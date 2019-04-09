美國關稅糾紛「移師」歐洲　兩大飛機製造商的貿易「空戰」

美國和中國之間的貿易糾紛仍未結束，華府開徵關稅的目標又轉向大西洋的對岸歐洲。美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）周一（8日）計劃向歐盟總值110億美元的貨品徵收關稅，當中包括直升機、芝士、酒類、滑雪用品及電單車等，稱這是根據世貿裁定歐盟多次補貼空中巴士公司（Airbus）而作出的報復措施。到底歐美之間的「空戰」打了多久？

美國：歐盟補貼超過半世紀

美國貿易代表署的聲明提到，華府多年來一直遊說歐盟及其中四個成員國（法國、德國、西班牙及英國）取消對空中巴士的補貼不果，於是在2004年向世貿投訴。結果世貿在2011年裁定歐盟在1968至2006年期間共補貼180億美元，更指出補貼容許了空中巴士推出各款民航機，令波音損失超過300張訂單，削弱其全球市場佔有率。

歐盟雖然根據世貿裁決取消兩項較為小型的補貼，但整體措施並沒有廢除，更在A350 XWB、A380客機面世時推出新一輪補貼。美國因而認為有關舉動危害華府利益，並要求實施反制措施。

世貿裁定空中巴士曾經在A380及A350等型號客機獲歐盟非法補貼，因而令美國擬向歐盟徵收關稅作為報復。圖為全日空首架A380客機在3月底準備付運的情況。（路透社）

萊特希澤：以歐盟取消政策為大前提

美國貿易代表署以《1974年美國貿易法》第301條款尋找可以開徵關稅的歐盟產品，直到對方取消有關補貼為止。但在世貿於夏季有正式裁決前，美國目前不會公布制裁清單。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在聲明提到，有關爭議已經糾纏14年，美國對此失去耐性，所以決定採取行動。他強調華府的最終目的是與歐盟達成協議，解決國家補貼大型民航機的不公情況。

2004年以來，美歐雙方在世貿組織上就波音和空中巴士的非法補貼問題進行對壘。（路透社）

波音曾獲華府補貼

「受害者」波音當然全力支持美國的決定，但它亦非完全清白，皆因在2012年，世貿就判定，美國政府向波音公司提供了逾50億美元的非法補貼，並且要求美方停止這一行為。不過，美國並未遵守世貿的判定。世貿在3月底的裁決中提到，美國仍然向波音提供非法補貼，從而導致空中巴士A320neo和A320ceo兩款機型的飛機在5次銷售活動中遭受損失。

美國在這時候將「飛機之戰」升級，正值歐盟成員國磋商授權歐洲委員會與美國展開談判、希望避免歐洲汽車被徵收關稅的前夕，由法國為首的部分成員國已經質疑談判成效。

彭博社取得的授權起草版本更顯示，如果美國以301條款實施關稅，歐盟有權退出談判。換言之，有關內容假如屬實，再加上中美貿易談判若不歡而散，美國可能同時與歐盟及中國爆發新一輪貿易戰，令全球經濟更趨不明朗。

（綜合報道）