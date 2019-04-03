【英國脫歐】保守黨在文翠珊手下玩完　要來的終究會來？

經過長達7小時、火藥味極重的周二（2日）內閣會議後，文翠珊搶先宣布她的脫歐大計：與保守黨人深恨的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）伸出友誼之手，望能趕在下周脫歐大限前，達成共識。 保守黨疑歐派領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）聞訊震怒，直斥文翠珊此舉是與「馬克斯主義者」合作。

周二的內閣會議被形容為「史上最重要的內閣會議之一」，其結果不止關係到英國脫歐前路，還有保守黨本身的存亡。

內閣會議：分裂、指罵與「禁錮」

在過去的周末，保守黨疑歐、親歐兩派爭鬥全面進入白熱化：有包括10位內閣成員在內的170名疑歐派議員聯署去信文翠珊，要求她最遲在5月底前，支持「無協議脫歐」；另有40名親歐派議員，則組成稱為「一個國家」（One Nation）的黨組織，去阻止保守黨的疑歐趨勢。

早前曾轉軚支持文翠珊脫歐協議的前外相兼前倫敦市長約翰遜（Boris Johnson），指文翠珊決定讓人失望，其計劃更是向布魯塞爾交出權力。（路透社）

兩派衝突在內閣會議中激烈爆發：有至少14名閣員反對長期延後脫歐的策略；國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）堅持「無協議脫歐」一定要是選項之一；總檢察長郝思賢（Geoffrey Cox）則呼籲文翠珊接受任何工黨的要求，以阻止「無協議脫歐」；氣候變化大臣佩里（Claire Perry）更一氣呵成的大罵疑歐派改變脫歐政策。

會後，文翠珊與工黨合作心意已決。據聞她先行離開好準備對外聲明，卻恐怕兩派閣員會搶先向媒體放風，造成亂狀，要求「手機被收走」的閣員留在房內，形同「禁錮」，讓她先向外公布政府決定，才予以放行。可見保守黨分裂之嚴重。

工黨黨魁郝爾彬對文翠珊決定表示「高興」，又表示自己將會代表「沒有支持工黨卻願見確定性」的民眾，擺出領袖風範，難怪他最近民調支持不斷上升。（路透社）

「文三招」：與工黨合作推「軟脫歐」？

文翠珊的最新對策，分成三大部份。

首先，她暗示不會接受「無協議脫歐」，因此無論如何也會趕在4月10日的歐盟緊急脫歐峰會上，向歐盟領袖提請再次延後脫歐。

她為「脫歐延期」定下兩個標準：一是要「愈短愈好」，盡量避免英國要參與5月底的歐洲議會選舉；二是延期會以「達成脫歐協議為終結」。

此舉變相否定保守黨170名疑歐派黨員數日前才集體表達的意志。

留歐派對於英國政客極為不滿，指責郝爾彬不見影蹤、文翠珊是失敗者、約翰遜是騙子。（路透社）

其次，她會與工黨進行談判，希望趕在下周歐盟峰會前，達成共識，讓脫歐協議可以通過國會。

工黨與文翠珊在脫歐問題上的唯一分歧，只在於「英歐未來關係」的層面上。而任何工黨能接受的英歐未來關係安排，將包括「留在關稅同盟」的選項──這一種脫歐方式將使英國未來不能與他國自由進行貿易協商──這卻是疑歐派深痛欲絕的「軟脫歐」選項。

最後，如果工黨與文翠珊未能達成共識，雙方會共同訂出一系列的脫歐選項，趕在歐盟峰會前交送國會投票，並承諾會遵從國會的任何決定。根據最近兩次的指示性投票結果，「二次公投」或者「關稅同盟」的選項最有機會勝出。

英國周一（1日）下議院就4個脫歐選項進行「指示性投票決，但遭全部否決。（路透社）

下屆大選 乃保守黨分裂之時

觀乎文翠珊的進路，如果工黨立場不變、文翠珊又堅拒無協議脫歐的話，英國脫歐前路只有「軟脫歐」和「取消脫歐」兩種可能性。而如果文翠珊政府真的支持後兩者的話，將盡失國會疑歐派議員的支持，變相造成「保守黨政府靠工黨支持」的局面。

這種局面，只能維持一時，不能長久。若無二次公投，當英國在5月底前成功脫歐後，提前大選似乎已成唯一出路，除非保守黨疑歐派對於「工黨上台」的恐懼，比其對「軟脫歐」的痛恨更深。

可以預見的是，在下一屆大選時，保守黨將完全被疑歐派佔領，而只佔黨內少數的親歐派──如現任就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）領導的「一個國家」組織成員──料將離開保守黨，自立門戶。

英國最高級公務員、內閣秘書塞德威爾（Mark Sedwill）周二向內閣提交無協議脫歐影響報告，指英國或將陷入衰退。（路透社）

如此結局，將是保守黨自1846年因《穀物法》（有關農產品及食品的市場開放問題）之爭以來，最大的黨裂事件。

文翠珊或以「黨裂」名留清史

不過，疑歐、親歐之爭在保守黨內早已爭持超過30年：

- 1989年，時任英國首相、人稱「鐵娘子」的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），對於歐洲一體化、邁向歐元區建設極有保留，間接造成親歐派對她發動首次黨內不信任動議。

- 1993年，時任英國首相馬卓安（John Major）因參與促成今日歐盟整合的《馬城條約》（Maastricht Treaty），而遭黨內史稱「馬城亂黨」（Maastricht Rebels）的疑歐派在國會倒戈相向，及後造成黨爭不斷，間接導致保守黨於1997年喪失政權。

2016年「脫歐公投」豪賭失敗的卡梅倫，拍拍屁股便去，今日正在忙着寫回憶錄。（路透社）

- 2015年大選之際，時任保守黨黨魁卡梅倫（David Cameron），為阻止疑歐民眾支持流向英國獨立黨（UKIP），並希望一舉解決黨內疑歐、親歐兩派的爭鬥，承諾舉行英國脫歐公投；脫歐派驚人勝出翌年公投，卡梅倫下台，保守黨分裂無改。

文翠珊今日的疑似軟脫歐轉向，也許就是保守黨疑歐、親歐分裂壓力的最後一根稻草。

百多年後回看今日的歷史，人們想起文翠珊，也許會如同人們想起1846年的保守黨黨魁皮爾（Robert Peel）一般，只記得她釀成英國政壇的歷史性黨裂，卻記不起脫歐爭議為何物。