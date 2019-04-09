「多邊主義」絕非政治正確的空談

「多邊主義」如今已是我們聽得生厭的一個詞。 中國國務院總理李克強在出席4月9日的中歐峰會之前，就在德國《商報》（Handelsblatt）發表署名文章，再次強調「中歐須共同高舉多邊主義」的重要性。 3月26日，在國家主席習近平、法國總統馬克龍、德國總理默克爾和歐盟委員會主席容克「四巨頭」的巴黎愛麗舍宮會談上，各方也表示要推進多邊主義。 相對於多邊主義的，當然是「房間裡的大象」美國總統特朗普的單邊主義政策。可是，這麼多的「多邊主義」到底是否純屬政治正確的空話？

在政治新聞中，有極多的言論也是「慣聽卻不明所以」、「總之是某種好東西」的用詞。李克強德國《商報》文章的標題「擁抱開放、合作共贏」就是其中一例，而「多邊主義」又是另外一個例子。

這類用詞，說出來很好聽，很「政治正確」。不過，常人聽之，或以之為對特朗普治下美國的批評專用語，或以之為耳邊吹過的一陣風，卻沒有理解其中深意。

特朗普上台之後，已成為國際單邊主義的最大代表。（路透社）

國際秩序：多邊 vs 雙邊 vs 單邊

所謂的多邊主義，在哈佛學者盧之（John Ruggie）的定義中，是一種國際機制的模式──這一種機制有三大特徵：(1) 有3個或以上的國家參與，用以協和各自的關係；(2) 以一系列普遍行為準則為基礎；(3) 不以個別國家的特殊利益或需求為決策考量。

聯合國、世界貿易組織（WTO），甚至是歐盟，也是多邊主義機構的表表者。

相對於多邊主義的，則有「雙邊主義」和「單邊主義」。

一個雙邊主義的國際機制，參與者只有兩個國家，其中關係協調的考量並不干涉第三者。兩國之間的自由貿易協議就是雙邊主義的代表。

至於單邊主義，更是連國際機制也沒有的國際行為模式，只以一國之意願為基礎，不管受影響的他國反對與否。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（8日）宣布將伊朗革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織，任何與之有交易的人或企業都有可能在美國面對刑事控訴。（路透社）

特朗普治下美國的一系列行為皆可算是單邊主義的例子：退出巴黎氣候協議、退出伊朗核協議、制裁伊朗、加徵鋼鋁關稅、以汽車關稅威脅歐盟、多次對中國貨物增加關稅、承認以色列對戈蘭高地的主權、將伊朗革命衛隊列為恐怖主義組織等。凡此種種，不勝枚舉。

中國、歐盟各國，以及世界其他國家近來不斷連番高唱「多邊主義」，也無可否認是對特朗普政府對外政策的反駁。

然而，我們要問的問題是：「多邊主義」究竟有甚麼可取之處？

只有多邊主義 才能對所有國家有利

首先，從現實政治的角度來看，只有多邊主義能照顧到實力不足以稱權全球、有需要與他國建立長久關係的國家。

關於歐盟國家，有一句名言：「歐盟只有兩種國家，一種是小國，另一種是不知道自己是小國的小國。」（美聯社）

從全球政治的層面來看，單邊主義對小國而言當然是極為不利；諸如美國對伊朗的單邊制裁，就是其中明證。

然而，雙邊主義也是小國極不願見的國際行為模式，因為在雙邊主義機制下的「合作」雙方實力時有懸殊對比，雙方能建立的關係，在利害分配上也只能向強方傾斜。

特朗普最近以封鎖美墨邊境及增加汽車關稅作「警告」，去向墨西哥施壓，要求後者阻止非法移民進入美國，就是其中一例。墨西哥有八成出口皆流向美國，封鎖邊境將對墨西哥造成巨大經濟打壓；然而，美國媒體對封鎖邊境的擔心，卻顯現在牛油果供應將有不足等問題上──兩者實力之差距，由此可見。

因此，多邊主義除了可以改善這種強國以力壓人的情況外，還可以聯合一眾小國的實力與利益去加大對外談判的籌碼──歐盟、東盟等就是其中的明顯例子。

在美國，牛油果作為「潮食」和「超級食物」，通常也要由墨西哥進口，根據2017年數據，墨西哥生產的牛油果佔美國市場近80%。（路透社）

多極的全球化下 多邊主義有利中歐

對於歐盟和中國而言，雖然美國的實力早已不足完全壓服兩者，可是中歐都看到，在未來世界權力多極化的趨向下，根本再無霸主，而在全球化的世代中，各國無可避免要發展長久關係，這些需求都必需多邊主義的國際機制去滿足。

故此，在美國單邊主義政策風行之際，中歐更感到維繫多邊主義的迫切性，而成為兩方合作的核心原則，於是我們最近才會不斷聽到「多邊主義」的語詞不斷重覆又重覆。

當然，多邊主義的機制需要一套「普遍的行為準則」，因此中歐雙方才會在諸如「全面投資協議」等原則性的安排上進行密切交流。

世貿作為多邊主義機制，中國在2001年加入之後，其所獲所得有目共睹。（視覺中國）

多邊主義 符合正義原則

除了現實政治的考量外，多邊主義的國際秩序，也符合更為抽象的正義原則。

從德國哲學家康德（Immanuel Kant）到美國哲學家羅爾斯（John Rawls）的傳統看來，對於正義的判準皆是「從一個普遍的角度，放開個體利益和處境的考慮，再決定這個世界該是如何運作」。

放諸國家的層面上，其理如一。任何一個國家，如果只知道自己是國際社會的一員，卻不知道自己是強國，還是弱國，最理性的抉擇，也會是一套多邊主義的國際秩序，而非雙邊主義或單邊主義。因為在多邊主義之中，無論強國、弱國皆能獲益，而在雙邊或單邊主義的世界中，如果一國不幸淪為弱國，就幾乎只有引頸待割的命運。

在理性的考量下，多邊主義也正符合正義原則中的理想狀態。

多邊主義，當然是政治正確的語詞，然而無論是從現實政治利害考量入手，還是從正義理想的抽象思想出發，它也卻絕非空談。