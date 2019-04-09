「多邊主義」絕非政治正確的空談

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「多邊主義」如今已是我們聽得生厭的一個詞。

中國國務院總理李克強在出席4月9日的中歐峰會之前，就在德國《商報》（Handelsblatt）發表署名文章，再次強調「中歐須共同高舉多邊主義」的重要性。

3月26日，在國家主席習近平、法國總統馬克龍、德國總理默克爾和歐盟委員會主席容克「四巨頭」的巴黎愛麗舍宮會談上，各方也表示要推進多邊主義。

相對於多邊主義的，當然是「房間裡的大象」美國總統特朗普的單邊主義政策。可是，這麼多的「多邊主義」到底是否純屬政治正確的空話？

在政治新聞中，有極多的言論也是「慣聽卻不明所以」、「總之是某種好東西」的用詞。李克強德國《商報》文章的標題「擁抱開放、合作共贏」就是其中一例，而「多邊主義」又是另外一個例子。

這類用詞，說出來很好聽，很「政治正確」。不過，常人聽之，或以之為對特朗普治下美國的批評專用語，或以之為耳邊吹過的一陣風，卻沒有理解其中深意。

特朗普上台之後，已成為國際單邊主義的最大代表。（路透社）

國際秩序：多邊 vs 雙邊 vs 單邊

所謂的多邊主義，在哈佛學者盧之（John Ruggie）的定義中，是一種國際機制的模式──這一種機制有三大特徵：(1) 有3個或以上的國家參與，用以協和各自的關係；(2) 以一系列普遍行為準則為基礎；(3) 不以個別國家的特殊利益或需求為決策考量。

聯合國、世界貿易組織（WTO），甚至是歐盟，也是多邊主義機構的表表者。

相對於多邊主義的，則有「雙邊主義」和「單邊主義」。

一個雙邊主義的國際機制，參與者只有兩個國家，其中關係協調的考量並不干涉第三者。兩國之間的自由貿易協議就是雙邊主義的代表。

至於單邊主義，更是連國際機制也沒有的國際行為模式，只以一國之意願為基礎，不管受影響的他國反對與否。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（8日）宣布將伊朗革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織，任何與之有交易的人或企業都有可能在美國面對刑事控訴。（路透社）

特朗普治下美國的一系列行為皆可算是單邊主義的例子：退出巴黎氣候協議、退出伊朗核協議、制裁伊朗、加徵鋼鋁關稅、以汽車關稅威脅歐盟、多次對中國貨物增加關稅、承認以色列對戈蘭高地的主權、將伊朗革命衛隊列為恐怖主義組織等。凡此種種，不勝枚舉。

中國、歐盟各國，以及世界其他國家近來不斷連番高唱「多邊主義」，也無可否認是對特朗普政府對外政策的反駁。

然而，我們要問的問題是：「多邊主義」究竟有甚麼可取之處？

只有多邊主義　才能對所有國家有利

首先，從現實政治的角度來看，只有多邊主義能照顧到實力不足以稱權全球有需要與他國建立長久關係的國家。

關於歐盟國家，有一句名言：「歐盟只有兩種國家，一種是小國，另一種是不知道自己是小國的小國。」（美聯社）

從全球政治的層面來看，單邊主義對小國而言當然是極為不利；諸如美國對伊朗的單邊制裁，就是其中明證。

然而，雙邊主義也是小國極不願見的國際行為模式，因為在雙邊主義機制下的「合作」雙方實力時有懸殊對比，雙方能建立的關係，在利害分配上也只能向強方傾斜。

特朗普最近以封鎖美墨邊境及增加汽車關稅作「警告」，去向墨西哥施壓，要求後者阻止非法移民進入美國，就是其中一例。墨西哥有八成出口皆流向美國，封鎖邊境將對墨西哥造成巨大經濟打壓；然而，美國媒體對封鎖邊境的擔心，卻顯現在牛油果供應將有不足等問題上──兩者實力之差距，由此可見。

因此，多邊主義除了可以改善這種強國以力壓人的情況外，還可以聯合一眾小國的實力與利益去加大對外談判的籌碼──歐盟、東盟等就是其中的明顯例子。

在美國，牛油果作為「潮食」和「超級食物」，通常也要由墨西哥進口，根據2017年數據，墨西哥生產的牛油果佔美國市場近80%。（路透社）

多極的全球化下　多邊主義有利中歐

對於歐盟和中國而言，雖然美國的實力早已不足完全壓服兩者，可是中歐都看到，在未來世界權力多極化的趨向下，根本再無霸主，而在全球化的世代中，各國無可避免要發展長久關係，這些需求都必需多邊主義的國際機制去滿足。

故此，在美國單邊主義政策風行之際，中歐更感到維繫多邊主義的迫切性，而成為兩方合作的核心原則，於是我們最近才會不斷聽到「多邊主義」的語詞不斷重覆又重覆。

當然，多邊主義的機制需要一套「普遍的行為準則」，因此中歐雙方才會在諸如「全面投資協議」等原則性的安排上進行密切交流。

世貿作為多邊主義機制，中國在2001年加入之後，其所獲所得有目共睹。（視覺中國）

多邊主義　符合正義原則

除了現實政治的考量外，多邊主義的國際秩序，也符合更為抽象的正義原則。

從德國哲學家康德（Immanuel Kant）到美國哲學家羅爾斯（John Rawls）的傳統看來，對於正義的判準皆是「從一個普遍的角度，放開個體利益和處境的考慮，再決定這個世界該是如何運作」。

放諸國家的層面上，其理如一。任何一個國家，如果只知道自己是國際社會的一員，卻不知道自己是強國，還是弱國，最理性的抉擇，也會是一套多邊主義的國際秩序，而非雙邊主義或單邊主義。因為在多邊主義之中，無論強國、弱國皆能獲益，而在雙邊或單邊主義的世界中，如果一國不幸淪為弱國，就幾乎只有引頸待割的命運。

在理性的考量下，多邊主義也正符合正義原則中的理想狀態。

多邊主義，當然是政治正確的語詞，然而無論是從現實政治利害考量入手，還是從正義理想的抽象思想出發，它也卻絕非空談。

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