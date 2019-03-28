「太空牌」都已使出　印度大選前莫迪還有什麼招數？

當地時間周四（3月28日），印度總理莫迪（Narendra Modi）發表電視講話，稱印度成功利用反衛星導彈，擊落一枚在地球300公里高度低軌道人造衛星。 此前，全球擁有這項技術的國家僅有美國、俄羅斯以及中國。而莫迪宣布這一消息的時間正值4月11日的印度大選之前。

盡管印度的反衛星武器的成果至今仍未得到確認，但這並不妨礙印度國內由此掀起「愛國」風潮，該話題在印度社交平台上引起熱議。

對此前屢次嘗試提振民意都弄巧成拙的莫迪政權來說，這次「成功」固然值得慶祝，但問題就隨之而來。在大選開始之前，伴隨着人民黨陣營終於打出這張看似成功太空牌，他此後還能再做些什麽呢？

仍未確認成果的行動

相對於印度此前令外界生疑的導彈試射等行動，本次「反衛星」實驗的成果雖然仍待確認，但這並不妨礙新德里對此慶祝一番。

就在3月28日，美軍太空司令部仍只能確認印度的測試行動「確已發生」，無法判定印方是否成功完成測試。目前美國軍方還在跟蹤碎片雲團中的約「270個目標」。美方唯一能認定的結果是：印方此次反衛星行動暫未對國際空間站（ISS）帶來影響。

印度總理莫迪3月27日發表全國電視講話，宣布該國成功利用反衛星導彈，擊落一枚衛星。不少學生搖旗慶祝。（路透社）

不過，也就在同一天，美國運營低軌道遙感測繪衛星的 「行星實驗室」（Planet Lab）公司已在社交網絡上批評印度方面此舉有欠妥當。至此，外界至少可以確認新德里這次或有可能已把火箭或導彈打到了相應位置。

印度發展反衛星武器已經由來已久，早在2017年，印度發射第三代地球同步衛星運載火箭GSLV時，印度國防部下轄研究機構「國防研究與發展組織」（DRDO）內部人士就曾向媒體披露，稱印度「有計劃」發展反衛星技術，但印方暫時不想拿成本較高的同步衛星運載火箭用於該用途。

根據《印度時報》提供的實驗參數顯示，印方此次試驗雖沒有使用昂貴的運載火箭，轉而使用了射程5,000公裏的彈道導彈，卻選用了一個昂貴的標靶：今年1月24日發射的Microsat-R型遙感測繪衛星。

該型衛星重約740公斤，屬於中型衛星，使用壽命也較一型號更長。這就讓外界看到了新德里的決心。

印度發展反衛星武器已經由來已久。（路透社）

必須承認，反衛星導彈並非先進技術。早在20世紀80年代，美蘇都發展了多種反衛星導彈，這些反衛星武器不僅有基於陸基彈道導彈的陸基版本，還有空基和海基的版本。考慮到就在2018年12月，印度進行了「烈火」系列導彈的密集試驗，可以相信，烈火導彈的成熟，給了印度進行反衛星武器試驗的基礎。

人民黨需要提振民意

對於分析人士來說，此次反衛星試驗的成功可能也只是莫迪集團在大選前夜提振民意的一次嘗試。

情報顯示，莫迪當局在2019年大選前的局面並不樂觀。從2018年下半年開始到2019年2月，農民自殺與工人失業的風波已經席卷印度全境。莫迪當局不能有效解決谷賤傷農的局面，也無法緩解失業率的劇烈增長。

加之以拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）為首的國大黨陣營還放出情報，批評人民黨政權「嚴重損害了印度的民主體制及進程」。這就讓人民黨當局極有必要採取一定措施，挽救選前態勢。

遺憾的是，莫迪當局近半年來的一系列措施都很不成功。

莫迪當局在2019年大選前的局面並不樂觀。（路透社）

2018年11月時，人民黨方面在大本營古吉拉特邦豎起了高達182米，耗資299億盧比（約34億港幣）開國元勳帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel）銅像，藉這位本地出身的名人宣傳「愛國」。但銅像豎起不久，外界就發現該像不僅聘請數百名中國匠人參與製造，其外部鍍銅工藝也是中國企業負責完成的。這就讓莫迪方面頗為尷尬。

此後，人民黨方面的很多行動也都起到了適得其反的效果。譬如莫迪當局2019年1月修改工會法後，就引發了兩億人的大罷工。新德里3月時推行電商禁令，有意將亞馬遜等美國巨頭拒之門外，結果此舉經招致了美國的制裁。

加之印軍此前對巴基斯坦的「外科手術式打擊」並不順利，莫迪親自推出的國產動車「世紀特快」運營首日還發生車禍。在大選臨近之際，人民黨政權就急需些能用於提振民意的行為。而今，印度各界在社交網絡上的積極回應也算差強人意。

事實上，莫迪及人民黨也未能完全利用本次「反衛星試驗」帶來的風潮，相對於此前印度朝野在印巴對峙時的「同仇敵愾」以國大黨、草根國大黨、社會黨為首的各路野黨人士對此並不買賬。有印度政要還指出，莫迪此舉只是讓自己「免費上一小時電視節目」，進而將國家的註意力從實際問題上轉移開。

與此同時，印度最大反對黨「國民大會黨」的人士亦開始在街頭和農村活動，疾呼要揭穿莫迪當局的「jumlebazi」（印地語，意為空談），這場成效仍未判明的反衛星演習其結局想必也不過如此。