【英國脫歐】文翠珊：不一樣的政治家

「政客」與「政治家」皆是指做同一種工作的人，不過前者帶有些許貶義，後者卻是尊稱。 文翠珊領導脫歐兩年，所臨之敗、所受之羞，橫顧全球，也許已算是十甲之內。她，到底算不算是個政治家？

在周一（25日）的國會奪權投票上，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）指責文翠珊：「政府的脫歐進路如今已是國家恥辱。每一步之間，政府都拒絕與他人合作、拒絕聆聽，而且拒絕尋求能代表全國意見，而非（保守黨意見）的共識。」

上周以來，保守黨內無論疑歐、親歐，也群起圍攻文翠珊，要求她好自為之的下台。

英國輿論無分左右對於郝爾彬幾乎一致的評價是：他根本不關心脫歐，只關心其左翼政策主張。（路透社）

雖然文翠珊自去年12月熬過保守黨內不信任投票後，已有一年「免死金牌」，不過負責不信任投票事務的「1922委員會」上周也在黨員壓力之下，向文翠珊轉達黨員要求她下台的呼籲；英國傳媒也一窩蜂的討論「誰是繼任人」；而文翠珊周三（27日）也將要向「1922委員會」發表演講，料將涉及其前途去留問題。

不過，文翠珊至今仍舊是首相，仍舊在試圖尋找方法通過其脫歐協議。保守黨，甚至全英政壇，沒有她，恐怕也沒有別人能取而代之。

傳聞繼任人選之一、文翠珊副手李達德（David Lidington）就說：「如果與首相共事能帶給你任何改變的話，那就是它會為你除去任何（想當首相的）大志。」

李達德，是保守黨親歐派及取態溫和人士支持的文翠珊繼任人選，卻遭疑歐派極力反對。（路透社）

反脫歐協議的工黨 到底是在反甚麼？

文翠珊目前的最大難題，仍然是國內無人支持她的脫歐協議。

奇怪的是，除了二次公投外，其他所有可行出路，皆須建基於文翠珊的協議上，箇中不同只是各方對英歐未來關係有不同想法，而文翠珊的協議則將之置於未決之境。

在英國仍未正式脫離歐盟的情況下，英歐未來關係只能以「政治宣言」的方式解決，因此諸如今日工黨郝爾彬力推的關稅同盟、「共同市場2.0」等其他選項，與文翠珊現有的脫歐協議，其實並無根本性的衝突。

雖然文翠珊本人反對有關提議，但工黨以此為據而反對文翠珊，讓英國長期處於前途未卜的陰霾中，除了政治黨派之爭的既有思維模式外，還有甚麼理由要如此執着的反對？

前工黨影子商務大臣烏姆納（Chuka Umunna），早前因不滿郝爾彬在脫歐問題和黨內反猶太主義的處理手法，而與多名黨友脫黨自立門戶。（路透社）

工黨的虛偽還不止於此，他們直至本年初為止，對脫歐前路的實際看法只有一個，就是「工黨支持2016年的公投結果，不過任何脫歐方案都不能接受」──因為其官方立場要求脫歐後的英國要跟歐盟中的英國有「完全一樣」的利益，這根本是一個「不可能的任務」。

而且，如果要以此尺度去量度，郝爾彬今日「遲來的」主張也全然不合格。

疑歐派絕不妥協 只在盲目與無恥之間

反觀文翠珊政府盟友的反對，更是荒謬絕倫。

保守黨疑歐派，與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）一直執着堅持脫歐協議為解愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop）不可接受。

領導保守黨內疑歐派的里斯莫格（Jacob Rees-Mogg），立場保守，反同性戀、反任何情況下的墮胎，一直將「英國主權」掛在口邊。周二（26日），他在脫歐失敗的威脅下，似有要改變立場支持文翠珊協議之意。（路透社）

然而，「補底方案」只是別無出路之下的後備方案。疑歐派一直堅持有「高科技」能避免愛爾蘭島上邊境，而歐盟與文翠珊也同意會考慮科技解決，那麼疑歐派還有甚麼好反對？

可能的原因只得兩個：一是所謂的「高科技」根本不存在；二是他們只是想借勢反對而搶奪脫歐主導權。

不過無論原因若何，在媒體的渲染下，文翠珊的脫歐協議已被公認為不折不扣的爛方案。今日，疑歐派或DUP，就算想要避免無協議脫歐的困局，或者是脫歐失敗的危機，而轉向支持文翠珊，也被自己迫得動彈不得。此為盲目。

更離譜、更無恥的，是前外相、前倫敦市長約翰遜（Boris Johnson）這類人。他「貴為」疑歐派大將，卻又不參加保守黨的疑歐派「歐洲研究組織」（ERG），讓外界不知就裏，只顧以其一支曲筆，去對文翠珊言討筆伐，卻無任何可行的正面提案。

在脫歐危局之中，他周日還在撰文，嘲笑文翠珊是「無膽的雞」，諷刺她沒有勇氣照原訂計劃在3月29日讓英國脫歐。

約翰遜今日的脫歐主張，跟2016年推動公投之時差不多，只顧「脫了便算」，可算是禍國之徒。在脫歐失敗的威脅下，約翰遜似乎願意接受文翠珊以其相位換取支持。（路透社）

在此等荒謬絕倫的黨內外政客圍攻之下，文翠珊能撐到今天，已屬難能可貴。

成敗與榮辱 非政治家的判準

文翠珊不黨不群，與政壇各界關係疏離，同時又過於執着落實2016年的公投民意，而非假藉脫歐之名，將英國推上對國家前途更佳的軟脫歐路上，固然是有所缺失。

然而，外有歐盟各國的利害要照顧，內有政界的各種不知所謂之徒，缺失之處實是在所難免。

直到今日，她經歷兩次國會大敗，容下內閣成員倒戈相向，面對國會搶奪政府之權，仍然未有絲毫放棄之意。每次敗陣之後，她都面不改容的重申今日脫歐險境──外界評之為「過於機械」，不過這豈不是她不屈不撓的精神體現？

近日，英國媒體更盛傳文翠珊願意放下相位，以換取疑歐派支持協議。雖然消息未知是否真確，而有內閣成員也為她公開否認，不過媒體卻廣泛流傳她的幕僚曾向疑歐派代表人物打探意向，似乎真有其事。

若真如此，她這種擇善固執、不求私利的精神，確是「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」。橫顧全英，或許只此文翠珊一人。

英國首相文翠珊（Theresa May）與丈夫美爾（Philip May）是牛津大學同學，梅爾比文翠珊少一歲。兩人於1980年9月結婚，至今已滿38年，人前人後表現恩愛。據說文翠珊在國會發言時，美爾都會到場靜聽支持。（視覺中國）

一個從政人物，是不是一個政治家，不是由一刻之輿論評斷，也非只以其成敗榮辱作判準，而是要看這個人從政背後的心思。

文翠珊沒有光榮，沒有輿論支撐，或許也稱不上偉大，卻是一個與眾不同的政治家。