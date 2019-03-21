【專家有話說】解放軍少將：美國發動貿易戰的陰謀與陽謀

中美貿易戰持續至今，一輪接著一輪的談判，劃定的時間點一再失去實質意義，各方疲態盡顯。以這場「持久戰」為樣本，究竟該如何理解今天的中美關係？這樣的關係又會給世界帶來怎樣的變局？所謂的百年未有大變局背後，究竟是中美的「合則兩利、鬥則俱傷」，還是「鬥」過之後的一家獨大？ 圍繞中美貿易戰及中美關係，《香港01》記者採訪中國國防大學防務學院院長、解放軍少將朱成虎。 在朱成虎看來，北京必須要認清美國發動貿易戰的陰謀與陽謀，而且也到了重新審視中美關係的時候。「過去常說，中美關係好也好不到哪兒去、壞也壞不到哪兒去，今天還是這樣嗎？過去常說經貿是中美關係的壓艙石，現在這個壓艙石還能壓得住中美關係的大船嗎？過去常說中美關係是鬥而不破，現在還能不破嗎？」 以下為訪談實錄。

01：美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長努欽（Steven Mnuchin）預計將於3月25日訪問北京，與中國副總理劉鶴舉行談判。而劉鶴也將在接下來一周訪問華盛頓。另據白宮消息，特朗普在記者會上直言「美國與中國的貿易談判進展非常順利。」對於中美這場持久戰，外界時而樂觀，時而悲觀，跳出具體事務層面，你怎麼看這場貿易戰？

朱成虎：要搞清楚這個問題，首先要回答：怎麼看待美國的全球戰略？美國的全球戰略到底是什麼？美國人自己講是推進民主和自由，當然這肯定是它的重要組成部分，但是我對美國的全球戰略的概括是這樣的：依託兩域，立足兩洲，控制海洋，擠壓俄國，遏制中國，獨霸世界。獨霸世界是美國全球戰略的目標，你別試圖跟他講什麼新興大國關係，美國人的理解就是，新型大國關係就是要跟它分領導權。獨霸世界這個目標絕對不許任何人侵犯。

其次，美國的對華戰略到底是什麼？如果說過去30年它認為促進中國發展對它是有利的，但到今天，當中國成為「世界老二」時候，美國對華戰略的目標已經發生了明顯變化。如果仍然認為美國還是沒有把中國作為主要敵人來看待，這就是錯誤的。我們認為中美之間是結構性矛盾，最核心的結構性矛盾就是老大和老二的矛盾，就是崛起大國和既有霸權之間的矛盾，這個矛盾是無法調和的，所以遏制中國成為美國對外戰略和美國外交的頭等大事。

再次，當前的貿易戰是為什麼？有人說是為了消除中美貿易的不平衡。但我很不理解：這種不平衡怎麼消除？美國就是一個寄生蟲，靠美元把世界最好的商品買過來了，它怎麼能夠消除不平衡？也有人說是意識形態差異，如果中國放棄社會主義制度，美國就不會整中國了。但日本是什麼制度？當它的GDP達到美國60%，成為世界老二的時候，美國也照樣修理它。

3月20日，特朗普在白宮對記者表示將維持對華關稅一段時間，確保中國遵守協議（GettyImages）

01：很多聲音認為，美國要做的是狙擊「中國製造2025」，因為在美國看來，這就是一份中國實施製造強國戰略的行動綱領。而且從中國刻意在一些官方文檔中低調處理「中國製造2025」，也是擔心引起美國更進一步的忌憚和打壓。

朱成虎：任何一個大國崛起，沒有強大的製造業是不可能的。英國取代荷蘭成為世界霸主，靠的是蒸汽機的發明。德國和日本的崛起靠的是它們的製造業，美國取英國而代之，靠的也是它的製造業。太平洋戰爭爆發之後，美國工業全面動員，在短短幾年裏生產了三萬多艘軍艦，充分顯示了美國製造業的能力。所以英國只能乖乖把世界領導權拱手讓給美國。我們的製造業在十大領域雄心勃勃。中國一個洋山港的輸送量，比美國所有港口的總和還要大。到這個地步了，美國能不害怕嗎？

