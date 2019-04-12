【專家有話說】詳細解析：朝鮮勞動黨十四大一中全會

周四（4月11日），朝鮮第14屆最高人民會議第一次會議在平壤舉行，國家領導層進行大幅人事調整。對此，世宗研究所研究企劃本部長鄭成長向《香港01》投稿，解析朝鮮的十四大一中全會，對朝鮮的外交政策、經濟政策以及美朝關係的走向進行展望。 譯者：許嘉蕾 原標題：朝鮮勞動黨中央委員會七屆四中全會及第十四屆最高人民會議第一次會議評價：朝鮮外交、經濟並進政策及美朝就無核化、放寬制裁協商前景展望

朝鮮於4月10日召開黨中央委員會七屆四中全會，並於4月11日召開第十四屆最高人民會議第一次會議，對勞動黨及國家領導層進行大幅改組。

此次領導層改組的特點是，大幅強化外交陣營、擴大國務委員會的作用、賦予新任黨中央委員會組織指導部部長李萬建核心實權、完成黨中央委員會組織指導部革新、強化內閣精英的地位並完成領導層的新老交替。

首先，通過領導層改組，朝鮮的外交體系得以強化，國務委員會的作用今後將進一步增強。

一直對外代表朝鮮形象的最高人民會議常任委員會委員長由高齡外交精英金永南替換為金正恩委員長的親信崔龍海，此舉暗示最高人民會議常任委員會委員長的外交作用將有極大提升。

朝鮮於4月10日召開黨中央委員會七屆四中全會，並於4月11日召開第十四屆最高人民會議第一次會議，對勞動黨及國家領導層進行大幅改組。（路透社）

此前，金永南在國務委員會中未擔任任何職務。但崔龍海此次不僅被任命為最高人民會議常務委員會委員長，還被任命為國務委員會第一副委員長，今後有可能率領同為國務委員的黨中央委員會國際部部長李洙墉、全權指揮無核化協商的黨中央委員會統一戰線部部長金英哲、外務相李勇浩、外務省副相崔善姬等人，並主管對美無核化協商。

因此，在河內美朝首腦會談決裂中負最大責任的金英哲影響力相對縮小，由過去擔任人民軍總政治局局長、對軍隊也有強大影響力的崔龍海長官對外協商事宜，對今後美朝間無核化及放寬對朝制裁等協商來說是一個積極的信號。

此前，國務委員會在對外協商相關問題上幾乎沒有任何作用。但此次新設國務委員會第一副委員長，並且在朝鮮外交事務中握有實權的外務省副相崔善姬也當選國務委員會委員，預示朝鮮外交體系得以大幅強化。參與對美協商的崔善姬此次還當選為最高人民會議外交委員會委員。這也反映出金正恩委員長為緩解國際社會對朝制裁將更加積極地與美協商的立場。

過去曾作為金正恩委員長的特使訪問中國及俄羅斯的崔龍海此次當選最高人民會議常任委員會委員長及國務委員會第一副委員長，今後將有可能再次作為特使出訪美國。若崔龍海代替至今為止蒙蔽金正恩眼睛與耳朵的金英哲全面開展對美外交，預計美朝無核化及放寬對朝制裁協商也將出現新的突破口。

崔龍海此前曾作為金正恩的特使訪問中國及俄羅斯，此次當選最高人民會議常任委員會委員長及國務委員會第一副委員長。（路透社）

第二，賦予新任黨中央委員會組織指導部部長李萬建核心實權及黨中央委員會組織指導部的改組也值得關註。前黨中央委員會軍需工業部部長李萬建此次擔任黨組織指導部部長兼黨中央委員會副委員長、黨中央軍事委員會委員、國務委員會委員，預示其將成為新的核心人物。

經常伴隨金正恩出席公開活動的趙甬元此次晉升為組織指導部第一副部長、當選黨中央委員會政治局候補委員，說明其也進入由30名人士左右組成的朝鮮核心精英集團。據分析，黨中央委員會組織指導部負責軍事的第一副部長由黃炳誓更換為金兆國。金兆國此次還當選黨中央軍事委員會委員，也成為新一代核心人物。

第三，強化內閣精英地位也是此次朝鮮領導層改組的一大重要特點。一直主導朝鮮經濟改革和開放的樸奉珠雖然此次從內閣總理職位上退下，但當選勞動黨中央委員會副委員長，將直接輔佐金正恩制定經濟政策。並且，樸奉珠繼續擔任國務委員會副委員長，其地位比國務委員會委員、新內閣總理金才龍更高。繼樸奉珠之後被任命為內閣總理的前慈江道黨委員長金才龍還當選黨中央軍事委員會委員及國務委員會委員，今後也可以參與制定軍事政策。

經常伴隨金正恩出席公開活動的趙甬元此次晉升為組織指導部第一副部長、當選黨中央委員會政治局候補委員，說明其也進入由30名人士左右組成的朝鮮核心精英集團。（路透社）

在黨中央委員會七屆四中全會上，補選內閣副總理金德訓、李龍男為黨中央委員會政治局候補委員，黨中央委員會中內閣精英的比重進一步提高。4月12日朝鮮《勞動新聞》破例公開內閣總理、副總理及相（長官）的人物簡介，這反映出金正恩委員長更加支持這些內閣精英、克服因國際社會對朝超高強度制裁導致的朝鮮經濟難關的意圖。

第四，領導層改組，朝鮮國家機構的核心幹部完成了新老交替。最高人民會議常任委員長由91歲的金永南變更為69歲的崔龍海，常任委員長年輕了22歲。最高人民會議常任委員會副委員長由94歲的楊亨燮變更為66歲的前高等教育相太炯哲。最高人民會議議長也由89歲的崔泰福變更為64歲的勞動黨中央委員會副委員長樸泰成，年輕了25歲。雖然目前還不清楚新任內閣總理金才龍的年齡，但可以預測他應比80歲的前內閣總理樸奉珠年輕很多。因此，通過此次國家機構領導層改組，未來朝鮮的外交及經濟活動會更加活躍。

此次領導層的改組，朝鮮國家機構的核心幹部完成了新老交替。（路透社）

由此可見，朝鮮通過黨中央七屆四中全會及第十四屆最高人民會議第一次會議對國家領導層進行改組，事實上對外正式確立「外交、經濟並進政策」。朝鮮全面整頓外交體系後，與美國的無核化、放寬對朝制裁協商將更為積極。

因此，韓國和美國有必要探索在制定出朝鮮的無核化措施及美國的相應措施、特別是放寬制裁的整體性進程表後，摸索同時、同步、階段性履行協議的方案。若朝鮮廢棄寧邊核設施美國應放寬或解除哪些對朝制裁，若朝鮮放棄洲際彈道導彈（ICBM）及核彈頭美國應放寬或解除哪些對朝制裁，根據朝鮮采取的無核化措施，美國應提出放寬或解除對朝制裁的目錄。若朝鮮同時、同步、迅速地實施多個無核化措施，那麽就有必要讓朝鮮對相應地實現放寬或解除對朝制裁產生期待。