真正的談判者不是萊特希澤與劉鶴

美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)4月13日在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)會議上表示,目前與中方的談判進程已接近尾聲,他會與萊特希澤於下周(4月15日-4月21日)一齊同劉鶴再通兩次電話會議。 但他同時強調,與其現在就給出媒體雙方協議達成的預計日期相比,他更看重針對協議談判內容的進一步優化。

姆努欽說,如果美國未能遵守為結束美中貿易戰而可能達成的協議的條款,美國願意面對來自中國的「反應」。在美中達成的協議中,美國在做出一些承諾,中國也在做出一定承諾。「我預期執行機制在兩個方向上都發揮作用,我方預期將會履行我們的承諾,如果我們不履行承諾,應該會有某些反應,在另一個方向上也是如此」。

努欽做出這樣的表述是因為他和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)於4月9日與中國副總理劉鶴通了電話。「11日早上將再次通話」,努欽通話後透露,「我們已經對協議執行機制基本達成一致,雙方共同決定建立協議執行辦公室,跟進處理後續事宜」。

對於此輪通話磋商,美國方面早已有過預告。

美國總統特朗普(Donald Trump)的高級經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)4月7日曾表示,美國和中國距離達成貿易協議「越來越近」,下周兩國高層官員將通過「大量電話會議」再次進行磋商。

劉鶴4月3日至5日訪美進行貿易談判,劉鶴回國幾天後中美進行電話磋商。這樣的溝通頻率和樣式並不是第一次出現。

2月21日至24日中美舉行第七輪高級別磋商,磋商結束後,萊特希澤、努欽同劉鶴在3月12日、3月14日兩次通話繼續談判相關問題。阿根廷G20峰會期間的「習特會」結束後,劉鶴同萊特希澤、努欽於2018年12月11日通話,中美雙方副部級通話2018年12月21日舉行,之後劉鶴1月30日至31日訪美。

美國時間4月4日,劉鶴前往白宮與特朗普會晤。(路透社)

中美之間頻繁的訪問和通話,表明談判至今中美之間的諸多問題已經不是劉鶴與萊特希澤可以決定的了。二人必須頻繁請示之後才能夠下決斷。

雖然整體協議已經完成了百分之九十,但剩余的百分之十才是致命的關鍵。文本措辭、執行機制、結構性改革,任何一個問題都不是劉鶴可以單獨決斷的。現在中美雙方不斷互訪,不斷通話,背後是步步請示。

劉鶴必須請示。雖然中國方面自始至終是劉鶴在主導談判,但劉鶴的背後是中國政府的整體決策。劉鶴既是出面談判的人,同時也是一個信息傳達者。

根據美國方面的聲音,劉鶴4月9日確實同努欽、萊特希澤通了電話。但這些信息中國官方並沒有公布,中國商務部只是在4月11日的記者會上說「雙方牽頭人已進行通話,討論遺留的問題」。截至《香港01》記者發稿,建立執行辦公室一事中方始終未在官方報道中提及。這足以看出事態的覆雜性,建立執行辦公室遠非劉鶴一通電話就可以做出的對美承諾。

4月9日,劉鶴與姆努欽、萊特希澤通電話,但中國官方未公布具體細節。(路透社)

中美進行貿易談判以來,美國方面的代表團頻繁換人一直沒有決策權,特朗普是一切談判的最終拍板人。這個是毫無疑問的。

無論是萊特希澤還是劉鶴,誰都無法單獨做出決定。貿易談判真正的談判者是習近平和特朗普。

在G20習特會之前,庫德洛和劉鶴兩次私下會面,劉鶴當時曾直接表示:「我什麽也不說了。習主席會出面說。(I'm not going to say anything; it's going to be President Xi.)」

庫德洛曾在談到G20習特會時說,IT盜竊和技術轉移等結構性問題,特朗普也深度參與其中,他是我們真正的領頭談判者,他一直在推進這些談判,包括他在G20之前給習近平寫過信。

庫德洛稱,特朗普問習近平,是否能將芬太尼(Fentanyl)列為管控物資,習近平同意了,對此,特朗普很「高興、開心、滿意」(very glad, happy, satisfied)。另外一件事情是「高通收購恩智浦」,特朗普也當面問習近平,這件事能否再考慮一下,習近平稱如果這個呈遞給他,他會再次考慮批準。

2018年G20峰會期間,習近平與特朗普於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐,會議長達兩個半小時。(路透社)

G20習特會以來,中美進行了五輪高級別磋商。劉鶴訪美或者是美國代表訪華,習近平和特朗普大都親自接見他們。歷次劉鶴訪美都攜帶有習近平的口信。

真正的較量者不是劉鶴和萊特希澤,事關兩國前途和命運的談判,中美領導人正在親自過招。

美國財長努欽在同劉鶴通話後說:「兩國領導人會晤很重要。我們希望能夠盡快達成協議,但是不會去設置一個任意的最後期限。」沒有最後期限的談判。這也暗示習近平和特朗普誰都不希望給對方最後通牒,這背後有兩國領導人的影響力在裏邊。