但這還不是最終目標。有人認為它的最終目標是改變中國的行為方式。但我認為，中國無論如何改變行為方式，美國依舊會遏制中國崛起。因為中國的發展確實對它的領導地位構成挑戰。

自2011年亞太再平衡戰略實施以來，美國在中國周邊地區花費多大力氣？為什麼？這就是因為中國在發展，而美國要遏制中國。如果不是遏制中國，為什麼要對我進行如此高強度的偵查？為什麼要把最新式的武器裝備部署到這裏？為什麼要進行那麼多針對中國的軍事演習？為什麼把域外國家都動員起來折騰中國？

但它又有幾件事做成？實現了什麼目標？都沒有。現在連日本也倒戈了。2018年中日關係的發展已經充分證明美國這個戰略是失敗的。這也是因為中國的發展。美國不會放棄獨霸全球的戰略目標，中國也不會放棄中華民族偉大復興之夢。這個矛盾不可調和，那就只有鬥爭。對此要有足夠的認識。

01：「只有鬥爭」是毋庸置疑的，事實上現如今不斷進行的談判也是為了更好的「鬥爭」。只是很多人可能會問，「中國當下真的有實力與底氣和美國展開這樣一場『鬥爭』嗎？」畢竟「鬥爭」的範圍已經不局限於貿易領域了，高科技等方面也在迎頭趕上。華為的遭遇，就是很現成的例子。

朱成虎：沒錯。貿易戰只是中美之間在一系列問題上攤牌的開始。其實高科技戰和金融戰已經開始。與此同時，還有地緣戰略格局的博弈。在朝鮮半島核問題上，美國真的要「去核」嗎？真的願意朝鮮半島實現統一嗎？統一後的朝鮮半島還會讓美國再待在這兒嗎？美國還有什麼理由待在東北亞？也許特朗普本人可能真想解決朝核問題，但他不過是個過客。最終決定朝鮮問題結果的還是建制派人士。朝鮮半島上的博弈還得持續下去。

對今天這樣的進展我們不要高興太早。美國一個措施就能阻礙中日關係的改善，或者是破壞朝鮮半島。2011年之前，韓國要求美國撤軍，日本要求美國離開普天間。但到最後，一個「天安號事件」就改變了整個東北亞地區戰略格局的走向。所以中國對美國的能力要有充分估計，包括它的陰謀和陽謀。

我認為，美國發動貿易戰的目的不僅僅是要消除貿易不平衡、不僅僅是要改變中國的行為方式，甚至也不僅僅是為了打掉「中國製造2025」。它的根本目的是要打亂中國的發展節奏，遏制中國的崛起，要把中國的崛起扼殺在搖籃中，只有這樣，美國才能繼續維持其霸主地位。從大國崛起的規律來看，只要中國繼續保持這麼強勁的勢頭，中美戰略攤牌就是不可避免的。

2017年11月，習近平夫婦在北京接待到訪的特朗普夫婦。（GettyImages）

01：這個「牌」究竟會怎麼「攤」，才算是真的「攤牌」？為什麼是不可避免的？

朱成虎：攤牌並不等於說中美之間大打出手，而是通過一個或者一系列的事件來迫使對方接受自己的意願。進入2010年以來，中美之間已經在東海南海一系列問題上小試牛刀。這次貿易戰是一個更大程度的攤牌。將來，高科技、金融、資訊安全、太空甚至地緣戰略領域的攤牌也是大勢所趨，對中國來說挑戰可能會更大。

