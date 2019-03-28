G7各國從「一帶一路」看到了什麼？

習近平訪歐期間，與意大利簽署一帶一路諒解備忘錄。此前，中意兩國已於2018年9月簽署了《關於開展第三方市場合作的諒解備忘錄》。與此同時，習近平訪問法國期間，與法國簽訂總值超過400億歐元的商業協議。 當外界原本以為此行就此結束時，怎知周二又有相關新聞傳出。

周二（3月26日），意大利經濟發展部部長傑拉奇（Michele Geraci)出席博鰲亞洲論壇期間時表示，意大利與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄後，將會有其他歐洲國家跟隨意大利的步伐。同時，傑拉奇透露，「我原本可以說出兩個國家的名字，但是我不會」，向外界預示至少有另外兩個歐洲國家準備加入「一帶一路」倡議。

意大利經濟發展部部長傑拉奇（Michele Geraci)透露至少有另外兩個歐洲國家準備加入「一帶一路」倡議。（路透社）

而就在同日，巴黎舉行了一場罕見的中法德歐「四方會談」。期間，德國總理默克爾（Angela Merkel）在會談上表示，「『一帶一路』在歐洲是一個重要的項目，我們想要參與其中」，同時她強調了項目必須實現公平與互惠。而歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）亦表示歐洲人希望在「一帶一路」項目裏扮演積極的角色。周三（3月27日），歐洲議會在法國斯特拉斯堡成立「一帶一路」政策溝通委員會，以加強與中國的交流，推動「一帶一路」倡議在歐洲地區的拓展。

G7參與一帶一路的不止意大利

實際上，就在意大利與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的翌日，德國西門子（Siemens）公司在北京與中方簽署了一份諒解備忘錄，雙方將就「一帶一路」第三方市場項目展開合作，所涉及的領域包括能源、交通、製造業和數字化等等。與此同時，西門子公司亦將設立專項資金，在德國成立「一帶一路」聯盟，以促進中德兩國企業的交流與合作。

雖然默克爾在會議上表達了對「一帶一路」倡議的疑惑，但是諸如西門子等歐洲大型企業的加入亦說明了歐盟各國對於「一帶一路」的態度已經有所轉變。2017年，北京舉辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」上，德國、法國、葡萄牙和英國等歐盟國家並未在會議結束後簽署貿易聲明。而當時，諸如德國經濟部長普理斯(Brigitte Zypries)等人亦對「一帶一路」提出質疑。

德國西門子（Siemens）公司在北京與中方簽署了一份諒解備忘錄，雙方將就「一帶一路」第三方市場項目展開合作。（路透社）

到如今，西門子公司作為德國企業加入到「一帶一路」的合作之中，顯然，歐洲正在通過經濟層面的聯繫，探索在「一帶一路」倡議中與中國交流合作的可行模式。

而在此之前，已經有多個西方國家邁出了加入「一帶一路」的步伐。2015年，英國作為第一個西方國家率先加入亞投行（AIIB），而亞投行作為一帶一路項目的金融支撐，與一帶一路相輔相成。不僅如此，英國亦是第一個簽署《「一帶一路」融資指導原則》的西方國家，更於2018年9月，英國議會成立跨黨派「一帶一路」和中巴經濟走廊小組，以增進英國對「一帶一路」倡議的了解。

此外，法國南部的港口城市馬賽市已經和一帶一路深入合作，華商投資的馬賽國際商貿城將成為地中海周邊最大的貿易批發商城。而日本首相安倍晉三於去年與習近平舉辦的首腦峰會上亦表示「一帶一路」是有潛力的構想；而今年3月，安倍在東京舉行的「中日CEO峰會」上致辭時，再次提及「一帶一路」倡議，稱「可以大力合作」。

中國是唯一的合作夥伴

中國提出「一帶一路」倡議之初，西方國家尤其是G7普遍採取懷疑的態度，而如今為何西方國家愈發願意加入「一帶一路」倡議？

當下國際形勢已經發生了變化，如歐盟內部已經面臨需要重新整合的階段。歐盟成員國諸如中東歐與西歐的發展水平不一，而各成員國訴求又有所分別，因此歐盟內部於近年來開始出現紛爭的聲音。與此同時，難民危機等議題的此起彼伏，再加上單邊主義上升趨勢對全球貿易體系的挑戰，歐盟更加需要重新整合，以面對現有時局的挑戰。

當下國際形勢已經發生了變化，如歐盟內部已經面臨需要重新整合的階段。（路透社）

而當歐盟重新定位自身的時候，亦是為了尋找一條實現歐盟利益最大化的道路。然而在過去的二十年，歐盟亦發現追隨美國的步伐並未能實現歐盟的最大化利益，而當諸如中國等發展中國家漸漸發展，在國際社會上扮演積極角色的時候，一方面是難以避免的競爭與分歧，尤其是這些「非北大西洋國家」所帶來的不同的價值觀與治理理念；另一方面，分歧雖難以避免，卻未必一定引向衝突，通過合作是可以合理規避衝突的。

與此同時，重新開始尋求發展的歐盟，除了需要找到夥伴一齊鞏固對自己有利的多邊主義，另一方面也需要擁有資金、技術、市場和意願的夥伴一起共事。此時，當歐盟抬眼四望，中國其實是歐盟唯一的選擇。

看明這一點，再看回歐盟各國當下先後與中國的政經合作，以及歐盟內部在圍繞中國問題上的糾葛，就不難理解其原因，亦不難預估未來的趨勢了。