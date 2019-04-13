文翠珊的堅毅　難掩其缺失與無能

英國脫歐事到如今，如果要說英國人還有甚麼共識的話，文翠珊的堅毅大概是大家都不敢否定的。 近來，每當她到歐盟奔走要求押後脫歐限期，以避無協議脫歐之險時，英國媒體都似是理所當然的說她是在「乞求」（begging），極盡輕蔑之意。 她遠走在外，保守黨內卻已大舉開展「首相跑馬仔」的遊戲，而她的疑歐、親歐內閣成員，也不斷發表互相矛盾的意見。明顯已失去保守黨控制權的文翠珊，更要靠工黨支持才能通過向歐盟申請延後脫歐的動議。 文翠珊至今仍然不屈不撓，在其政治前途的最後一站，為英國有序脫歐奔波，難怪沒有人敢質疑她的堅毅。

英國政治本已是險途處處，英國脫歐的兩派分裂更使其風險倍增。

文翠珊容許脫歐押後至10月底，終會釀成她與保守黨疑歐派的最後決裂。不過由於她在去年12月已經歷黨內不信任投票，疑歐派即使不滿，也只能待到本年12月，才能發動不信任票將她趕下台。（路透社）

夾在黨爭與歐盟之間 脫歐困境難免

在保守黨內，文翠珊以留歐派身份上台，一直想要爭取疑歐派支持。她在2016年上台後的首次黨大會發言，就曾強硬指責支持留歐的全球主義者「根本不知道『公民身份』一詞的意義」，根本不是「任何地方的公民」。其措詞之強硬，贏得疑歐派歡心，卻得失了48%的留歐支持者與黨內留歐派，至今其言論也每日在英國媒體上被炒作笑罵。

然而，面對脫歐的經濟考量及如何避免愛爾蘭島上硬邊境的挑戰，文翠珊卻不得不向歐盟低頭，願意交付近400億英鎊的「分手費」外，也只能對跟歐盟建立緊密未來關係的「軟脫歐」安排持開放狀態，使她與疑歐派的關係日益破裂。

文翠珊在去年7月提出的「契克斯（Chequers）方案」，正為軟脫歐打開戰線。豈料方案一出，其內閣的兩大疑歐派要員──外相約翰遜（Boris Johnson）及脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）──相繼請辭。在2017年提前大選遭逢敗績、已然勢弱的文翠珊，與黨內疑歐派正式決裂。

對文翠珊多有批評的保守黨強硬疑歐派大老、前外相約翰遜（Boris Johnson）。若文翠珊下台，他最有可能繼任首相，將保守黨全面推向疑歐。（路透社）

在依靠國會多數黨執政的英國，文翠珊身陷黨內政治派系矛盾之中，當然難以應對歐盟堅定一致、老謀深算的談判策略。在2017年啟動《里斯本條約》第50條後的談判初段，文翠珊就已同意將「脫歐」與「英歐未來關係」分開先後談判，釀成今日即使能有序脫歐，英國前途依然未明的困境。

不過，身陷黨內無日無之的爭鬥，面對歐盟謀略高深與談判優勢，其實換上任何人，也不一定能夠做得比文翠珊好。

英國在5月初將進行地方選舉，如果保守黨屆時大敗，難保文翠珊會抵受不住黨內政治壓力而下台。（路透社）

文翠珊足讓英國政客自愧

今日，文翠珊的脫歐協議遭逢百年國會大敗、同黨議員和閣員倒戈相向成風，而她自己更兩度承諾以下台交換支持，最後雖然保有相位，脫歐協議卻仍難逃劫運。事已至此，她卻絕不言敗，堅持爭戰到最後一刻。反觀其他英國政客，文翠珊其實理應自傲：

疑歐派大老約翰遜見文翠珊承諾下台，就馬上以為自己「機會來了」，而轉向支持一個他曾形容為「將英國淪為殖民地」的脫歐協議，其機會主義者之醜態，原形畢露。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），長久以來只顧當反對黨的角色。至脫歐臨崖、黨內壓力不斷的最近兩個月，才開始在脫歐議題上有所動作。然而，他所堅持的「關稅同盟」安排，與文翠珊的脫歐協議卻毫無衝突──工黨的堅決反對，更讓部分歐盟官員認為他直到此刻，也只想一心踢文翠珊下台，而非以有序脫歐為要務。

