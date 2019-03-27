【中美貿易】雙方立場漸強硬　這周北京再談各有何籌碼？

3月28日周四，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於北京再次開展面對面的貿易談判，而據白宮消息，中國副總理劉鶴亦將在4月3日緊接兩人訪問回訪華盛頓。 然而，無論從特朗普近來在對華關稅或「長期保留」的表態，還是媒體對於雙方具體談判進展的報道，似乎都可以看出中美雙方立場有轉硬的趨向。

從1月底的劉鶴訪美，到最近對於4月底談判完成的目標，外界對中美談判成果寄望良久。如今，「寄望」卻隨着時間流逝，逐漸變成「觀望」。

特朗普不解關稅 大談中方不可信

外界一直以為中美貿易談判的最後一卡難關，在於貿易鷹派萊特希澤對於所謂「執行機制」的堅持。他要求在協議中，美國要有能以單方面以關稅懲罰中國違約的保證；另外，他對於是否要在協議達成後取消特朗普去年以來對華加徵的關稅，亦極有保留。

站在特朗普身後的美國貿易談判代表萊特希澤，是美國貿易政策的強硬派。（視覺中國）

特朗普似乎一直不太同意萊特希澤的強硬路線，而較願見到中美貿易協議早日達成，以向受貿易戰影響深重、卻是特朗普選民基本盤的美國農民邀功。

然而，特朗普上周卻突然聲稱：「我們不談解除關稅，我們在談將關稅維持一個可觀的時間，因為我們要保證，如果我們跟中國達成協議，中國將會信守此協議，而中國對信守協議一直有很多問題。」

就此看來，即使特朗普願意在關稅上有所退讓，大概也只會是稅率或適用範圍上的下調，而非全撤所有他一手多加的對華關稅。

此刻的特朗普口徑竟與萊特希澤達成一致。其背後原因若何？

特朗普的籌碼：國內政情已穩 無需急於求成

由於特朗普凡事以國內政情的考量為先，本因政府停擺、民主黨重奪眾議院等一系列危機而分身乏術的特朗普，當然想藉對華貿易談判之成，來轉移視線。

根據「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）的報告，無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯。圖為司法部長巴爾（William Barr）公布的4頁報告摘要。（路透社）

不過，今日形勢卻極不一樣。特朗普的政府停擺，雖然換不到興建美墨邊境圍牆的經費，然而他以「緊急狀態令」繞過國會的驚人舉措，卻為他奪得更多資金，而且參眾兩院阻止緊急狀態令的決議被他否決後，也是不了了之。

國防部也馬上行動，在周二（26日）宣布將為特朗普的建牆大業調撥10億美元，足建近百公里的邊境圍欄，讓他好向選民交代。

同時，「通俄門」調查上周公布後，已還特朗普「清白」，正式解除特朗普執政以來的最大司法陰霾，也大大減弱民主黨借眾議院調查，甚至試圖彈劾特朗普的理據。

國內政情穩定下來之後，特朗普固然也不急着要與中國達成協議──維持對華的強硬態度，也有助維繫其國內支持。

3月15日，特朗普簽字否決國會兩院中止其緊急狀態令的決議案。民主黨在眾議院企圖駁回其否決，不過卻在未得三分之二多數支持下失敗告終。（路透社）

數碼貿易設限 中國堅持原有政策

在中國這一邊，人民銀行行長易綱在美方代表訪華前，再次強調中國開放外資加入金融市場的政策，似乎甚為符合美方一貫的要求。

不過，據多國媒體報道，中國卻不願意大幅開放數碼貿易（digital trade）市場──例如減少對國外雲端服務供應商的限制、解除數據在地儲存的要求、開放數據外輸限制等。

擁有如亞馬遜（Amazon）等全球最大雲端服務公司的美國，當然希望中國全面開放市場。不過，這卻違反了中國政府近年推動數據在地儲存的政策方向。

此等爭端理該早已存在，然而外媒遲至最近才收到有關訊息，也可見中方在談判立場亦漸見強硬。

特朗普上任以來一直對亞馬遜多有批評，不過為美國企業爭取海外商機之時，他也會槍口對外。（路透社）

中方的強硬，源於三點。一點是對特朗普轉向的回應；另外兩點卻是中方手中籌碼的增加。

中國籌碼之一：波音信任危機

首先，減少中美貿易逆差，一直是中美談判最易談成之事──其中難點只差在「美國有甚麼東西可賣」的問題上。

大幅對華出售半導體產品，帳面上對美國有利，實際上卻是要美國解除部份對華禁售，甚至加強中國在全球科技產品供應鏈的地位，在地緣戰略和經濟上的特朗普式「零和思維」下，似乎難讓美國接受。

反觀波音的飛機出口，卻是減少中美貿易逆差無可爭議的美國產品。然而，此時此刻，波音卻遇上737 Max型號飛機的安全醜聞與信任危機，而中國民航局如今也中止了對任何波音737 Max 8型號的飛機適航證申請，使中國可理直氣壯的將波音的訂單變成談判桌上「買與不買」的籌碼，或可據此要求美方作出其他退讓。

波音737 MAX系列中新增了名為MCAS的系統，防止失速把機頭朝下是系統的自動功能之一，卻疑似為減機師訓練成本，沒有特別告知機師，最終釀成兩次死亡空難，更造成全球航空管理機構對波音及美國聯邦航空管理局（FAA）的信任危機。（路透社）

中國籌碼之二：美國5G科技戰 未打先折

其次，美國原有意將貿易戰擴展成科技戰，在華為5G技術上，不斷或勸告或警告的要求盟友放棄使用。然而，除了歐盟國家不願合作外，美國國內廣泛使用華為產品的小型電訊商也頗有微言。

美國的科技戰算盤打不響，中方也自然有空間在貿易上對美國轉趨強硬。

可是，話說回來，談判中雙方立場因勢而改、時軟時硬其實是常有之事──有哪一個國家不想把握任何機會，為自己爭取最大利益？

中美貿易戰的存在，本質就是對雙方都有害的事情，中美兩國就算只着眼己利，最終也是要為它作個了結。如今雙方立場轉硬，只可算是談判桌上的小波折，其實並不影響貿易戰終究能解的大趨勢。