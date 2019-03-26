【專家有話說】特朗普承認以色列戈蘭高地主權　美國從未主導中東

以色列大選即將於4月9日舉行，圍繞以色列的諸多爭議近來密集爆發。尤其是美國總統特朗普於3月25日，在到訪的以色列總理內納尼亞胡（Benjamin Netanyahu）見證下，簽署文件正式認可以色列對其佔據52年的戈蘭高地「主權」。 而就在內塔尼亞胡訪美第一天，一枚遠端火箭彈從加沙地帶射向以色列主要城市特拉維夫以北的農業小鎮什梅雷特。這也是特拉維夫及其周邊地區2014年以後首次遇襲。美以兩國圍繞戈蘭高地主權的新聞，被普遍視為該事件的導火索。 聯想到2017年12月特朗普代表美國政府承認以色列首都為耶路撒冷之後，加沙地區即刻爆發大規模遊行，最終惡化為邊境衝突，造成183人死亡，近萬人受傷。可以預估，此次戈蘭高地爭議還會引發進一步衝突。

圍繞以色列大選，以及特朗普對於戈蘭高地的表態，《香港01》記者採訪了以色列海法大學政治學院國際關係博士生王晉。

在王晉看來，以色列事務從來都沒有被美國主導過，學界或者媒體界認為美國主導一切的思維，某種程度上是將複雜的中東問題簡單化，以世界「二元對立」的思維來觀察中東複雜事務。

而對中國來說，在以色列的公共形象行銷仍然做的不夠，中國外宣仍然是自顧自宣傳，忽視了當事國自身的社會輿論。

以下為訪談實錄。

01：4月初的以色列大選在即，而今年2月以來，以色列警方陸續宣佈，完成對內塔尼亞胡涉嫌捲入的三起案件調查，認為已有足夠證據證明其涉嫌受賄、欺詐和背信罪，多次建議檢方起訴內塔尼亞胡。

你如何解讀此類指控對於內塔尼亞胡的影響？這次選舉結果會因此有怎樣的「不一樣」呢？

王晉：腐敗案調查對於內塔尼亞胡的影響主要有兩個方面，一個是可能促使內塔尼亞胡面臨司法起訴，如果法院判決有罪，那麼內塔尼亞胡將會必然在監獄中服刑；

另一個方面是司法起訴將會使得內塔尼亞胡面臨巨大的輿論壓力，給自己的公共形象抹黑，在大選之前影響得票率。

加上這一次中間翼政黨「未來黨」與前軍方的幾個「大佬」聯合組成「藍白陣營」，成為了內塔尼亞胡近些年來最大的政治對手，因此此次選舉值得關注。

3月25日，特朗普簽署文件，代表美國政府正式認可以色列對戈蘭高地之主權。到訪的以色列總理內塔尼亞胡站在特朗普身後注視（GettyImages）

01：你提到的「藍白陣營」，的確給內塔尼亞胡謀求連任造成一定壓力。您如何看這一「中間派」聯盟的崛起？今次大選的勝算幾何？

王晉：「中間派」並沒有崛起，因為以色列政壇參選，候選人需要滿足諸多條件，比如勇於改革，針砭時政，銳意創新，這些都是加分項，但是最大的影響因素是需要能夠給以色列民眾帶來安全感。

內塔尼亞胡之所以長期執政，就是因為他可以滿足民眾基本的安全心理需求。內塔尼亞胡之前的諸多對手，都缺少強有力的軍旅和安全背景，中間翼政黨更是如此。

此次拉皮德聯合岡茨，其宣傳片和宣傳語都是強調應對外部威脅，某種程度上已經成為另一個「右翼」。以色列社會擔憂周邊威脅的大背景下，政黨也必須入鄉隨俗。

01：就在不久前，特朗普通過推特表示，承認備受爭議的戈蘭高地歸屬於以色列。外界普遍認為，這是特朗普為鐵杆盟友拉選票的考量。你怎麼看特朗普此言論？如果落實，對於中東來說意味著什麼？會否攪動起新一輪的中東紛爭？

