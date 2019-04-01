【告別平成】日本新年號「去中國化」？ 過度解讀可休矣

「初春令月，气淑风和」，日本新年號「令和」來自和典《萬葉集》，成為日本首個引自日本經典，而非中國古籍的年號。消息公佈後，國內不少民族主義者隨即批評日本「去中國化」、「數典忘祖」，更有人將今次改元歸咎於安倍一直以來的民族主義立場。不過，這樣的解讀似乎有些過頭。

對大部分日本人來說，漢字及漢文化本就同日本文化不可分離。由於古代中原屬東亞文化中心，無論是韓文、越南文，以及日文都借用了大量漢字；而四書五經等韓文典籍更成為周邊國家文化中重要組成部分。事實上，在現代民族國家觀念出現前，中日文化一直未有明顯界線，而漢文化更是現代中國及日本文化共同的起源。

日本公布新年號「令和」。環時形容，這是日本年號第一次「脫中」。（視覺中國）

而在日本高中教育中，現代日語、日本古典文學以及包括四書五經在內的「漢文」一同被歸入「國文科」中。教科書中更提及「提高漢文和古文的閱讀能力，守護我國的傳統與文化」，將古代中國典籍視為日本文化的一部分。如此看來，過去年號出自漢典便同「中國化」無關，如今年號出自和典更談不上「去中國化」。

東亞文化圈如此，拉丁文化圈亦如是。美國國徽上，作為國家象徵的白頭鷹叼著寫有拉丁文「合眾為一」（E Pluribus Unum）字樣的綬帶；而在英國皇家徽章的捲軸上，也用法語寫上了「我權天授」（Dieu et mon droit）。但在今日，拉丁文已逐步從美國法律界外公共場合淡出，更少有英國政客使用法語，卻未見有人批評他們「去拉丁化」或「去法國化」。

與拉丁文相關的歐洲地區（顏色愈深受拉丁文影響愈大）。（圖片來源：Wikimedia Commons）

二次世界大戰後，駐日美軍一度將漢字視為「軍國主義象徵」，認為繁複的漢字不利基層民眾學習文化知識，導致他們被法西斯主義洗腦。這樣文化傲慢的行為令當時仍處「被佔領」狀態的日本群情激憤，文化界為保留日本文化一部分的漢字積極走訪串聯。而在隨機抽取全國1萬7千人進行的「漢字檢定考試」中，98%的高合格率更令美國佔領當局分外尷尬。

固然，文化同政治間存有千絲萬縷聯繫；但對兩者過分解讀，便犯了同當年美國人一樣的大頭病。取自漢典，便批評日本剽竊中華文化；取自和典，便責罵日本數典忘祖；這樣不切實際的政治攻擊亦可休矣。而即使今次年號出自日本經典，也未阻斷未來年號出自四書五經的可能。

去年10月底，安倍訪華期間，與習近平進行會面，商討雙方在第三方國家的投資合作。（路透社）

不可否認，安倍晉三作為民族主義者，上台後便著力推動以修憲為核心的「國家正常化進程」，但這並不代表他有意敵視中國。反倒是過去兩年，安倍政府積極調整同中國關係，先在去年年底訪華，同意在「一帶一路倡議」上合作；更在今年施政演說中承諾加強同中國關係。相比起不切實際的「去中國化」質疑，友好才是如今中日關係的主基調。