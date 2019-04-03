介入委內瑞拉內政　特朗普的大選考量

委內瑞拉「一個國家、兩個總統」的危機，至今已經持續逾10周，然而委國的局勢仍然持續動蕩，得美國支持而自命臨時總統的國會議長瓜伊多（Juan Guaido），與得到中俄等國支持的社會黨總統馬杜羅（Nicolas Maduro），依然爭持不下。

3月24日，俄羅斯派遣兩架軍機抵達委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）。隨後，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）表態警告西半球以外的行動者勿在委內瑞拉或西半球其他地方派遣軍事資源。同時，博爾頓稱美國考慮額外採取行動制裁委內瑞拉。

在委內瑞拉「雙總統」亂局發生之時，特朗普就宣稱會「考慮所有選項」解決委內瑞拉的問題，而在一次白宮記者會上，博爾頓亦曾被媒體拍攝到其筆記本上面寫了派兵5000至委內瑞拉鄰國哥倫比亞。可見，美國由一開始便對委國施以軍事威脅，而博爾頓於近期更是重提「門羅主義」，不斷對外顯現美國的強硬態度，似乎代表出特朗普對委內瑞拉的強硬取態至今依然未有絲毫鬆減。

俄羅斯派遣軍機抵達委內瑞拉，對此博爾頓表態警告。（路透社）

與之形成鮮明對比的是，當美國財政部自行施加對朝鮮的新一輪制裁後，特朗普發布Twitter表明撤銷對朝鮮的新制裁，並且稱與金正恩「互相理解，認為朝鮮居民已經遭受巨大痛苦，不需要在現時追加對朝鮮的制裁。」

為何特朗普當下對朝鮮及委內瑞拉的態度會有所不一？實際上，背後折射的是特朗普的選舉考慮。

在美朝問題上面，朝鮮半島無核化的議題正走向以對話的方式解決，而且在朝鮮停止核試、特金二人兩度會面後，美國民眾對於朝鮮威脅的觀感已然大有消減，因此對於美國選民而言，朝核問題並不是他們當下十分重視的議題。然而，委內瑞拉問題卻是特朗普可以藉此爭取拉丁裔選民支持的一張牌。

根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查數據顯示，到了2020年大選，拉丁裔選民將會成為是全美規模最大的少數族裔選民群體，預計符合投票資格的拉丁裔選民將達到3200萬人，佔比超過13%。因此如若要贏得2020年的總統大選，不論是共和黨還是民主黨的候選人，拉丁裔選民都是需要爭取的對象。

其中，傾向於共和黨的拉丁裔選民群中，不乏福音教派人士以及退伍軍人團體，而且有極多對南美國家左翼政策深痛欲絕，而移居美國的人，他們傾向於政府對拉美地區採取強硬政策。

瓜伊多的妻子羅薩萊斯（Fabiana Rosales）3月30日前往佛羅里達州。（路透社）

當民主黨候選人桑德斯（Bernie Sanders）批評美國政府介入委內瑞拉內政，並且避談馬杜羅為「獨裁者」的問題時，引發的是佛羅里達州一眾議員的抨擊，而眾多民主黨候選人亦紛紛在此議題上與桑德斯「劃清界限」，特朗普更是藉此機會批評民主黨的左傾色彩，由此可見拉丁裔選民群對南美政策的態度傾向。

雖然距離2020年大選尚有一段時間，然而兩黨的總統爭奪戰硝煙早已燃起。在這一時刻，特朗普插手委內瑞拉的國內政局，對馬杜羅政府施加制裁，正是看到了拉丁裔選民群體對馬杜羅政權的反感，欲利用委內瑞拉的問題為自己的選舉造勢。

委內瑞拉愈發混亂的局勢，正是特朗普最想看的的局面。（路透社）

上周五（29日），特朗普面對媒體時表示「委內瑞拉就是一個大亂局」。而2月份特朗普出席邁阿密一個面向拉丁裔美國人的集會上表示「許多委內瑞拉裔的美國人曾見過委國當局的腐敗，深受飢餓的痛苦」，「如今我們在這個問題上已經取得了很大的進步，非常大的進步」；「你們以前所祈禱的日子即將到來」。

特朗普多次向拉丁裔選民聲稱要給予委內瑞拉的「自由」，然而特朗普政府對委內瑞拉內政的介入，實際上造成的是委內瑞拉愈發混亂的局面。至今，委內瑞拉仍然持續大規模的停電，大多數委國民眾連續20多天遭受飲用水短缺的情況，再加上美國對委內瑞拉實施的經濟制裁，更令委國的經濟深陷困局。而委國「雙總統」的對峙局勢未解，對於特朗普而言，亦能從中看到該議題對選舉大戰發揮的優勢。

一方面，特朗普可以藉由委內瑞拉的亂局，向美國國內的拉丁裔選民群體展現自己介入委國內政的必要性。另一方面，如若此時委內瑞拉「雙總統」亂局得到解決，在距離大選真正來臨的一年多的時間裏，特朗普亦難以從委內瑞拉的局勢中找到可以為選舉造勢的話題，從而無法給拉丁裔選民留下深刻的印象。

自從特朗普上台後，其外政受內政影響的特徵愈發明顯，而當下特朗普政府對委內瑞拉內政的介入，在其冠冕堂皇的話語之下，背後卻是為了自己的利益出發。