【泰國大選】泰大選結果揭盅　民主牌輸給民生牌

泰國大選結果今日陸續揭曉。根據泰國選委會消息，截止今日下午6時，已有95%選票點算完成。按照初步點票結果，他信和英祿支持的左派為泰黨取得最多的130席；現總理巴育領導的公民力量黨則奪下117席，最終選舉結果將在5月9日確認。由於軍方已穩穩掌控上議院250票，巴育續坐總理大位應該不是問題。但相比之下，今次選舉反應泰國政治結構的轉變，更值得留意。

根據泰國早前修訂的新憲法，泰國總理將由下議院500位議員，及上院250位議員共同選出。當下，支持巴育的陣營已穩獲370票，僅需同任意小黨合作便可達到375席的組閣門檻，連任總理不在話下。不過，由於其領導的公民力量黨在主要審議法案的下議院中僅獲120席，「朝小野大」幾成定局，將成為巴育下階段最大挑戰。

泰國大選：公民力量黨是因競選而新成立的政黨，公民力量黨支持巴育，被視為是軍政府的代表政黨。（Getty Images）

保守派首藉選舉掌權

然而，這樣的結果並不意味著巴育的失敗。他的最大競爭對手，他信及英祿支持的為泰黨不過只獲得130席，佔席次的四分之一，更同2011年時的265席，及2007年的233席相距甚遠。而剩下的議席，則被阿披實領導的民主黨、年輕企業家塔納通（Thanathorn）領銜的未來前進黨，以及傳統上被認為中間派的泰自豪黨，及一眾小黨瓜分。

毫不諱言的說，今次泰國大選可能是他信家族踏入政壇以來，其支持政黨表現最差的一次。2001年至2014年間的四次大選，為泰黨及其前身的泰愛泰黨和人民力量黨都獲得超過200席，輕易取得政權。而右派兩次掌權都通過「非正常手段」達成：包括2006年推翻他信的軍事政變，以及2008年底憲法法院以「總理上電視節目違憲」拉下頌猜並解散其政黨。

他信目前留亡海外，但他在泰國國內仍然甚孚民望。（路透社）

由於泰國農民等中下階層佔國家人口多數，他信陣營的左派政策自然得到更多人歡迎。深知通過選舉永無可能掌權的城市中產階級或化身黃衫軍「走上街頭」，或通過軍方和法院「出盡陰招」。面對頻頻被推翻的選舉結果，他信支持者自然憤怒不已，於是成為「紅衫軍」，令國家陷入終年對抗。

今次大選中，被視為保守力量的公民力量黨取下120席，傳統保守派的民主黨獲得44席，加上過去同民主黨結盟的泰自豪黨的49席，保守派勢力已取下213席，距離過半門檻不遠。即使不計上院250名「舉手機器」,右派也已從選舉中獲得相當程度合法性。過去街頭政治的混亂狀態應不至於重演。

泰國的紅衫軍。紅黃之爭是近十年泰國政治的特色，直到2014年軍方發動政變才暫時停止。（路透社）

選民訴諸穩定

今次大選前，外界普遍預料巴育領導的公民力量黨將取下90個左右議席，但開票結果更甚預期，也反映了泰國民眾對軍政府執政的認可。過去數年，巴育在東北部農村地區投入大量資源，除推出耗資330億泰銖（約65億港幣）基建計劃，巴育政府也在農村地區落實「鄉村基金」小額信貸計劃，協助農民脫貧，吸收大量原為泰黨的農村票；而在城市地區，過去民主黨的支持者也願將選票投給「壓制民粹主義」的軍政府。

而原本相互仇視的為泰黨和民主黨似乎意識到巴育膨脹的勢力，將壓縮他們的政治空間，紛紛打錯「民主派」，呼籲選民用選票結束「軍政府的統治」。與此同時，極大政黨更聯合發出聲明，宣稱要在250位上議員加入前，先行在下院投票選出總理，向巴育示威。

泰國大選：事前稱無法取得100席就辭職的民主黨黨魁兼前總理阿披實，已在稍早時間宣布為選舉失利負責，決定辭去黨代表職務。圖為他3月24日在曼谷投票。（美聯社）

但選舉結果似乎證明，各黨派的「民主牌」輸給了巴育的「民生牌」。除了為泰黨遭遇史上最大敗績；本屬右派的民主黨更遭遇慘敗。由於其支持者大量流向公民力量黨，今次民主黨的44個議席同過去百席起步相距甚遠，黨主席阿披實更引咎下台，可謂「偷雞不成蝕把米」。反倒是以年輕人支持者為主的未來前進黨憑批評軍政獲得不少選票，不過他們大多是原本為泰黨的支持者，並未打痛巴育。

過去的大選已事實上重組了泰國政治勢力。原本紅黃二元對立的格局，在巴育和軍方挾大量支持參選的情況下似已崩解，短時間內泰國政局應不至於動盪。而未來前進黨等新興政黨會否承接過去他信支持者的政治能量，對巴育發起新一波挑戰，則仍待觀察。