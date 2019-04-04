【委內瑞拉危機】博爾頓威脅再加碼：這是世界需要的美國嗎？

在連續數月警告對委內瑞拉保留「所有選項」之後，在3月底把軍事裝備運抵委內瑞拉的，卻不是美國，而是俄國。

3月29日，俄羅斯方面承認，俄羅斯與委內瑞拉簽訂了向其提供「特殊設備」的合同，這被認為是證實了近100名俄羅斯士兵和35噸設備進入委內瑞拉的報道。

或許是感到了威脅，或許是經過很多失利之後的惱羞成怒，美國對此的反應相當激烈。

美國總統特朗普（Donald Trump）在3月27日表示，「俄羅斯必須撤出委內瑞拉」，並在此表示「美國保留所有選項」，這被再次解讀為美國軍事干預委內瑞拉的可能性上升。

白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也在3月29日發表聲明，譴責委內瑞拉的馬杜羅（Nicolas Maduro）政府，警惕來自「西半球之外」的力量，視之為當地和平安全的「直接威脅」。

馬杜羅一直指責瓜伊多是美國傀儡，又將多次大停電的責任擺在美國破壞之上。（路透社）

3月30日，博爾頓在接受路透社採訪時極盡威脅之語，表示特朗普政府正在考慮制裁和委內瑞拉有經濟聯繫的外國公司，且正在評估「一系列附加措施」，他還大談起美國已被詬病多年的「門羅主義」，表示特朗普政府並不害怕提起這個詞。

美國真的是時候反省了。

應該反省的是，為什麼敘利亞戰爭綿延7年，美國扶植的反政府武裝始終未能真正成為氣候，在作秀式的一系列導彈和空襲過後，今天庫爾德人的親美派已經恢復了和敘利亞政府和俄羅斯的聯絡，只留下一個生靈塗炭的社會？

為什麼在阿富汗，北約「堅定信心實名」幫助訓練的阿富汗國民軍仍然沒有足夠實力，到今天美國計畫撤軍之時，塔利班武裝如今甚至比十幾年來前美軍踏入阿富汗時，更有談判的底氣？

為什麼在2014年的烏克蘭，美國一手支持推動的顏色革命政變演變成大規模衝突之後，最終結果是烏克蘭軍方損失慘重，而克里米亞則在公投後併入俄羅斯？

加拉加斯機場停有印上俄國國旗的飛機。（路透社）

為什麼今天的委內瑞拉，美國除了煽動政變，加重已經令該國經濟凋敝的制裁，加劇社會的分裂，加深人們對另一場軍事衝突的擔憂之外，對局勢沒有任何的實質性幫助？

這一切都值得美國反省，一個超級大國究竟應當怎樣處理地緣政治和外交問題，才符合自身的利益，才符合世界的需要。

美國沒有反省 只顧「搞局」

然而，在博爾頓這樣聲稱自己“不會扔胡蘿蔔”的官員看來，在高舉「美國優先」的總統特朗普看來，美國該反省的不是這些，而是沒有煽動更多的衝突，發動更大的戰爭，更多地在全球捍衛美國的「領導力」。

於是，特朗普上任以來，美國史無前例地承認耶路撒冷屬於自己的盟友以色列，把駐以使館遷址聖城，如今又宣佈以色列對戈蘭高地的控制權。僅僅耶路撒冷使館問題已經造成了多次流血衝突，而以色列總理內塔尼亞胡則表示可能對加沙地帶採取大規模行動。

就是這樣的以巴政策，被特朗普政府認為是跨向以巴和平的一大步，甚至為此「果敢」的決定而歡呼慶祝。

以色列在1967年中東戰爭中從敘利亞手中奪下戈蘭高地，並予以吞併，但國際社會並不承認。（路透社）

不止以巴，美國退出伊朗核協議，對朝鮮毫不放鬆「最大限度」的制裁，因指責俄羅斯干預美國大選而對俄制裁變本加厲，發動中美貿易戰，同時對印度、日本、墨西哥、加拿大、歐盟等國家發出貿易戰威脅，美國真的認為這些也是通往和平的路徑？

博爾頓的「美國」 並非世界所需的美國

今年1月，博爾頓筆記上潦草地幾個字「向哥倫比亞派遣5000名士兵」，再次把美國的盲目和自大暴露無遺。「門羅主義」也只是美國介入其他地區問題無數藉口中的一個，美國要鞏固正在衰落的霸權，而它找到的唯一方法，似乎只是利用僅有的威懾力加倍實施無所顧忌的霸凌。

博爾頓說，「看看古巴和俄羅斯軍隊在委內瑞拉的存在，人們應該要問，委內瑞拉人民什麼時候才能選擇自己的政府，而不是外國人?」對於在波多黎各、巴拿馬、洪都拉斯、哥倫比亞、厄瓜多爾等等拉美國家都建有軍事基地，同時力挺委內瑞拉反對派的美國，博爾頓的這一問實在極為諷刺。

4月4日是北約70周年。特朗普對盟友大力施壓的策略雖然奏效，但賠上與其他成員國的友好關係。2018年更上演史上最分裂峰會。（Getty Images）

當然，這一切或許只是特朗普政府轉移視線的方式，不讓本國的民眾和外界一直聚焦在美國內部的政治鬧劇。或許美國在指責委內瑞拉的政權之前，應該先出招應對兩黨政治極化，白宮權力濫用的混亂局面？或許在「勇敢」地軍事介入其他國家之前，應該先鼓起勇氣敢於管制國內的槍支、毒品和基於種族歧視的暴力？

的確，世界仍然需要美國，沒有美國就沒有全球化，沒有美國就難以有真正的多邊主義和多極化，美國的影響力對世界意義重大，這種影響還將持續相當長的時間。

但是，世界需要一個繁榮穩定的美國，一個能夠包容多元的美國，一個能夠平息戰爭而不是製造衝突的美國，一個真正能在解決全球治理問題上發揮能力，而不是四處霸凌的美國，一個負責任，而不是只顧自身利益的美國。而今天的美國似乎正離這些標準越來越遠。