中共軍機飛躍海峽中線　意在敲醒特朗普

3月31日，兩架解放軍殲-11戰機越過台灣海峽南部的「海峽中線」，在靠近台灣一側同國軍對峙近10分鐘之久，屬歷史首次。1996年台海危機爆發後，中共極力避免在選舉前夕進行軍事行動，以防台灣民意反彈；但今次破例升級態勢，目的似乎不是「教訓台灣」，而是近期頻頻打出「台灣牌」的美國。

1970年代前，由於兩岸空軍實力差距，國軍戰機幾乎每天均例行沿大陸海岸線進行「威力巡航」，而解放軍戰鬥機僅在福建內陸活動，甚少出海。1996年台海危機爆發後，雙方為規避軍事風險，均約定俗成不將軍機飛越海峽中線。即使是往返兩地民航機，也為規避風險，繞行東海和南海空域。

中國版「自由航行計劃」

某種程度上說，今次解放軍空軍飛越中線，更像是中國版的「自由航行」行動。奧巴馬時期開始，美軍便在南海地區展開「自由航行」行動，指派軍艦進入中國實際控制的南海島礁範圍，甚至不時進入11海里領海線。這樣的行動確實未違反相關國際法公約，但在安全層面給其他國家造成相當不安全感，甚至具有挑釁意味。

美國海軍導彈驅逐艦「迪凱特」號在西沙海域，執行「自由航行」任務。 (Getty Images)

根據美方一貫立場，台灣海峽亦屬國際水域，各國軍艦民船皆可自由航行，而美國亦在最近將「自由航行行動」擴展到台海。3月25日，驅逐艦「柯蒂斯韋伯」號（USS Curtis Wilbur）以及海岸警衛隊「伯瑟夫」號（USCGC Bertholf）便由北向南穿越海峽；而在過去九個月，美國軍艦已六度穿越台灣海峽。

對北京政府而言，既然台灣海峽屬國際水域，軍機自然也可越過台海中線「自由航行」。事實上，北京至今未承認「台海中線」有效；而根據台灣訂立的海洋法，台海中線以東大片區域仍屬公海範圍，或許北京也希望美國及其盟友體驗下「合法，但令人憤怒」的感受。在中國海軍尚無力前往美國近海的背景下，台灣、日本等盟友自然成為「被出氣」的對象。

大陸過去不時派出軍機或航母遼寧號在台灣周邊繞島巡航。（視覺中國/資料圖片）

北京欲阻台美軍事合作

特朗普上台以來，美台關係升溫明顯；但在2019年之前，這樣的「外交突破」大多體現在國會法案上：2018年3月，特朗普簽署了《台灣旅行法》，解除了中美建交以來台灣軍政高層訪美限制；2018年年底通過的《亞洲再保證倡議法》則重申「美國與台灣間政治、經濟及安全的合作」；如今正進入立法程序的《2019台灣再保障法》則要求國務院在半年內全面檢討對台政策，有機會逆轉國務院一直堅持的「一中原則」。

而從今年開始，美台合作正逐步向行政層面，或更為敏感的軍事層面發展。克林頓總統上台後，美國曾多次拒絕或拖延美國購買先進戰機的請求。但今次台灣國防部正式提出購買66架F-16V戰機後三天，便傳出特朗普默許交易的消息。而蔡英文早前過境美國夏威夷期間，更同當地國民護衛隊將領見面：儘管會見對象層級不高，也僅以「救難交流」名義進行，卻也是台美斷交後，首次有現任總統同軍方將領見面。

蔡英文參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan陪同參訪。（中央社）

美國印太司令部陸軍司令布朗上將日前在「美國陸軍協會」（AUSA）舉辦的研討會上透露：美軍將在2020年啟動「太平洋捍衛者」演習，演練在30天內將一個滿編師團輸送到朝鮮半島以外的東亞地區。儘管布朗並未提及台灣，但由於南海島礁根本不足以為數万人編制的軍隊提供作戰空間，針對對象似乎不言而喻。

這樣的背景下，北京似乎很難不「出手」，警告台美間日益密切的軍事合作。而這樣的取態也屬中國常態：2017年12月底，駐美公使李克新便放話稱「美國軍艦抵達台灣之日，就是解放軍武力統一之時」；貿易談判進行期間，外交部也多次放話強調台灣屬中國「核心利益」，警告華府不可在「台灣問題」上吊高來賣，今次越過中線不過是北京以行動確認立場。

駐美公使李克新。（中央社）

拉高態勢有利北京

中國軍機飛躍中線次日，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）便在Tiwtter上發文稱：「中國軍事挑釁無法贏得台灣人和民心……台灣關係法與美國的承諾反而將更加清晰。」美國國務院及國防部也發表評論，指責中國「片面改變現狀、破壞區域和平架構」。如今，中美經貿談判正進入尾聲，為何北京會冒著「激怒美國」的風險，下令軍機「越線」呢。

直到目前為止，特朗普同其重要的鷹派國安陣容雖存有合作空間，但卻有截然不同的戰略思維模式。對鷹派官員而言，動用一切手段遏止中國，建構「新冷戰」趨勢已不可避免；而在貿易談判進入尾聲之時，自然要尋覓新戰場保持對華高壓態勢。但對特朗普來說，或許反而擔心捲入台灣問題，激怒中國，將令早前經貿談判成果付諸東流。

主張強硬外交政策多年不得志、今日日益獲特朗普倚重的國家安全顧問博爾頓 （視覺中國）

然而，特朗普總統所能關注事務的畢竟有限。如今，他的外交重心正放在美中中貿易談判、敦促北約成員國增加軍費，以及攸關拉丁裔支持的委內瑞拉政局。特朗普既不了解東亞地區的複雜情勢，亦無心插手，便將攤子交給博爾頓等人；此時，自然是後者推動美台合作的最佳時機。若要制止這樣的趨勢，北京唯有「把特朗普震醒」，讓他直接干預鷹派的作為。

特朗普就任總統前，曾透過幕僚介紹同蔡英文互通電話，令外界震驚不已。當時特朗普一句「台灣向我們買了那麼多武器，為何不能打個電話」更嚇煞眾人；但隨著他對兩岸及東亞政治了解加深，言行也趨於謹慎。假如北京方面進一步增加對台或亞太美軍施壓力度，特朗普應該也會有所知覺。