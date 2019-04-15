民主黨2020利器：一個會說挪威語的基督徒同志總統？

「到2054年（如果上帝還准許我存在的話），我就跟現在的總統一樣年紀了。」37歲的印地安納州南灣（South Bend）民主黨市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）周日（14日）正式宣布問鼎白宮時特別強調「世代交替」的重要。 人口近10萬的南灣是印地安納州第4大城、全美則排名第299。原來寂寂無聞的布蒂吉格自1月考慮參選以來人氣急升，如今在民主黨總統初選首兩大州份的民調中已排名第三，僅落後於前副總統拜登（Joe Biden），以及2016年差點危及希拉里的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

高學歷的少數族群 成「下一個奧巴馬」？

自2016年敗選予特朗普後，民主黨一直在找尋「下一個奧巴馬」。毫不顧慮在網絡上與其「老公」大晒恩愛的布蒂吉格，至少在「第一位公開同志身份的美國總統」上，已可與奧巴馬的「第一位黑人總統」媲美。

在參選演說期間，布蒂吉格與其丈夫查斯登（Chasten Buttigieg）在台上擁吻。（路透社）

布蒂吉格的個人故事，更為他寫好了一份「黃金履歷表」。首先，他的父視是馬爾他移民，本來想當耶穌會神父，後來卻成了大學文學系教授。這樣的移民後裔背景，在特朗普大舉反移民口號的背景下，將為布蒂吉格於民主黨進步派之中加分不少。

另外，布蒂吉格更是「學歷出眾」。他在哈佛修讀歷史與文學，在學時已是哈佛甘迺迪政府學院政治研究機構的學生顧問委員會主席，後來更得到羅德獎學金到英國牛津大學修讀「哲學、政治與經濟」學位，並以一級榮譽畢業。

語言能力驚人的全球化精英

更驚人的是，布蒂吉格還會說七種外語，包括馬爾他通行的馬爾他語和意大利語外，還有法語、西班牙語、挪威語、阿拉伯文及波斯文。這樣的語言能力，在只有20%學生會學習外語的美國，可算是技驚四座。

布蒂吉格的自傳，題為「回家最短的路」，曾登上《紐約時報》暢銷書排行榜。（路透社）

一個挪威記者在與布蒂吉格（以挪威語）交談後，形容他的挪威語雖然帶有「南灣」口音，不過非常出色，而當記者問到他為何會想學挪威語時，他更與記者談起挪威文學。

在網絡上，更有一名南灣醫護人員透露，他曾經在醫院遇上一對索馬里裔的病人母子，急需翻譯作溝通，而當時已是南灣市長的布蒂吉格竟自動現身，以阿拉伯語協助溝通。

這樣的一個「千禧世代」、高學歷、全球在地化的少數群體精英，配合他不在話下的能說會道，在民主黨自由派心中，幾乎是「最理想的人格」，難怪他能在短短數月之間愈速冒起。

著名的天主教聖母大學（University of Notre Dame） 正位處南灣。（聖母大學網站）

搶奪共和黨選票 布蒂吉格殺着處處

除此之外，民主黨人對2020年總統候選人的一大關注點，正是「這個人能否擊敗特朗普」。布蒂吉格的背景，在此議題上，也是優勢處處。

首先，由於其父親的宗教背景，布蒂吉格自少已受濃厚的基督教教育洗禮，如今是美國聖公會的虔誠教徒，對聖經章節幾乎倒背如流，將「為爭共和黨支持半途出家又曾錯誤引述聖經故事」的特朗普比下去。

布蒂吉格也大打宗教牌，以爭取共和黨福音派選民的「良知」。最近，他就對副總統彭斯（Mike Pence）開火，暗指他偽善，形容任何眼見特朗普「德行」的人，都不能相信「這些是相信上帝的人會做的行為」。

彭斯曾任印地安納州州長，曾與布蒂吉格有過政治上的合作、交手。（路透社）

重振工業小城的市長

其次，布蒂吉格生長於屬於美國工業「鐵鏽帶」（Rust Belt）的小城南灣。大學畢業後曾於顧問公司麥肯錫（Mckinsey）任職4年的他，竟然回到南灣參政，於2011年以29歲之齡當初市長，並於2015年連任。

自1960年代汽車工業流走後經濟下行、人口外移的南灣，在布蒂吉格治下可算是再現生機。其城市基礎建設陸續得到改善，失業率也由雙位數字下降至4%左右，而其人口也見證了其50多年來的首次增長。

此等政績，似乎將特朗普借「讓美國再次偉大」的口號比下去，有機會助民主黨挽回這一群在2016年大選中失去的選民。

特朗普2016年參選總統之時確實極富新鮮感，不知到2020年人們會不會想「轉轉口味」？（路透社）

在就任市長期間，布蒂吉格更花了7個月時間到阿富汗服役，為他帶來「老兵」的身份，也許能為他打開這個共和黨基本盤的市場。

這樣的一套「履歷表」，除了美國或不知道能否接受他的「第一丈夫」之外，似乎是毫無瑕疵，更為「老人當道」的民主黨帶來了一口新鮮空氣。

以其特朗普之道 還治特朗普之身？

目前，布蒂吉格未有極詳細的政策主張──他支持全民醫保，卻不支持取消私人醫保，這可算是目前最典型的民主黨中間派路線──但他卻毫不擔心，因為他表明他早有詳細政策，只不過他不想「人們被細節淹死」。

與特朗普相似，布蒂吉格也是靠其個人背景的精彩故事，吸引不少民眾支持。（路透社）

從布蒂吉格學生時代的著作可見，布蒂吉格的選舉策略與特朗普的，竟然是驚人的相似：他在2004年已主張「勝出的政黨通常會有較短的政策主張」，又指民主黨應該從共和黨手中奪回「道德」等抽象語詞。此等策略，與特朗普靠其個人背景故事和簡單意識形態口號取勝的方法，同出一轍。

布蒂吉格能否在芸芸19個民主黨總統候選人中脫穎而出，尚屬未知之數。不過，他這一份「履歷表」已給予他甚大優勢，即使此番失敗，以他37歲的年紀，他朝必能捲土重來，成為美國新一代自由派政界的接班人。