更加積極地說服朝鮮，在今後與美國的談判中將全部籌碼攤開，以實現在特朗普的總統任期內推動朝美關係正常化、甚至是解除對朝制裁，但這個任務對韓國政府來說是非常艱巨的。