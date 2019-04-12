【英國脫歐】在歐盟施捨中苟延殘喘　在弄巧成拙中前赴後繼

當地時間周三（4月10日），歐盟27國領袖同意將英國的脫歐期限彈性延後至10月31日。實際上，英國首相文翠珊向歐盟提出將脫歐期限延長至，不過鑒於英國至今仍然未有一個明確的脫歐方案，歐盟亦很難相信6月底前，英國可以作出何種改變。 此前，歐盟已在3月份同意延長英國原本的脫歐大限，由3月29日延至4月12日。然而，直至今日，當英國再次面臨脫歐「死線」時，英國政壇仍然陷入混亂之中。 就首相文翠珊而言，其提出的脫歐協議在國會上屢屢受挫，更是於近半年來多次面臨「逼宮危機」，而英國各政黨的內部亦是裂痕不斷。 然而，眾政客爭吵多時，依舊沒有人能夠為英國的有序脫歐指出一條明路。

英國的主觀與自利

而當初開啟這場脫歐的主角——英國民眾，在2016年投下意願票的時候，是否又曾想象過現時的景象？實際上，當公投結果出來後，Google在Twitter上公布了當天英國的實時搜索趨勢，其中「脫歐意味著什麼」以及「歐盟是什麼」分別成為了排名第一和第二的熱門話題。

在4月10日的歐盟脫歐事務峰會上，德國總理默克爾似乎為了緩和氣氛，在平板電腦上與文翠珊分享笑話。（路透社）

可以說，雖然英國是歐盟的成員國之一，然而英國民眾並未對歐盟有一個明確的認知，亦未對歐盟產生強烈的身份認同感。如果走在英國街上，很容易可以聽見有英國人會說「我們英國……；而歐盟它們那邊…….」。顯然，在英國民眾的印象中，英國與歐盟是兩個不同的個體，而英國民眾看歐盟，更多的是計算眼前的得失。

他們不知道歐盟是什麼，但是當他們看到源源不斷的移民進入英國，所佔據的公共資源，以及工作機會的日趨緊張、移民問題對社會的不穩定因素，這些或許構成了他們理解歐盟的直接觀感。而英國政客在面對國內的種種社會問題時，亦把問題的責任推託到歐盟的身上。

不過，普通百姓以計算個人得失為出發點尚可理解，然而對於政客而言，其一舉一動皆有可能對國家的未來產生影響，如若以自利的角度出發，則是毫無作為政客應有的擔當——可惜，今天英國眾多政客就是這麼沒有擔當，反倒繼而連三地為謀求私利而弄巧成拙。

在公投中支持脫歐的前倫敦市長約翰遜（Boris Johnson）今日的脫歐主張，跟2016年推動公投之時差不多，只顧「脫了便算」，可算是禍國之徒。

弄巧成拙 前赴後繼

回望2016年的脫歐公投，本身亦是英國前首相卡梅倫（David Cameron）的一次政治豪賭。當初他自以為能夠通過民意的反饋打壓黨內疑歐派的勢力，恰恰卻是事與願違，導致英國脫歐亂象的開端。

此前，時任英國獨立黨（UKIP）領袖的法拉奇（Nigel Farage）本來想藉著民眾對社會問題的不滿，以炒作脫歐所能帶來的好處，從而為自己謀取支持。然而，當英國民眾發現脫歐成為現實之後，發現脫歐並沒有法拉奇等人說的那麼簡單，對其不確定性感到慌亂，由此對獨立黨心生反感，以至於獨立黨在2017年的地方選舉中幾乎全軍覆沒。

而文翠珊亦曾犯過此類錯誤。在2017年英國與歐盟展開脫歐談判的前夕，英國政壇紛雜聲音四起，英國內部未能形成一個統一的立場，而文翠珊當時看到自己的民意支持度較高時，於2017年4月壓下一場豪賭，決定於6月舉行提前大選，希望以此增加更多的席位。然而最終亦是弄巧成拙，在國會中大敗。

英國獨立黨（UKIP）前黨魁法拉奇（Nigel Farage）3月16日帶領脫歐派人士開展長達270英里的「苦行」，訂於3月29日脫歐大限遊行至國會大廈，要求英國政客如期落實2016年脫歐公投的民意。不過，他自己卻沒有走完全程。（路透社）

至於英國前外相約翰遜（Boris Johnson）這幫人，當他們看到文翠珊在脫歐事務上步履艱辛之時，亦採取與文翠珊「唱反調」的策略，欲將脫歐停滯不前的責任歸咎於文翠珊頭上，妄想自己奪位，但最後卻使自己大失民意。而工黨內部的分裂亦是如此。

國內的紛爭還未真正開始

而對英國整體來說，當初脫歐派高喊「奪回控制權」的口號，如今卻深陷在脫歐的泥沼，尚需歐盟給與「施捨」，方令脫歐期限延長。這條脫歐之路對於英國來說，亦可謂是一場弄巧成拙的報復性錯誤。

到了今天這個地步，依然是由於英國政客的「鼠目寸光、弄巧成拙」，造成了當前脫歐進程的一拖再拖，卻仍然毫無明確方向的局面。而即便脫歐最終了斷，英國政客的這種主觀、自利的思維，亦終將會造成其他問題。

留歐派對於英國政客極為不滿，指責在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）不見影蹤、文翠珊是失敗者、約翰遜是騙子。（路透社）

英國保守黨工黨各自會爆發怎樣的內部分裂？政府和國會會否上演英倫版「府院之爭」？蘇格蘭會否公投脫英？北愛的問題如何處理？國內親歐疑歐兩派如何協調？當脫歐走到一個節點，與歐盟談判結束，亦僅意味著國內紛爭的真正開始。