我為什麼認為中美攤牌不可避免，主要是有這麼幾條：

首先，美國獨霸全球的戰略目標不能侵犯。美國認為中國的發展挑戰了它的領導地位。美國的全球戰略必須要設置敵人。沒有敵人，它就沒有理由維持如此龐大的戰爭機器和如此高昂的軍費開支，沒有理由維持如此龐大的海外基地和海外駐軍。那麼環顧全球，誰有資格做美國的敵人？中國是個大國，是社會主義大國，是高速發展的社會主義大國。它不把中國作為敵人，把誰作為敵人？

其次，中美關係中的結構性矛盾很多。最核心的還是崛起大國和守成大國之間的矛盾，這個矛盾是更加不可調和的。中美之間利益碰撞不可避免。

現在是中國人走到哪裏，美國人跟到哪裏搗亂。而且它有輿論優勢，有話語權，能指鹿為馬，有一些國家還真信。密松水電站，真的是緬甸政府不想幹嗎？美國日本那些背包客一天到晚到那裏去忽悠，煽動山裏那些世世代代沒出過遠門的老百姓起來反對。中國在坦桑尼亞鋪了一條輸油管道、建了一個核電站，美國就跑到那裏，提出一個「照亮非洲」口號，聲稱要投資150億美元，在油田口建一個發電站。但現在已經花了十幾億還沒有建起來，因為它不可能建起來，它的150億美元是政府出60億，美國企業出90億，這可能嗎？但這說明美國就是跟在中國腳步後面搗亂。

01：所以，修昔底德陷阱還是越不過去，「老大與老二」註定要衝突？

朱成虎：中國一再宣稱走和平發展道路、一定不會陷入修昔底德陷阱，但這個願望是否能夠實現，卻不由中國決定，主動權不在中國自己手中，而在美國手裏。所以，中國崛起過程中最大的安全困境，是能否真的實現和平發展。

從歷史上看，所有新興大國在崛起的初期和中期都希望通過和平的方式實現崛起，但最後都沒有，或者是絕大部分沒有通過和平方式實現崛起。那就是因為既有霸權國使它無法這樣做。我不認為美國有能力和中國打一場全面戰爭，但是通過代理人來折騰中國，美國是完全可以做得出來的。不要把美國想得那麼高尚，它什麼齷齪的事情做不出來？

美國最希望看到中國與日本打一仗。如果「天安號事件」發生在中日之間，那怎麼辦？如果一艘中國軍艦在海上被炸，而美國拿出證據來說是日本幹的，中國報復還是不報復？不報復，中國民眾能容忍嗎？報復，就是中日之間的全面戰爭。所以不是中國希望和平發展就一定能和平發展。美國已經在做全面攤牌的準備。尤其美國軍隊，是中美關係中的定時炸彈。

這方面的例子太多了。2001年中美南海撞機事件，時任美國國防部長拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）在回憶錄《五角大樓：國中之國》裏，追述了他在撞機事件發生後自己的反應：他對外大罵中國飛行員不講職業規則和職業道德；關起門來，對內卻問美國大兵，你們到底想幹什麼，是不是想挑起中美之間的全面戰爭？拉姆斯菲爾德這樣一個四朝元老、鐵腕國防部長，都對美國軍隊的行為無可奈何，特朗普能控制住美國的軍隊？未來哪一個總統能控制美國軍隊？

01：如果攤牌不可避免，那麼對北京來說，應該如何因時因勢重新評估和認知中美關係？早前所提的「新型大國關係」，被嘲諷為中國的一廂情願，美國似乎並不買帳。

朱成虎：在今天這樣的背景下，對美國的工作還是要做的，但是要客觀估計中美關係的現狀。對中美關係可能需要重新定義，很多過去能夠執行的辦法還能不能繼續執行下去，需要做出評估。

過去常說，中美關係好也好不到哪兒去、壞也壞不到哪兒去，今天還是這樣嗎？過去常說貿易是中美關係的壓艙石，現在這個壓艙石還能壓得住中美關係的大船嗎？過去常說中美關係是鬥而不破，現在還能不破嗎？這一系列的原則要重新思考。