【貿易戰】活在過去的美國　回不到「過去」

中美貿易談判雖有延誤，確似進行得如火如荼，功成在望。美國媒體周二（19日）就有報道，指中美雙方談判代表將在未來兩周相繼互訪，目標是在4月底達成協議。 一貫反對特朗普關稅策略的華爾街金融界代表、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）同日受訪也承認：「作為談判策略，它有可能成功。」

戴蒙口中的「談判策略」，所指的是特朗普的關稅或關稅威脅，確能促使各國與美國走到談判桌上，重訂對美國有利的貿易條件。遠至歐盟，近至中國、日本亦可作如是觀。

貿易談判四面開弓，其中中國更成美國政壇無分黨派的眾矢之的。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）就警告特朗普：「要記得你自己的勸告：『要知道甚麼時候要離開判談桌』。」

無論是戴蒙，還是舒默的言論，都代表了美國國內對待中國的一大主流意見：我們未必同意特朗普的關稅政策，但事已至此，不如把握機會逼中國「就範」。

戴蒙去年曾指自己一旦參選美國總統，可以擊敗特朗普，更指自己「和他一樣強硬，但比他更聰明」。（視覺中國）

可是，談判桌上的美方代表，卻似是活在過去，就算談得來「結果」，也已是不合時宜。

美國對他國「操控匯率」的執迷

無論是中國商務部副部長王受文，還是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），都透露中美雙方已就匯率操控問題達成協議。

此協議背後的世界觀甚為明顯：美國是全球最大的消費市場，世界各國為取得競爭優勢，都想壓低本國貨幣對美元的匯率，增加對美出口，打擊美國國內產業。

因此，防止他國操控匯率便成美國貿易談判向來的一大重點，對中國如是，對日本亦如是。

2月15日，美國代表團訪華期間，萊特希澤與劉鶴在釣魚台國賓館等待拍照時互相交談。萊特希澤曾在上世紀80年代主導對日貿易談判，如今他的思想似乎未有太大改變。（路透社）

然而，對於他國貨幣匯率的迷思，如今已成了過時的執迷。以中國為例，追溯至2007年時，其經常收支盈餘接近4000億美元，佔當時中國經濟總值的約10%，不過中國在2018年的經常收支盈餘已大跌至接近500億美元，佔經濟總值只得約0.4%。摩根史丹利更估計，中國本年的經常收支更將出現赤字。

從此等數據可見，中國已由出口型經濟，逐漸走向消費型經濟。將人民幣匯價保持在一定的較高水平，反而對中國人民的生活水準更為有利。

此時以壓低匯率換取出口優勢的言論批評中國，只是活在過去的時代，看不見今日的新形勢。

中國網購成風，加速了消費市場的發展。（視覺中國）

美國市場地位旁落 關稅威脅漸減

美國今日之所以能以關稅威脅，促使世界各國重回談判桌，全因其市場之大，為各國所賴。

不過，在新興市場崛起與各國互結更緊密經貿關係的趨勢下，美國市場的重要性無可避免會愈走下坡。今日其關稅威脅已非災難性，他朝更是無力再施。

根據紐約研究機構eMarketer的估計，中國本年將超越美國，成為全球最大的商品消費市場；而似為特朗普貿易戰的下一個目標印度，也預計將在2030年繼中美之後成為全球第三大的消費市場。此消彼長的相對形勢下，美國已不能再獨大。

2018年7月17日，日本首相安倍晉三與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），在東京正式簽署日歐之間的自貿協定。（視覺中國）

另外，日本主導的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）以及「日歐自貿協議」分別在去年12月30日與本年2月1日相繼生效。此等緊密經貿關係，愈加促進區內貿易發展，逐漸消減對區外市場的依賴。例如日本從CPTPP地區輸入的牛肉量在1月以年度計大增150%，而美國對日的豬肉出口在本年以來就下跌了35%。

美國消費市場的全球重要性，以及其給予美國的全球性權力，可算是走到夕陽餘暉的一刻。

關稅戰最後一擊 只能換來一時之成

因此，特朗普此時撕破美國多邊主義的面紗，不顧國際形象，發動關稅戰，也許不無其背後的歷史性邏輯，甚至是歷史的必然性。

特朗普的競選口號已由「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）變為「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。（路透社）

不過長遠而言，這種操作其實也解決不了美國長期負債累累、基礎產業空洞化等的結構性難題。貿易戰換得的「成果」，如《美墨加協議》（USMCA）、《美韓自貿協議》般，只能是對美國的小恩小惠，像特朗普的減稅政策和金融海嘯以來的量化寬鬆和低息政策一樣，只是紅牛飲料般的一時刺激，卻無解根本的問題。

特朗普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號中的「再次」，顯出美國追思着想像中的偉大過去，看不見現在，看不清問題所在，也更看不着未來。

在2020年總統大選的號角下，特朗普的口號更變成了「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。如果美國的偉大在於其過去，此口號無疑是說美國已是「活在過去」。以過去的視角，應付當下的問題，難怪美國無望回到「過去」的「黃金時代」。