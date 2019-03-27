俄軍機增援馬杜羅　委內瑞拉或成美俄戰地？

委內瑞拉周一（25日）再次陷入全國大停電中，繼月初一連六日大停電後，再度讓全國陷入一片黑暗。 而委內瑞拉「一個國家、兩個總統」的困局，至今已超過兩個月，依然未得解決。 上周六（23日）更有兩架俄國軍機抵達首都加拉加斯（Caracas），傳聞帶有近百名俄軍；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即發表聲明，指美國對「俄國加劇委內瑞拉緊張局勢，不會袖手旁觀」。 這個「美國後花院」，似乎或會上演一場或大或小的美俄爭戰。

雙方都認為「時間站在自己一方」？

自委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）在1月自命「臨時總統」後，繼承查韋斯（Hugo Chavez）衣缽的社會黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro），就與前者陷入「權爭膠著」的狀態。

大停電下，民眾要依靠發電機去為手機充電。（路透社）

瓜伊多目前得到以美國為首的大部分美洲及歐洲等超過60個國家承認；馬杜羅則得以中俄為首等多國支持，而聯合國也繼續承認馬杜羅的總統地位。

雙方爭戰關鍵全在軍方表態，然而自1月以來，只有少數軍官及軍人公開投向瓜伊多陣營，絕大部分軍官都繼續支持馬杜羅。

即使如此，馬杜羅在美國威脅下也不敢貿然逮捕瓜伊多，還幾乎讓他自由出入委內瑞拉國境，使雙方陷入長久拉鋸。

鑒於拉美國家反對美國軍事介入，無論是瓜伊多，還是馬杜羅，似乎也認為「時間站在自己一方」，因此不介意與對方困於膠著狀態中。

馬杜羅一直指責瓜伊多是美國傀儡，又將多次大停電的責任擺在美國破壞之上。（路透社）

馬杜羅的盤算：拖垮反對派意志

在馬杜羅的角度看來，瓜伊多不斷鼓動群眾上街的做法，終有民氣盡失之日，到時就算放任瓜伊多「逍遙法外」，他在國內也不能對馬杜羅構成威脅。

事實的發展也正是如此。瓜伊多的集會，初時有成千上萬人參與，如今卻只餘下區區數百，不少支持瓜伊多的民眾已逐漸失去起初的熱情和抗爭意志。

馬杜羅政府見勢也向瓜伊多大加打壓，至上周就以策劃恐怖活動為名，拘捕瓜伊多的幕僚長馬雷羅（Roberto Marrero），似乎會逐漸收緊對反對派的壓迫。

瓜伊多（中）2月24日抵達哥倫比亞空軍基地，他於2月25日與美國副總統彭斯（Mike Pence）會面。（路透社）

瓜伊多的倚靠：美國制裁緊箍咒

相較之下，瓜伊多眼見國內形勢漸弱，就寄望美國制裁終有一日會迫使馬杜羅下台。

美國制裁步步進逼，由制裁委內瑞拉國營石油公司PDVSA開始，試圖逐漸封絕委內瑞拉的財源。自美國石油制裁生效後，委內瑞拉石油出口已大減40%以上，而3月以來的兩次大停電導致大部分石油出口中斷，更是雪上加霜。

更有甚者，委內瑞拉石油的一大買家印度，在美國呼籲下，似乎也停止輸入委國石油，而且美國制裁的部分臨時豁免，也將在未來數月逐一失效，可說是對馬杜羅政府的財源緊箍咒。

配合美國對於與委國有關的金融機構進行制裁、將委國海外資產交到瓜伊多手中、阻止委國進行黃金交易等多管齊下的政策，難怪瓜伊多會認為「馬杜羅已到最後階段」。

CITGO是美國第八大煉油公司，也是委內瑞拉最大的國外資產，目前其董事會已由瓜伊多支持者控制。（路透社）

俄軍助破局 美國會否介入？

不過，俄國的軍事支援或許會助馬杜羅打破僵持局面。

如果馬杜羅此刻下定決心，一下逮捕瓜伊多，並清掃國內反對勢力，美國緩緩收緊的「緊箍咒」將馬上失效，迫使特朗普政府要馬上回答一個問題：「到底美國要不要軍事介入？」

雖然特朗普手下如白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等右翼鷹派，本着「門羅主義」的意識形態，勢將支持軍事介入，不過在俄軍駐場、且無拉美國家支持的背景下，軍事介入將掀起美俄軍事交火的危機，以及各種不可預知的變數。

加拉加斯機場停有印上俄國國旗的飛機。（路透社）

可是，如果美國不介入，國外支持瓜伊多的勢力將會失去焦點，與美國承認失敗無異。

在2020年大選迫近的情況下，只得共和黨人死忠支持的特朗普，其實亟需爭取傾向強硬南美政策的美國拉丁裔選民支持。因此，如果特朗普接受其對委政策的失敗，將會對其連任選情造成打擊，甚至會失去拉丁人口佔近25%的關鍵搖擺州份佛羅里達州（Florida）。

而且，如果美國不強硬介入，更會在委內瑞拉造成「美國插入敘利亞」的劇目重演──當俄國應巴沙爾政府之邀助擊反政府軍時，奧巴馬政府卻是「口硬手軟」，導致今日反政府軍已然完全敗退的局面──曾極力批評奧巴馬軍事政策的特朗普，此刻只能是自打嘴巴。

如果馬杜羅動手打破僵局，委內瑞拉問題將成為特朗普又一棘手的外交難題。（路透社）

不過，委內瑞拉會否造成美俄軍事衝突的危機，還要看馬杜羅會否先動手打破僵持局面。而馬杜羅會否先行動手，就要看瓜伊多能否繼續在國內維持一定的民眾壓力，直至馬杜羅政府因制裁進迫而再難經營下去之時。以目前形勢看來，要下這個判斷仍是言之尚早。