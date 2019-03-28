文翠珊願下台換支持　英國須「先脫後立」

文翠珊周三（27日）終於使出她的最後殺着，在超過300名保守黨議員面前，發表了一篇感人肺腑的演說，表示願意交出首相之位，以換取他們支持其脫歐協議。 在場有議員感動得即席流淚，而多名疑歐派大老也聲言會支持協議。 同時，國會奪權得來的「指示性投票」（Indicative Vote）中，8個脫歐選項盡數敗陣，文翠珊的脫歐協議似是唯一出路。

一直被批為不善交際、說話不帶感情像機械人的文翠珊，突然能對黨員動之以情，可見她對「下台換支持」的決定，已深思、籌備良久。

負責首相去留事務的保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）上周一（18日）被拍到出現在唐寧街首相府門外。（路透社）

外界有傳文翠珊其實一直想在諸如醫療改革、福利改革等「非脫歐」議題上名留清史，不過歷史洪流無人可擋，今日她願以相位換支持，可說是放下權與利，以保英國民生大局之舉。

疑歐強硬派堅決反對 工黨支持成關鍵

雖然數個月前才指責文翠珊協議使英國變成歐盟「半殖民地」的前外相約翰遜（Boris Johnson）等疑歐派大老，見奪位機會再臨，也轉向支持文翠珊，不過脫歐協議能否通過仍是未知之數。

保守黨的關鍵執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（DUP），堅持英國脫歐後的北愛爾蘭與大不列顛島不能有任何規制上的分別，繼續表示不會支持文翠珊協議。

同時，以前脫歐事務次長貝克（Steve Baker）為首、為數15至30人不等的保守黨死硬疑歐派議員也料將不會支持協議。

有意問鼎相位的約翰遜，在文翠珊宣布辭職換支持後，被記者見到他面帶微笑。（路透社）

貝克本人，在文翠珊的演說後，更同室操戈，指責轉向支持協議的疑歐派黨友是「笨蛋、奸詐之徒和無膽匪類」，又說文翠珊的演說是場「鬧劇」。

從此等形勢看來，若非工黨有數十名議員倒戈支持文翠珊協議，協議通過之機極微。

其中難處是，如果文翠珊下台，而由保守黨疑歐派人選出任首相，英歐未來關係的談判將由「一心與歐盟分隔愈遠愈好」的人主導，為廣泛支持留歐的工黨所不滿。

脫歐協議能否再交國會 仍看下議院議長決定

除了政治上的因素，文翠珊的協議還有議事規則上的阻礙。

疑歐派「黨團」歐洲研究組織（ERG）領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg），明示若DUP不投票反對脫歐協議，他便會投支持票，似乎是想給DUP一個下台階。（路透社）

根據歐盟上周對於英國脫歐延期的決定，英國須於周五（29日）的原脫歐日或之前，決定是否支持文翠珊協議。因此，文翠珊料將會在周五把其脫歐協議第三次送交國會表決。

然而，下議院議長白高漢（John Bercow）就重申，下議院不會再處理早前已被否決的同一份協議。

雖然文翠珊政府認為協議經上周歐盟峰會的各種決定後，已算是不同的協議，不過決定權最終還在白高漢手中。

文翠珊雖已使出最後殺着，不過脫歐前路仍是險途處處，未到最後一刻也未有定案。

下議院議長白高漢手操文翠珊脫歐協議的生殺大權。（路透社）

先破後立的脫歐兩步曲

觀乎周三8個其他脫歐選項的「指示性投票」結果，其實在情在理，國會議員也應支持文翠珊的脫歐協議。

除了無協議脫歐、單方面取消脫歐等無望通過的選項之外，獲得最多支持的選項是「英歐關稅同盟」和「二次公投」；兩者也獲大部分工黨議員支持。

其實，文翠珊脫歐協議的法律條文，根本就沒有對英國與歐盟的未來關係作任何硬性規定；在目前情況下，「關稅同盟」的選項也只能建基於脫歐協議的通過上，因此工黨議員確實沒有理由不支持文翠珊的脫歐協議。

當然，他們當中不少人或會以「二次公投」為首要選項，希望能爭取留歐；同時，他們也擔心，如果未來文翠珊下台後的保守黨政府由疑歐派主導，英國與歐盟也將會愈走愈遠。

二次公投的支持者，確實要反思一下：到底是以公投一博留歐勝出好，還是先讓英國退出歐盟，再爭取重訂未來英歐關係的主導權較好。（路透社）

其實，「二次公投」只是一場賭博，就算留歐得勝，也難改英國今日兩派分裂的情況。

不過，2016年的脫歐公投只決定了英國要脫離歐盟，卻沒有清楚表明脫歐後的英國要與歐盟建立何種關係，因此工黨實在應該支持文翠珊脫歐協議，以尊重脫歐公投的結果，再謀求未來更緊密的英歐關係。

不過，為解工黨對疑歐派執政的疑慮，文翠珊也應在其脫歐協議通過後，以推動「提前大選」為已任。

提前大選的結果，將會是決定英歐未來關係的一着，正好與2016年的脫歐公投遙相呼應：公投是英國脫歐之破，大選則是英歐未來之立。

此先破後立（或者先「脫」後立），才能為脫歐後的英國，留下一條較為光明的前路。