【華為風波】日本又押錯注？

在世界各國陸續推進5G發展的背景下，面對美國針對華為通訊設備的壓力，日本似乎又押錯注......

中國商務部3月28日對日本政府採購清單排除華為、中興相關設備一事做出了回應。該部門發言人高峰強調：「華為、中興兩家中國企業在日本開展正常的通信業務已經受到損害……如果日本政府做法明顯有失公允，勢必動搖兩國間互信和企業合作的信心，損害兩國關係改善發展的勢頭。」

美國此前就一直督促其盟友禁用華為設備，日本此舉明顯是為了響應華盛頓的號召。

有意思的是，就在日本跟著美國搖旗呐喊封殺華為之時，美國的其他盟友：德英法都選擇「倒戈」。

雖然美國警告若德國使用華為5G將限制兩國情報交流，歐盟的對華策略依然是要求「全歐盟適用的處理方法」而非進行禁制。（視覺中國）

歐洲各國未跟隨 日本成「出頭鳥」？

德英法並未與日本一樣尾隨美國，而是在華為問題上表現出了曖昧不明的態度。

據路透社報導稱，德國傾向讓華為參加建設其當地網路基礎建造工程；英國國家網路安全中心早前也指出，有信心把使用華為網路設備所帶來的風險降至「可以控制」的水準；法國一位議員也指出，法國並不尋求禁止華為的設備；西班牙則直接無視了美國的警告，同華為達成建設5G網路的協定。

在其他國家還在對華為事件處於觀望的態度時，日本急於站隊美國行為顯得太過 「草率」，畢竟槍打出頭鳥。

事實上，日本搶先站隊的情況還不止出現一次。

去年12月，富士電視引述執政自民黨消息人士稱在華為產品內發現「多餘的東西」，但未指是什麼東西。（富士電視）

錯注一：2016年支持希拉里

美國2016年總統大選時期，安倍曾一度押注美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton），趁著出席聯合國大會的機會與希拉里見面，而沒有見特朗普（Donald Trump）。沒想到，特朗普贏得了大選。這就讓安倍尷尬了。

為了對自己的「押注失誤」做出補救，特朗普還沒有正式入主白宮，安倍便打破慣例赴美趕緊與特朗普對接。

錯注二：圍堵朝鮮

在朝核問題上亦是如此。2018年1月他在出訪東歐時，還大肆宣揚要圍堵朝鮮的言論。殊不知，朝韓關係卻在同年1月回暖，半島局勢發生巨大轉變，朝韓首腦會晤與美朝會晤先後敲定。更不上節奏的安倍，最終只能被排除在半島問題的場外。

為了凸顯日本在朝核問題上存在感，挽救自己的「失誤」，安倍一直表示想與金正恩會面，還在2019年1月說，希望與朝鮮建立正常外交關係。

除了美國大選和朝核，日本在對待亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）和「一帶一路」倡議上也有類似表現。

朝鮮中央電視台（KRT）3月5日播出金正恩訪問越南出席「特金會」的紀錄片，惟未有提及峰會無協議告終。（美聯社）

錯注三：反對亞投行和一帶一路

在亞投行建立之初，美國便對該組織的建立表示反對，作為美國最忠誠的盟友，日本也加入了反對行列。然而，德國、法國、義大利、瑞士等國並未跟隨美日，選擇加入了亞投行，韓國、加拿大、澳大利亞也處在了觀望的狀態，美日愈發孤立了起來。

而在對待「一帶一路」倡議上，日本政界起初對此普遍持質疑態度。安倍晉三甚至還提出「自由開放的印度太平洋戰略」，希望以此牽制該倡議的影響力。

時間在走，人在變，當越來越多的國家加入「一帶一路」倡議，「一帶一路」的建設也風生水起。日本的態度發生了轉變，主動與中國就「一帶一路」開展合作。安倍更是將自己原意牽制中國的「自由開放的印度太平洋戰略」變為與「一帶一路」倡議進行對接的政策。

從上數個例子可以看到，押錯注、站錯隊已經成為了日本的常態。對於日本來說，沒有一貫堅持的立場，只有萬變的姿態。

去年10月底，安倍訪華期間，與習近平進行會面，商討雙方在第三方國家的投資合作。（路透社）

美日同盟 阻礙日本利益為先的視野？

當然，這其中與日本盲目遵從美日同盟關係有著莫大的關聯。由於這層特殊關係，日本在外交、政治、經濟上一直以美國馬首是瞻，只要美國有「要求」，日本都會照單全收。這也顯得日本在外交政策上顯得十分的「不自主」和「沒主見」。

如今，日本在華為上表現出了「抵制」的態度，難保它不會在未來又為了讓華為進入日本轉變姿態。就連澳大利亞前總理特恩布林（Malcolm Turnbul）也表示：「當下全球的四大5G供應商，除了中國的華為和中興，就是北歐的諾基亞和愛立信」。

但說到底，日本是一個獨立的國家。一個國家的利益永遠是該國政府和首相需要放在第一位考量的因素。日本在反映各項國際事務時，應該首先考慮自身的利益，為自己的政府和人民發聲，而不是為了討盟友的歡心。這樣即減少了自己陷入尷尬的處境，也不會為了補救自己押錯注的過失表現得「反復無常」。