英國工黨黨魁郝爾彬，一直心懷疑歐傾向，如今在工黨黨員相迫之下，只得心不甘情不願的要將「二次公投」留在考慮之列。（路透社）

不過，文翠珊的堅毅之下，也有極多缺失與無能之處。

性格木納、不黨不群 欠缺「軟實力」

首先，文翠珊一向以獨來獨往見稱，她當國會議員其間也少有參與同黨議員的酒會。她不擅交際、語言木納，更獲「Maybot」（取自英語機械人「Robot」之意）的笑稱，嚴重缺乏成功政治人物應有的「軟實力」。

此等性格，除了使她難以與意見不同者交好，也讓她難以說服英國民眾支持──她在2017年提前大選之時，在選前民調高企的情況下，竟讓保守黨喪失原有國會多數，正是此性格缺失的惡果。

及後，為組成聯合政府執政，她只得與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）結盟。後者卻是連1998年為愛爾蘭島帶來和平的《貝爾法斯特條約》（Belfast Agreemetn）也反對的政黨，此舉可算是引狼入室，至今更成為其脫歐協議不獲通過的主因之一。

在4月10日的歐盟脫歐事務峰會上，德國總理默克爾似乎為了緩和氣氛，在平板電腦上與文翠珊分享笑話。（路透社）

只知實幹 毫無長遠計策

其次，文翠珊從政以來皆以處理英國內部事務為主，初時對於歐盟體制與英國在其中的角色只有模糊概念，而歐盟各國領袖對於文翠珊這個人也是一無所知。

無知本身不必然是問題，問題卻是出於文翠珊只知實幹，卻缺乏遠見的無能。

2017月1月，文翠珊據聞未有事先咨詢全體內閣成員，就發表了著名的蘭卡斯特宮（Lancaster House）演說，為「英歐脫歐」定調：脫離歐盟單一市場及關稅同盟，以奪回移民政策控制權、自主貿易權，以及不再接受歐洲法院管制。

此一定調無疑是反映了2016年公投脫歐支持者的集體意志，卻造成今日脫歐最後難題：如何避免北愛爾蘭與愛爾蘭之間的硬邊境，以及其各種安排帶來的種種爭議。

文翠珊上月在國會就脫歐協議辯論時，聲線沙啞，幾乎失聲。（Youtube影片截圖）

進退失據 誠信盡失

文翠珊的缺乏遠見，也造成她在脫歐困途上的進退失據：

上台後只想一心爭取疑歐派支持的她，在脫歐談判啟始後卻逐漸走上軟脫歐路線，至疑歐派盡數離心為止；

脫歐談判之初一直視歐盟談判對手為敵的她，在2017年敗選後卻處處退讓，據稱現有的脫歐協議也幾乎全由歐盟官員一手寫成；

去年11月，她排除萬難終與歐盟達成脫歐協議，不顧國內反對堅持硬銷，贏得歐盟領袖的信任，可惜她在協議國會首敗之後，卻突然轉向，與疑歐派站在一起向歐盟施壓，使她在歐盟眼中誠信盡失；

曾過百次公開承諾英國會如期在3月29日脫歐的她，在脫歐協議第三次被否決後，卻轉向支持向歐盟申請押後脫歐，完全失信於國內的疑歐派；

類似例子多不勝數。

英國民眾眼見脫歐亂局，將政治人物畫成眾人相，上一行的皆是歐盟領袖，人人手持紅色交叉，以示對下一行保守黨政府人物的不滿。（路透社）

面對脫歐本身的內在矛盾，雖然換上他人也不一定做得比文翠珊好，但是對歐盟認知不多，又沒有長遠計策、屢次失信於人的文翠珊，卻使本已艱辛難行的脫歐路途更無翻身之機。

堅毅不拔的文翠珊，對脫歐確有苦努，不過此等苦努卻遮不過她的缺失與無能。