【阿桑奇被捕】他的那隻貓，還有人照料嗎？

阿桑奇（Julian Assange）被警方橫拽而出的一刻，無疑是有些令人傷感的。他不再是當年的英俊俏男，滿臉的鬍子讓他看起來更像個瘋老頭。7年大使館的閉關生活或許讓人悶得發瘋，雖未知他是否真的拿糞抺牆，但在房內踏滑板顯然事實。

阿桑奇2017年在大使館的照片，他那時還未開始留鬚，還是那副瀟灑的模樣。（路透社）

對全球的黑客和發燒友們來說，創立「維基解密」的阿桑奇是個一言難盡的角色：他一方面揭開了美軍在阿富汗、伊拉克的暴行，盡顯了正義；另一面亦隨意公開了全球政要的八卦私隱，頗有些惡作劇的味道。

不過，當鬚髮皆白的阿桑奇於上周四（11日）被人從藏身的厄瓜多爾駐倫敦的大使館裏橫拽而出時，那一刻無疑是有些令人傷感的。他不再是當年的英俊俏男，滿臉的鬍子讓他看起來更像個瘋老頭。

阿桑奇被帶出厄瓜多爾駐倫敦大使館，押上警車的一刻。（路透社）

阿桑奇是正義英雄嗎？

自維基解密2006年創立，並於2010年披露「阿富汗格拉奈大屠殺」等的美國外交電報文件，掀起了一陣黑客、爆料以及「匿名者」的風潮。一時之間，阿桑奇成為了全球正義的英雄，風頭無兩。

阿桑奇自稱是一名記者，在支持者眼中，他就有如1971年《紐約時報》及《華盛頓郵報》揭露五角大樓文件的記者一樣，是正義的英雄。

然而，阿桑奇的行為讓他無法簡單歸類成正義英雄，他甚至不可能是一名記者：在揭露美國外交電報文件的過程中，阿桑奇幫助了陸軍士兵曼寧（Chelsea Manning）破解五角大樓網絡密碼，成為了「共謀」。

大部分記者只會依賴消息來源透露更多資訊，協助分折整理並公諸於世，並不會直接參與洩密者盜取資料，因這行徑無法受到美國第一修正案，即剝奪言論自由，公眾知情權等作辯護。

阿桑奇在2011年陸續披露了上述未經編輯的美國外交電報資料，因他不同意當時各大報館的記者，僅披露有意義的內容。他的行徑隨即被他的合作伙伴英國《衛報》、美國《紐約時報》、西班牙《國家報》、德國《明鏡》等的譴責，指阿桑奇披露的敏感內容涉及國家安全細節，並沒有新聞價值。

電郵事件雖不是希拉里的致命傷，但多少間接協助特朗普勝出大選，也為通俄門調查拉開了序幕。（Getty Images）

阿桑奇不可能是名記者

阿桑奇另一個被質疑的，是他與俄羅斯的關係。阿桑奇在2016年大選期間，披露民主黨總統候選人希拉里陣營2萬封被盜取的電郵，阿桑奇毫不掩飾稱此舉是要打擊希拉里。2018年7月，司法部控告12名俄羅斯情報官員入侵民主黨競選陣營的電腦系統，起訴書指出當中最少一人與維基解密有接觸。

《衛報》亦曾引述消息人士報道，稱俄外交官2017年12月曾與阿桑奇的親信在倫敦，計劃協助阿桑奇逃離英國，轉往俄羅斯定居。更令人懷疑阿桑奇是否俄羅斯的間諜，有意破壞美國安全。

記者不會親自入侵他人電腦，更不會聲言要打倒特定候選人。若他還要自稱記者，那應先去補習一下何為記者的職業操守。

今天的阿桑奇，一副「普羅米修斯」的模樣。（路透社）

阿桑奇那隻貓的結局是？

不過，以上的討論在今天而言已沒有意義。因讓人感觸的是，人們曾在兩三千年前勾勒出一位「為世人盜取火種，開啟民智」的普羅米修斯，並將之奉若神明；而在今天，人們也在尋找一位「開啟民智，呈現真相」的正義之士，為他貼上榮譽標籤。但當阿桑奇出現，為人們呈上血淋淋的事實，最終卻落得這般瘋老頭的樣子。不禁令人唏噓。

今天，阿桑奇被引渡與否，引渡後會有怎樣的結局，在眾目睽睽下，相信不會受到非人待遇。雖然可以預估美國絕不會僅僅以「入侵五角大樓電腦盜取機密資料」的名義對他發起控訴：曼寧被判了35年監，阿桑奇又能好到哪裏去？

而當這位爭議人士終於成為過去，或許人們需要問的就僅餘一條問題，阿桑奇的那隻貓，還有人照料嗎？