王晉：以色列已經實際佔領戈蘭高地幾十年，即使沒有特朗普的話語，也照樣能夠繼續管控。而特朗普此次言論，就是為了在25日內塔尼亞胡方訪問美國，參加美國以色列公共關係協會年會，以及隨後與特朗普在白宮共進晚餐時，營造一個好的氛圍，幫助內塔尼亞胡在國內贏得更多的支持。

周邊國家的抗議都將是口頭上的，敘利亞當前沒有實力也沒有精力過多關注戈蘭高地問題。

01：圍繞美國現如今在中東問題上的影響力，你曾經表示，近些年以色列政策不再受美國擺佈，那種認為美國決定中東一切的思維早已過時。

就你所接觸的以色列政界與學界，是否也認可這樣的判斷與結論？以色列民眾層面對美國的心態又是怎樣的？

王晉：以色列事務從來都沒有被美國主導過，學界或者媒體界認為美國主導一切的思維，某種程度上是將複雜的中東問題簡單化，以世界「二元對立」的思維來觀察中東複雜事務。

主要原因在於國際關係研究者，尤其是中國國際關係研究者，99%都是學習美國國際關係歷史和理論出身，不懂中東地區當地語言，不看中東地區當地的文獻和新聞，因此先天就自然會認為美國決定一切。

美國在中東也更多的是被動應對當地出現的一系列問題，也一樣會犯很多錯誤，而不是主導甚至決定很多事情的發生和走向。

3月24日，敘利亞庫爾德武裝組織「敘利亞自由軍」向ISIS的最後盤踞點巴古斯（Baghouz）發起進攻。肆虐中東8年的ISIS已被基本剿滅（GettyImages）

01：不久前，美國蘭德公司發佈題為《演進中的以色列中國關係》，討論了中以兩國不斷發展的關係，以及這種關係給以色列及其最重要的盟友--美國帶來的挑戰。其中特別提到，中以關係可能導致以色列與美國發生利益衝突，尤其是在中美貿易緊張局勢日益加劇的情況下，中國與以色列科技行業的接觸可能會讓美國感到不安。

你怎麼看中以關係的發展？這種關係發展對美國有著怎樣的切實影響？

王晉：美國歷來是中國和以色列關係中的一個重要變數。從當年的費爾康預警機，到如今的海法港，都可以看到美國強力干涉的影子。

應當指出的是，中國在以色列的公共形象行銷仍然做的不夠，中國外宣仍然是自顧自的宣傳，國內受眾遠遠大於國外受眾，因此一旦出現敏感問題，中國國內政府和民眾會誤以為是「美國搗亂」，忽視了當事國自身的社會輿論。

以色列一直很擔心中國在以色列的合作擴展，尤其認為中國國企背景複雜，甚至將中國國企等同於中國軍隊和情報機構。此次海法港事件，以色列交通部就已經承認，未能提前與以色列安全和軍事機構「通氣兒」，因此未來海法港的博弈，將會影響兩國關係的發展。

01：隨著ISIS失去最後一塊地盤，西方不少輿論認為當下需要迫切反思，如何改變當初催生聖戰主義的外交政策，否則一股更惡毒的恐怖勢力遲早會冒出。在你看來，西方迫切需要反思的是什麼？更進一步來看，美國和俄羅斯等捲入中東戰事的國家，是否意識到了下一個「伊斯蘭國」的危機？

王晉：「伊斯蘭國」和其他伊斯蘭極端組織恐怖組織的出現，西方當然有責任，但是伊斯蘭世界自身需要更多的反思。西方世界主導國際秩序，但是伊斯蘭極端主義的出現，需要伊斯蘭世界內部主流的溫和思想堅決的反制和抵制。

恐怖主義和極端主義好像毒瘤，需要國際社會助力，於外部「切除」，更需要伊斯蘭世界自身「強身健體」。