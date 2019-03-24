大選揭開中泰三角關係　英拉巴育矛盾漸成一帶一路障礙

對泰國來說，2019年3月24日的新一屆大選無論結局如何，有一點是可以確定的，那就是該國自2014年軍事政變之後的政治環境似乎終於又回歸「民選」了。但現任總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）將軍關心的可能並不是大選的成敗，反而是鄰國中國的態度。

自2014年軍事政變以來，泰國的政治環境已經被軍政府形塑了五年。最具威脅力的競爭對手他信（Thaksin Chinnawat）、英祿（Yingluck Shinawatra）兄妹二人也被放逐于泰國國外，難以干預政事。在泰國大局基本穩定之際，一個更為重要的問題也就隨之而來：趨於穩定的泰國能在未來的一帶一路環境下扮演什麼角色呢？

巴育將軍和軍政府對北京的態度一直都是支持、「積極配合」的。這也與當前中泰的大環境相吻合。但他信、英祿集團及其麾下「為泰黨」（Phak Phuea Thai）與北京之間的聯繫也同樣緊密。當中國和泰國的兩大利益集團都存在糾葛時，這種三角關係就成了中國「一帶一路」進出泰國的某種障礙。

他信兄妹在中國仍是客人。中國方面沒有公開反對或配合泰方的任何行動。考慮到為泰黨集團和軍政府之間的矛盾，這種三角關係就讓北京陷於尷尬。考慮到中國不允許他國為中國的政治分離勢力提供活動場所，中國自然也不會為他國政治力量提供對抗當局的場所。在泰國大選勝負已分後，他信、英祿集團與巴育集團矛盾的告一段落也將給中國帶來些幫助。

泰國大選：總理巴育早上到達所屬位於曼谷的票站投票，並呼籲選民外出投票。（路透社）

巴育的最大對手

2019年度的泰國大選在經歷了重重波折之後終於啟動了。但對分析人士而言，本次大選的勝負可能在剛開始時就顯出了端倪。此前，軍方組成的維和委員會已經在上院先行指定了250名議員，而總理人選又是由上院、下院的750人聯合選出，至此，現任總理巴育將軍及其麾下的「公民力量党」（又稱巴差叻力量黨）的領先位置就基本可以確定。

當然，這並不意味著巴育集團的準備是萬無一失的。對軍方來說，此前多次被打倒，但仍能聚集部眾反擊的「為泰黨」集團仍然是他們最大對手。

1月22日時，前交通部長查察（Chatchart Suthipant）和前農業部長素達拉·傑育那攀（Khunying Sudarat Keyuraphan，也作「坤英」）代表的英祿與他信幕僚集團結束了內部鬥爭，選擇一致對外，拿出了18條競選訴求，在泰國各地擁躉頗多的為泰黨集團似乎已經掙脫了2014年軍事政變後的政治枷鎖，開始了其反擊的進程。

泰國前總理英祿（左），3月13日上載與兄長他信（中）和他信長女的合照，拍攝地點是香港。（英祿ig）

不過，「為泰黨」陣營似乎也從2月8日到3月7日間的一起風波看到了自身力量的嚴重不足。儘管該党週邊友党「護國党」成功邀請了他信的政治密友，在泰國民望頗高的烏汶叻公主（Princess Ubol Ratana）參選總理。但公主懾于泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）及其背後政治集團的壓力，就被迫退出大選，護國黨更在3月上旬慘遭解散。事已至此，泰國的政治格局也就難以在短時間內出現較大變動。

在緬甸已經呈現出了軍方干預下的「民主」政治後，泰國方面如能充分學習其經驗，想必也能在相似領域做出些成績，進而在內政平定之後繼續關注經濟發展等問題。

中緬簽署框架協議，將開展皎漂深水港項目。圖為緬甸皎漂的中緬原油管道馬德島首站碼頭。（觀察者網）

怎樣消除泰國的疑慮

就泰國的經濟問題來說，該國有一個長期懸而未決的問題。那就是曼谷如何定位自己在中國「一帶一路」相關方案中的角色。中國商務部已經指出，泰國對於「一帶一路」倡議的態度是「既支持，同時又充滿疑慮」。

泰國對中國的疑慮有一部分是基於傳統因素的。泰國國內政治局勢動盪不安以及該國國內貧富差距巨大的現狀是不容忽視的。加之中泰貿易產品部分存在同質化問題，且泰國民眾因當局多年宣傳慣性對中國態度不佳，泰國朝野對中國及「一帶一路」的反感與抵觸情緒就因此變得比較突出。

幸而，巴育當局在穩定局勢、推行改革方面已經做了大量的工作，也逐漸緩和了泰國錯綜複雜的政治和社會矛盾。從2015年後，巴育政府還不止一次表達了曼谷對北京的善意，以及對「一帶一路」的積極興趣。譬如，2015年時泰國配合中國遣返恐怖分子；2017年3月，泰國國會決定購買中國S26T型潛艇；到2017年12月，泰國第一條標準軌高速鐵路「中泰鐵路合作專案」一期工程也已動工。但是，巴育集團在看到北京對他信、英祿集團的曖昧態度後，還是感到了幾分不安。

2015年12月，中泰鐵路合作項目啟動儀式在泰國大城府舉行，中國國務委員王勇和泰國副總理巴金代表兩國政府出席。（新華社）

從2006年到2014年後，先後流亡海外的他信、英祿兄妹不止一次到過中國。考慮到富可敵國的他信集團及背後西那瓦家族在泰國仍有較大勢力，英祿本人還從2018年12月12日到2019年1月12日間短暫出任「汕頭國際集裝箱碼頭有限公司」（SICT），一家由招商局港口發展（深圳）有限公司、汕頭市國資委聯合參股的航運企業的董事長和法定代表人。當泰國境內最大的野黨勢力與中國存在關聯之際，曼谷當局的不安就顯得合情合理。

事實上，他信集團也的確把香港和新加坡作為其海外遙控境內的重要據點。這一系列動向在2018年2月時就已呈現。在2018年2月、5月、11月、12月時，他信兄妹已不止一次在新加坡與「為泰党」領導人會面，並多次商討「為泰黨」將來的發展方向及相關戰略政策。

流亡海外的泰國前總理他信和英祿兄妹，2019年1月在廣東梅州高調祭祖。（網上圖片）

到2019年3月，他信還在香港為女兒舉辦婚禮，並宴請包括烏汶叻公主在內的泰國各界名流，但總的來說，西那瓦家族既然已經在與中國相關的企業中擔任要務，那麼，他信兄妹也會體量北京的難處，不把中國置於艱難的境地。加之中國也在相關問題上於2019年後有意降低調門，甚至取消了他信兄妹在香港的記者會，巴育一側想必也能領會到北京的苦心。

畢竟，英祿下臺雖然讓中泰大米換高鐵專案擱淺，但是泰國政變後北京在對待軍政府上的姿態贏得了巴育的青睞，中泰在諸多領域的合作進展迅速。而今，隨著英祿選擇「徹底遠離政界」，加之「為泰黨」的大局也在遭遇巴育培植的「公民力量党」的蠶食，他信、英祿兄妹已經流亡太久，其在泰國的影響力也逐漸稀薄，可以想像，大選之後的新環境也將促使泰國各大政治力量接受現狀，進而化解中、泰之間的這道政治屏障。