【專家有話說】為防下次美朝峰會再失敗　金正恩應賦權予談判官員

2月末河內美朝首腦會談的破裂，暴露了以往首腦峰會形式的局限性。為避免類似情況在第三次美朝峰會上再現，也為美朝更好地解決雙方僵局，韓國朝鮮問題專家、世宗研究所研究企劃本部長鄭成長於《香港01》撰稿。 原標題： 第3輪美朝首腦會談的成功條件與美朝核協議的方向：賦予談判官員許可權與無核化相應措施協定並行履行 譯者：許嘉蕾 孫素青

2月末河內美朝首腦會談的破裂，暴露了以往首腦峰會形式的局限性。美朝雙方未能就議題進行充分協商，以至於最後不是讓特朗普總統與金正恩委員長直接在協議文書上簽字，而是讓兩位在會面後仍需面對面進行協商。

出現這樣的結果，大概是因為朝鮮沒有賦予對美特別代表金赫哲在無核化問題上的協商許可權。這反映了朝鮮體制下，權力高度集中于最高領導人的史達林式特徵。結果導致金赫哲與美國對朝特別代表比根（Stephen E. Biegun）只討論了無核化問題以外的事項。

更嚴重的是，實務協商期間美國對朝鮮傳達的要求事項，都沒有正確轉達給金正恩委員長。因此在河內美朝首腦會談時，金委員長判斷可以用「要求放寬2016年至2017年之間聯合國通過的五個決議中，對平民經濟人民生活相關影響最大的內容」這種非現實的提議代替廢除甯邊核設施。

現在統籌指揮金正恩委員長的無核化協商人物，是朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲。因此在第二輪美朝首腦會談中，金正恩委員長對討論「廢除甯邊核設施+α的無核化措施」完全沒做準備，並過分要求美國解除制裁，對會談破裂應該負最大責任的應該是金英哲副委員長。

金英哲為首的朝鮮強硬派想要的最佳劇本是：朝鮮只放棄部分核專案，美國解除對朝鮮的核心制裁，之後朝鮮繼續成為核武器擁有國。但這絕不是美韓可以接受的劇本。

2018年6月12日的新加坡首腦會談中，金正恩委員長與特朗普總統曾表示，「錯誤的偏見與慣例遮住了我們的眼睛與耳朵」，需要打破這一切。但河內會談中，金正恩委員長所展示的非現實協商戰略，卻表明金委員長的眼睛與耳朵被朝鮮強硬派遮住，才讓他所認為的合理性判斷遭遇失敗。

因此金委員長應該向金英哲追究河內協商破裂的責任，將他替換，如果不減少對金英哲的依賴，那麼未來美國與朝鮮的協商將很難進行。

如果不想讓第3輪美朝首腦會談繼續延續「no deal」，特朗普總統與金正恩委員長應該就朝鮮無核化措施，與美國相應措施的概括性進度時間表達成協議。為此，金委員長應該向朝鮮實務協商代表金赫哲在無核化問題上賦予充分的協商許可權，金委員長應直接看到美朝實務協商內容的詳細報告。

為避免第3次美朝首腦會談因官員級別會談準備不足而破裂，韓國政府需更積極地參與到朝鮮與美國的官員級別會談中。為此，應推進韓國外交部半島和平交涉本部長李道勳與朝鮮國務委員會對美特別代表金赫哲之間的協商，並希望這樣的協商能夠定期化舉行。

文在寅總統有必要考慮在板門店會見金正恩委員長，或派遣特使向朝鮮提議正式召開李道勳及金赫哲間的會談。雖然期待李道勳、金赫哲的實務會談能輪流在首爾及平壤召開，但若金赫哲不便到訪首爾，可暫時在板門店（及平壤）舉行實務會談。若朝鮮拒絕與韓國協商無核化問題，則會違背朝方所主張的「我們民族之間」的精神。