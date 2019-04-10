特朗普，你腦袋短路嗎？

布魯塞爾時間4月9日，中國與歐盟在第二十一屆中歐峰會上發布聯合聲明，令過去一周以來外界對「歐盟可能拒絕與中國發布聯合聲明」的猜疑消去。 中歐峰會作為一個實務會議，舉行了二十一次，每次都會為推動具體合作項目而商討細節，然而並非每次都會發布聯合聲明。發布與否，也成為了外部觀測歐中分歧程度的指向標。這一次卻有所不同。

除了象徵性意義以及此前外界已有所預估的針對鋼鐵、技術轉讓、5G、一帶一路等具體問題與合作以外，聲明還提到「為進一步擴大和深化2020年後的交流與合作，中國和歐盟將在下次中國-歐盟領導人會晤之前制定一份新的合作議程」。可見，雙方已然準備好以新的合作議程來容納更為廣泛的合作。可以說，這份聯合聲明是既有料，又有擺給世界看的姿態性意義。

然而，這當中實有一個轉折。本來歐盟是不需要與中國這麼高調地處理此事的。甚至本來是大有聯合聲明難產的可能。

110億的助攻

上周，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）還在呼籲歐盟各領袖杯葛中歐聯合聲明，因為中國未就歐盟關心的問題表現足夠誠意。而縱然中國官員隨後密切與歐盟方面馬拉松談判72小時，但就在聯合聲明發表前的8日晚，「聯合聲明難產」依舊是各方的普遍預估。

可是，這一切突然就因大西洋彼岸的驟然表態而有了變化：美國貿易代表署（USTR）周一（8日）建議對歐盟商品加徵關稅，包括大型商用飛機、奶製品和酒類，而特朗普隨後在Twitter表示，將在世界貿易組織（WTO）今夏按美國要求作出裁決後，對價值110億美元的歐盟商品加徵關稅。

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019

如上所述，中歐近年合作日增，實務合作一直有在推進，這次中歐峰會敲定的細節已然是順水推舟，而聯合聲明文本肯定也早已事先準備好，至於是否聯合發布，則取決於圖斯克、歐盟委員會容克（Jean-Claude Juncker）、法國總統馬克龍、德國總理默克爾等人的取態。

可以想象，這些歐洲領導人在想，「我們要不要跟中國搞得這麼高調？這次中歐峰會已經有了不少實料，那麼我們是否應該低調些？不以中歐聯合聲明的姿態發表，以免弄得太高調，刺激到美國，影響歐美近來頻頻摩擦的關係」。

此時，美國突然發難的「110億美元關稅」，令原本還在猶豫的歐盟領導人們做出了最終的決定。

2018年7月16日，在李克強（後中）、圖斯克（後左）及容克（後右）的見證下，中歐官員簽署一系列具體合作文件（GettyImages）

無法剖離的美國因素

需要強調的是，自2018年起便已經有特朗普政府擬對歐盟加徵關稅的說法，這次不過是正式宣布，歐盟對此也有準備，「110億美元」並不直接影響中歐此次敲定的合作方向。即使沒有他的那條Twitter、沒有貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）8日的那份對歐盟商品加徵關稅報告，中歐也會往既定方向推進雙邊合作。

不過，倘若沒有這110億，卻未必會有高調的中歐聯合聲明。因此此次歐盟大有向美國說「你割袍，我也只得斷義」的意味。

透過這一點也應看清，歐盟在思索應採取怎樣的立場和態度對待中國時，美國因素，更準確地說是「推動歐中關係將對歐美關係產生的影響」，依舊是歐盟領袖們的重要考量。

畢竟，容克也好，圖斯克也罷，抑或是馬克龍、默克爾，本質上與大洋彼岸的麥克馬斯特（H.R. McMaster，特朗普政府前國安顧問）等美國建制派政軍精英是一樣的，他們都堅定相信，維繫一段緊密而默契的跨大西洋關係，有助於歐美共同及各自的利益。若非逼不得已，歐盟領導人在面對中國時，多少還會因心存疑慮而放慢推動合作的腳步，更不會搞成「一個月內三場中歐峰會」這般高調（3月底習近平參加的「法德歐中峰會」、這周李克強出席的中歐峰會、4月底在北京舉行的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇）。

「總統，專一些好嗎？」

中歐聯合聲明發布後，諸如時政評論網站Politico等美國媒體自是少不了對特朗普的批評之聲，指出布魯塞爾和北京因共同抵抗特朗普而站在了一起。而此前因與特朗普不和而辭職的原國安顧問麥克馬斯特等美國政軍精英，相信也是一樣既氣憤、又失望、且擔憂。

據同樣因與特朗普不和而被炒的原白宮發言人斯派塞（Sean Spicer）在其《簡報：政治、媒體及總統》書中寫到，麥克馬斯特（右）為人嚴謹負責，每逢提交國安報告時，文件總是羅列大小重點，每個重點又詳細闡述不同決策的優劣。這樣的作風也許適合以往歷任總統，卻無法討好特朗普，加上報告中的文字深奧難懂，不符合現在這位總統的風格，甚至多次引起總統不悅。（GettyImages）

對美國建制精英而言，打壓中國雖然有爭議，也是雙刃劍，但今日及未來的中國確實危及到美國的全球領導地位，且看來中國是不會被美國感化同化的，因此在對華問題上，無論是民主還是共和黨，都對特朗普抱以支持。而特朗普的貿易談判代表萊特希澤在遏制他國這一方面經驗豐富，曾經主導1980年代的美日貿易談判，將如日中天的日本「一槍刺於馬下」，乃至後者30年仍無法恢復——在遏制中國這一點上，特朗普和萊特希澤原本應該是合適的出戰人選。

可是，難道特朗普和萊特希澤腦袋短路嗎？

「難道他們看不出中國近年來大力拉攏歐洲？難道他們看不出中歐近來愈走愈近，從宏觀戰略到具體產業的合作皆變得愈發緊密？」

「既然要打壓中國這個最大的敵人，那為什麼要同時向自己的盟友歐盟開刀？甚至將歐盟逼到逐漸與中國站隊的發展趨勢上？」

「歐盟確實有補貼空中巴士，但我們自己也通過優惠稅款補貼波音啊？我們也補貼農產品啊？總統和貿易代表先生你們是太入戲了嗎？這些問題本來就是世界常態，各國都有操作，我們在選擇針對貿易戰對象時，難道不應該與國安大戰略結合嗎？你搞歐盟算什麼事？還要不要歐盟幫我們一起改革WTO，一起與我們遏制中國了？」

「總統先生，挑對手時請專一些，認清敵友再出招，懂嗎？」

——想來，這些應該都是美國建制精英們當下心聲最貼切的寫照。