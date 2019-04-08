印度空襲計劃「見光死」 　巴基斯坦先將一軍

周日（4月7日），巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）對外爆料稱，巴基斯坦掌握了「可靠情報」，指印度計劃於4月16日至20日之間再度襲擊巴基斯坦。實際上，一國獲取別國的軍事情報亦是經常發生的事情，更何況是印度與巴基斯坦這兩個幾十年的冤家對頭。不過，由一國外長公開情報消息的作法，則實屬罕見。

印巴之間的衝突危機從發生至今已接近2個月。2月14日，印度控制的喀什米爾地區（Kashmir）發生自殺式襲擊，造成至少44名中央後備警察部隊士兵死亡，隨後總部位於巴基斯坦的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）承認責任。

對此，印度總理莫迪（Narendra Modi ）採取強硬的態度。2月26日，印度空軍12架幻象2000戰機對巴基斯坦一處由武裝分子控制的營地發動空襲。 雖然巴基斯坦否認在此事件中受到任何傷亡和損失，但這是1971年印巴戰爭後，印度首次空襲巴基斯坦。

印巴衝突：巴基斯坦示威者抗議印度空襲，手持海報批評印度總理莫迪是恐怖份子。（美聯社）

翌日（2月27日），印度空軍飛入巴基斯坦領空，擊落一架巴基斯坦空軍的飛機，此舉進一步加劇印巴兩國的緊張局勢，而巴基斯坦亦派遣空軍戰機進入印度領空，擊落兩架印度軍機，並俘虜其飛行員。

雖然印度聲稱狙擊了巴基斯坦的一架美製F-16戰機，惟巴基斯坦予以否認，而美國在清點巴方F-16戰機時，亦未發現有任何損失。因此，印度的說法愈發難以令外界信服，而印度在印巴衝突中的誇大其詞，亦被視為是莫迪為了贏得大選的一個籌碼。

根據印度智庫CSDS於3月底進行的民調顯示，莫迪的民眾支持度高於2014年的大選時期。其中，調查結果顯示，莫迪對巴基斯坦的強硬態度，以及恐襲巴方境內恐怖組織等舉措是其支持率上升的原因之一。

如今，距離印度4月11日開展的新一輪大選已經愈來愈近。因此，如若莫迪為了在大選之前，進一步加深選民對其的印象，於4月中旬再次向巴基斯坦發動襲擊，相信亦不會是空穴來風。

莫迪在新德里展示4至5月份的大選宣言副本。（路透社）

然而，此次巴基斯坦的作法可謂是出其不意。正常情況下，當一個國家獲取另一個國家的軍事機密時，並不會將之公開，而是會相應地採取秘密應對行動，或與該國領導人進行談判。當下，巴基斯坦外長將印度的襲擊計劃公諸於眾，顯然會打亂了莫迪的這一策劃，而巴基斯坦此次在輿論上的先發制人，亦可視為是向印度的一次警告。

實際上，面臨大選之戰的莫迪，縱然欲利用印巴衝突為自己打造競選優勢，亦需要顧慮到衝突升級的情況。如若莫迪將印巴衝突上升至兩國瀕臨戰爭的邊緣，所引發的動蕩反而會招致民怨，更令印度陷入不穩定的狀態。

因此，相信巴基斯坦亦是看準了當下印度空襲的性質，反過來借此機會向國內民眾以及國際社會塑造巴方強硬的形象，從而避免在印度空襲計劃中處於被動的地位，而這種由一國外長出面，將情報消息「擺上檯面」的作法，放眼全球亦是極為罕有。