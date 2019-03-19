【專家有話說】鄭成長：平壤日益焦急　朝美恐重返舊路

自美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩2月底在越南河內舉行第二次峰會後，美朝關係便一直處於僵局。而朝鮮副外相崔善姬3月15日在平壤緊急召開記者招待會，期間立場激烈的表態，在透露出平壤方面日益焦慮的態度之同時，亦引發外界對美朝關係再度崩裂的擔憂。 韓國權威朝鮮問題專家、世宗研究所研究企劃部本部長鄭成長為《香港01》投稿，就崔善姬的發言進行分析，並對朝美、朝韓關係拋以預測。

原標題：【評論】朝鮮外務省副相崔善姬就無核化協商發言分析及朝美、朝韓關係預測

譯者：許嘉蕾

朝鮮外務省副相崔善姬於3月15日在平壤緊急召開記者招待會，面對外國記者及多國外交官聲稱，朝鮮國務委員長金正恩即將決定是否與美國繼續無核化對話、是否繼續暫停導彈試射及核子試驗。

崔善姬在記者招待會上表示，過去15個月以來朝鮮停止了導彈試射及核子試驗，但若美國不採取相應措施，「我們無意以任何形式屈服於美國的要求，也不願意參與此類談判」。然而美國也作出了一項重要的相應決定，即縮減朝鮮一度十分抗拒畏懼的美韓聯合軍事演習規模，並且流露出放寬對朝制裁、允許朝韓間低級別交流合作的溫和態度。儘管如此，朝鮮仍舊認為自己停止導彈試射及核子試驗，而美國未採取任何相應措施。若朝鮮最終決定中斷與美國的對話，那麼美國將有可能恢復此前美韓聯合軍演的規模。

除此之外，崔善姬表示金正恩將在「非常短的時間內作出決定」，並將發表正式聲明公佈今後朝鮮的行動計畫。因此朝鮮與美國是否會繼續協商即將有定論，屆時可以通過「朝鮮國務委員會委員長聲明」確認金正恩是否願與美國持續無核化協商。若朝鮮有意與美國繼續無核化協商，將會打破此前河內朝美首腦會談破裂造成的僵局，美國總統特朗普也能對金正恩再次建立起信任，無核化實務談判也有可能再次展開。