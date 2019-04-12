英國政客的脫歐荒誕劇：跳樑小丑展示自私自利

當地時間4月10日到11日間，一場旨在磋商英國推遲脫歐的歐盟成員國領導人會晤即將決定不列顛的未來命運。 幸而歐盟剩餘的27國似乎還是給大不列顛留了點面子，在10日晚些時候的大會上，歐盟各成員國達成一致，允許英國延期脫歐至10月31日。 為此，英國首相文翠珊已當即在會上表示，稱「接受延期至10月31日的提議」，並將於次日（即4月11日）向英國下議院做聲明，以及繼續與工黨討論脫歐協定內容。 雖然在6月時，歐盟還將對此決定再次評估，但倫敦的局勢終於不那麼緊迫了。對倫敦的政治、經濟各界觀察人士來說，自2016年綿延至今的脫歐（Brexit）風潮也終於變成了一場「既折磨演員，也折磨觀眾」的荒誕劇。

此前，英歐雙方達成的脫歐協定竟連續三次遭到英國下議院否決。在倫敦議會大廈的疑歐派議員對英國可能迎來的「無協議脫歐」命運無動於衷之際，英國引以為自豪三百多年的民主傳統，似乎只剩下了一群跳樑小丑來展示其自私自利的一面。其制度的尷尬之處也隨之呈現。而這種尷尬及醜陋的一面似乎也不僅僅局限於倫敦，華文世界在港台等地也能一窺其堂奧。

4月1日的愚人節，有環保團體在下議院觀眾席上脫衣示威，也正好配襯出脫歐的荒誕。（路透社）

脫歐大計為何三年不成

對觀察家和分析人士們來說，自2016年以來的英國脫歐風潮到2019年已經讓所有人都喪失了耐心。

從2019年1月15日開始，伴隨著英國下議院以432票比202票否決了文翠珊政府此前與歐盟達成的脫歐協議，這位原臨時接棒的英國首相就命運多舛。

文翠珊為此不得不在歐盟和英國議會之間奔波遊走、四處救火。到1月29日時，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）就表示歐盟「並不打算重啟（脫歐協議）談判」。

儘管文翠珊到2月7日又飛去布魯塞爾，換得了歐盟方面「目前仍然沒有進展，談判將會繼續」的承諾，但英國議會到3月12日竟再次否決其脫歐議案。

歐洲理事會主席圖斯克，一直心懷英國二次投公促成留歐的希望。（路透社）

有見英國下議院連番否決脫歐議案時，倫敦和布魯塞爾的很多政要也終於坐不住了。當英國政府在3月25日宣佈「失去脫歐控制權」後，文翠珊「暗示願意有條件辭職，以換取脫歐協議在議會的通過」的做法更讓外界嗅到了陰謀的氣息，不過此等做法依然挽救不了其脫歐協議，協議的法律條文在3月29日的原脫歐日再送國會表決，雖然獲得了更多支持，卻仍遭到否決。

儘管到4月10日，歐盟與文翠珊當局總算達成了新的脫歐延期安排，但一系列疑問還是飄蕩在英倫三島和歐洲大陸間：無協定脫歐不行，脫歐協議又遭否決，倫敦的政客們到底想怎樣？他們到底是在考慮英國國家利益，還是在考慮自己黨派的利益？到底是想讓文翠珊難堪地下台，讓自己贏得執政機會，還是為英國的前途著想？

在4月10日的歐盟峰會上，文翠珊發言後獨自離開，守候6小時之後，才得悉歐盟27國領袖對押後脫歐的決定。（路透社）

在暗流湧動的議會政治背後，任何觀察家都難免會心中升起居心叵測的猜想。而現狀也的確與這種猜測吻合。譬如英國最大反對黨工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）本人雖口稱支持脫歐的，其麾下成員則大部分願意英國繼續留在歐盟。這種製造矛盾，迫使文翠珊政府倒台的舉措將使其有望在未來大選中贏得執政機會。

事實上，環顧倫敦自2016年6月23日脫歐全民公投後的風波，稍有知覺的觀察家應該都可以看出這些政客們的投機之處。

資料顯示，在2016年6月23日前，以英國下議院為代表的政界人士大多選擇繼續留下。保守黨政府內只有6名部長贊同脫歐。如今正是脫歐派大員的倫敦前市長約翰遜（Boris Johnson），也曾被指毫無定見、是個投機主義者。

只不過在英國民意之下，卡梅倫（David Cameron）政府當時為施壓歐盟、恐嚇國內強硬人士的一場假戲竟成了真。這使得倫敦的政要們竟不約而同地選擇撒潑：如果非得面臨強制執行，那麼就設法反悔。

2016年「脫歐公投」豪賭失敗的卡梅倫，拍拍屁股便去，今日正在忙着寫回憶錄。（路透社）

如何維持民主的體面

英國面對退出歐盟的局面已經別無選擇，但倫敦的政要們非但不會接受現實，更希望臨陣反悔，以數百人的民主對抗被自己煽動起來的民意。或許這種近乎於悔棋的手段正是英國議會民主的常態：如果能達到目的，恐怕也沒有什麼不可以。

幸而，在文翠珊4月上旬的外交活動後，歐盟各國還多少給大不列顛保留了一點體面。

在4月9日，德國總理默克爾（Angela Merkel）在歐盟緊急峰會前商討英國推遲脫歐的相關事宜前與文翠珊密會了大約一個半小時，會後未與媒體見面。雖然德國政府發表的聲明僅提及兩人會談主題是英國即將退出歐盟，未公佈其他內容。但德方披露的這一情報已足以說明問題。

英國去後，默克爾能否與馬克龍繼續以德法之力合推歐盟整合仍屬未知之數。（路透社）

有分析認為，默克爾為首的德國方面可能已經給英國留出了一點退路。此前據德國媒體報導，默克爾已在德國聯邦議院聯盟黨黨團會議上發表講話，稱「將英國脫歐時間推遲到2019年底或2020年初而且按照歐盟與英國商定的協議進行，是符合德國利益的」。

默克爾還強調英國的戰略重要性，表示歐盟在英國脫歐後也要與其保持密切的合作關係。考慮到德國在歐盟中的領導地位，歐盟對英國的憐憫也隨之呈現。

在默克爾力抗法國總統馬克龍的強硬取態下，脫歐終能押後至10月底，倫敦在這場風波中似乎就多少能維持一點僅剩的面子。這對於學習了英國經驗，動輒「拉布」，上演「全武行」的港、台等地來說，無疑是個極有意義的教訓。