【專家有話說】韓國智庫高層：美韓會談可助力特金協商

應特朗普總統邀請，文在寅總統將于美國當地時間4月10日至11日到訪華盛頓，參加美韓首腦會談。在此次美韓首腦會談中，雖然會討論防衛費分擔等各種懸而未決的問題，但朝鮮無核化問題似乎才是此次會談最重要的議題。

作者：鄭成長（世宗研究所研究企劃本部長）

譯者：孫素青

2月28日河內美朝首腦會談結束後，特朗普總統曾與文在寅總統通話，要求文在寅總統將其與金正恩委員長的對話結果告知於他。可見特朗普希望韓國政府能在美韓首腦會談前派遣對朝特使，如同去年5月26日一樣，通過舉行板門店朝韓首腦會談來確認金正恩委員長的無核化協商意志。

美韓首腦會談前需要關注朝鮮是否會答應朝韓對話，如果朝鮮一邊強調「韓民族」精神，一邊又拒絕韓國派遣特使或者與文總統的板門店首腦會談的話，只會招致金委員長在國際社會的信任度下降。

世宗研究所研究企劃部本部長，鄭成長（本人提供）

文在寅總統與金正恩委員長會晤，需要再次確認金委員長的無核化協商意志，但更重要的是說服金委員長在第3次美朝首腦會談中將無核化措施（寧邊核設施與其他地區的鈾濃縮設施、廢除中長距離導彈與核彈頭，以及核科研人員、技術人員的調離等）與朝鮮的所有要求（解除對朝制裁、朝鮮半島終戰宣言、為簽訂朝鮮半島和平協定開始協商、設立美朝聯絡辦公室以及美朝建交等）放在談判桌上來談。如果金委員長堅持只與美國討論廢除寧邊核設施以及國際社會需採取的相應措施，那麼即便舉行第3次美朝首腦，很可能還會以「no deal」結束。

當然，朝鮮此前一直強調「階段性」的無核化立場，為了將所有無核化措施放到與美國的談判桌上，需要金正恩委員長有魄力的決斷。但正如河內美朝首腦會談時，朝鮮廢除寧邊核設施以後究竟要經過怎樣的階段才能實現「完全無核化」；以及朝鮮若不持續提出無核化路線圖，在朝鮮以「廢除寧邊核設施」換取解除制裁後，美國以及國際社會仍對朝鮮要保持核擁有國地位深表懷疑

越南特金會：特朗普表示，朝鮮雖然展現棄核決心，但卻未做好完全棄核的準備，所以仍會持續對朝制裁。（路透社）

「永久廢除寧邊核設施」當然是與朝鮮無核化有關的一個很重要的措施，如果朝鮮其他地區的鈾濃縮設施啟動的話，那麼即使廢除寧邊核設施，美國也很難提供較大的補償，即解除2016年至2017年通過的5個聯合國制裁中涉及朝鮮民生經濟和人民生活的專案。因為2016年至2017年聯合國安理會通過的對朝制裁比此前通過的對朝制裁專案更加嚴厲，如果美國解除朝鮮要求的制裁，美國不得不擔心之後就無核化向朝鮮施壓的杠杆會消失。

為了引導河內美朝首腦會談時朝鮮向美國提出的解除制裁要求，朝鮮必須將所有的無核化措施以及對美要求的事項放到與美國的談判桌上。這絕不是對朝鮮不利的一件事。朝鮮與美國從最開始將各自的要求事項全部放到談判桌上，如果沒有達成一攬子協議，那麼在後續的談判中，按照美國的單方面要求而中斷談判，那麼美朝兩國的關係又會再次惡化。

越南特金會：特朗普較原定時間提前2小時召開記者會，他解釋雙方未能達成協議的原因是，朝方要求解除所有針對該國的經濟制裁，但美方不能這樣做，所以最後「離場」（walk away）。（路透社）

完成朝鮮無核化措施以及美國相應措施的概括性時間表後，協議應該同時、並行、分階段履行。這對於要求「一次性協議」的美國以及「階段性無核化」的朝鮮來說都是能夠接受的方案。

如河內首腦會談時一樣，美朝間的實務接觸若不能就所有議題達成充分的協議，第3次美朝首腦會談時也可能發生不簽署聲明的情況。因此，為了成功舉行第3次美朝首腦會談，美朝間進行實務會談時需要寫出滿足雙方的協定文書，之後再對外公佈第3次美朝首腦會談的日期。

為此，為了讓朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲與美國對朝特別代表比根（Stephen Biegun）能達成緊密協商，金正恩委員長需要賦予金赫哲充分的許可權，為了推進美朝之間達成協議，韓國政府有必要推進與朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲的實務會談。

去年8月底才上任的美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）。

現在特朗普總統與文在寅總統一直對外公開闡明與朝鮮的對話意志，國際社會的對朝制裁讓朝鮮的經濟困境持續，朝鮮很難從無核化協商的軌道中脫離。因此在美韓首腦會談中，韓國政府有必要拿著「完全制裁」的牌，更積極地引導朝鮮走向談判桌。

希望文在寅總統能夠讓特朗普總統以美韓首腦會談協定文本或者記者見面會的形式闡明「如果朝鮮開始與美國就無核化路線圖進行協商 ，廢除寧邊與其他地區核設施以及中長距離導彈、核彈頭，美國對朝鮮的無核化進展也採取相應措施放緩制裁」這樣的立場，並積極說服特朗普總統。

去年4月27日，金正恩與文在寅在板門店朝韓邊境舉行歷史性的首次「文金會」。（路透社）

再加上，如果文在寅總統能夠引導特朗普總統產生「對於無核化措施與國際社會的相應措施，朝鮮能準備好與美國達成概括性協議，有意向訪問平壤並會見金正恩」相關想法，將是一個很大的外交成果。從朝鮮來看，如果特朗普訪朝成行，可以宣傳成金委員長的「卓越外交成果」，那麼朝鮮將會更加積極地投入與美國的協商之中。

對於朝鮮4月11日舉行最高人民會議第14屆第1次會議前後發射人工衛星的可能性，美韓兩國有必要進行應對。如果朝鮮發射人工衛星火箭，那麼將不可避免地強化對朝制裁。如果以後朝鮮放棄核以及中長距離導彈的話，美韓也會積極討論允許朝鮮的人工衛星發射，展現柔和立場，美韓同樣希望與朝鮮的協商大門能夠一直敞開。