哈薩克「國父」宣布辭職　當「太上皇」扶接班人

周二（3月19日），哈薩克總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在發表全國電視講話期間，突然宣布辭職，決定提前結束自己的總統權力，此舉引發外界的廣泛關注。

此前，諸如烏茲別克斯坦和土庫曼等由蘇聯獨立出來的中亞國家，其第一任總統均為終身任職，因此外界普遍認為，納扎爾巴耶夫亦會是一位「終身總統」。

自1991年哈薩克獨立於蘇聯之後，原先擔任哈薩克共產黨第一書記的納扎爾巴耶夫成為了哈薩克總統，期間四度連任，至今已經執政28年。

周二（3月19日），哈薩克總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）在發表全國電視講話期間，突然宣布辭職，決定提前結束自己的總統權力，此舉引發外界的廣泛關注。（路透社）

辭職之舉早有徵兆

不過，納扎爾巴耶夫雖然辭去總統一職，但是他仍然繼續留任哈薩克安全委員會主席，並且保留哈薩克執政黨「祖國之光」的黨內職位，而他辭職的舉動其實早在之前已有徵兆。



去年7月12日，納扎爾巴耶夫簽署《哈薩克共和國安全會議法》，該法案明確了安全委員會的法律地位：負責協調統一哈薩克國家安全和防務政策的憲法機構，其職權範圍包括了哈薩克的內政與外政；而納扎爾巴耶夫作為哈薩克的首任總統，該法律規定，鑒於其歷史性的地位，授予納扎爾巴耶夫擔任安全會議終身主席的權力。

該法案的生效，顯然為納扎爾巴耶夫今日的卸任做了鋪墊。即使納扎爾巴耶夫不再擔任總統，根據《哈薩克共和國安全會議法》，他仍然具有對政務發號施令的權力。

而就在剛剛過去的2月，納扎爾巴耶夫亦簽署了解散政府的總統令，不滿政府近年來的經濟改革措施未達到預期效果。

納扎爾巴耶夫辭職之舉早有徵兆。（路透社）

蘇聯解體亂局 獨力挽回國運

回顧納扎爾巴耶夫的總統生涯，在擔任總統初期，他面臨的是一個巨大的難局。

蘇聯解體之後，哈薩克國庫空虛，百業凋零，因此，外界當時紛紛預測哈薩克在不久之後將會爆發內亂。不過，納扎爾巴耶夫做了一個大膽的決定：他將礦產、冶金等經濟產業的管理權交由具備先進技術的外國企業，並且將這些企業私有化。

為此，納扎爾巴耶夫受到了國內輿論的指責，認為納扎爾巴耶夫此舉形同賣國。不過，外資的注入以及國外先進技術的引進，令哈薩克的產業「起死回生」，經濟開始趨於穩定發展。隨着經濟實力的提高，哈薩克逐漸收回核心產業的掌控權，並且大規模開發石油、天然氣以及鈾礦等資源。

然而，2014年全球油價的下跌令哈薩克意識到產業結構單一性所帶來的危機。2015年，納扎爾巴耶夫提出了「通往經濟繁榮國家的百步計劃」，欲推動國內經濟的多元化發展，以改善國內經營和投資環境。不過近年來哈薩克經濟改革未現成績，亦給納扎爾巴耶夫帶來一定的壓力。

扶上馬 送一程

納扎爾巴耶夫宣布辭職的同時，他表示「我將會為你們服務至我生命的盡頭，我認為我未來的任務是幫助新一代領導人。」在電視講話中，他宣布在過渡時期，將由參議院議長托卡耶夫（Kassym Jomart Tokayev）代理總統一職，而哈薩克的下一次大選將在2020年4月舉行。

參議院議長托卡耶夫（Kassym Jomart Tokayev）代理總統一職。（路透社）

現年65歲的托卡耶夫曾擔任哈薩克外交部部長、於2007年當選國會參議院議長。當下，外界認為其有很大可能性成為納扎爾巴耶夫的接班人。

不過，哈薩克未來的總統是否為托卡耶夫？當下仍然充滿未知數。但是可以肯定的是，納扎爾巴耶夫此時退居「二線」，亦是出於維護國家穩定的考量，以確保權力交接的時期，不會出現動蕩的情況，從而為新任總統鋪墊穩定的道路。