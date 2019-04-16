歐盟開展美歐貿易談判　美國的「聯歐制華」未始先破

美歐雙方早在去年7月承諾開展「雙邊關係新時代」，然而遲至本周一（15日）歐洲理事會才正式通過啟動美歐貿易談判。 去年7月歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在白宮與特朗普破冰之時，外界有見中美貿易戰的開展，預想美國最終還是會走上「聯歐制華」之路。 不過，這一次美歐貿易談判尚未開展，已有不少失敗的徵兆。

歐盟的談判目標有二：一是在「工業商品」上，尋找與美國互相取消關稅壁壘；二是尋求「一致的審核機制」，讓雙方產品能更容易符合對方的技術性規定，以省卻非關稅貿易壁壘。

在歐盟的聲明中，歐方特別強調談判不會涉及「農產品」，不過這卻是美國一直想要打開的歐盟市場。由此可見，美歐雙方花了大半年時間籌備，連要「談甚麼」的這一點也未有共識。

在農產品問題上，歐盟周一的聲明中特別提及會買入更多美國大豆作生物燃料之用；不過大豆這種作物非常「簡單」，不像諸如芝士等極具爭議的產物：美國生產的芝士算不算是芝士，如果算是芝士，其中分類又要如何命名，已造成一大堆難以解決的問題。（路透社）

同時，在周一歐洲理事會的投票上，法國投下了反對票，而比利時則作棄權。兩國雖然壓不過以德國為首其他歐盟成員國的支持，卻顯現出美歐貿易協議成事之難。

美歐針鋒相對 談判互信已失

美國與歐盟目前皆是對方的最大貿易夥伴，若能訂下全面性的自由貿易區，再加上《美加墨協議》（即新版《北美自貿協議》）和「日歐自貿協議」等，的確有望能形成龐大的自由貿易區，主導全球貿易模式（包括世界貿易組織）的改革。

這，也許就是美國的「聯歐制華」盤算。美國的政商界輿論也一直有作此等呼籲。

不過，美歐談判未啟，已是隱憂處處。特朗普去年初的貿易戰首炮「鋼鋁關稅」波及歐盟國家利益，早已迫得歐盟不得不報復，向美國一些與鋼鋁並非直接相關的貨物（諸如果汁、著名美製電單車品牌Harley-Davidson等）反徵關稅。

美國的汽車關稅威脅，是德國的「死穴」。（路透社）

及後，美國更以25%的汽車關稅作威脅，希望迫使歐盟向美國作出貿易條件上的讓步。由於美國是德國汽車出口的最大市場，此次開展談判的決定由德國力推，其背後原因正在於此。

然而，此等貿易政策上的針鋒相對，幾乎已破壞以往「美歐同盟」下的互信。從美歐在世貿航空業非法補貼判決後，互相開天殺價，以懲罰性關稅互相威脅，一邊開價110億美元，另一邊開價120億美元，就可知雙方在談判桌上將會決不相讓。

談判要能開展 特朗普必先放棄「關稅策略」

在目前情況看來，雙方能否走到談判桌上，也未可知。

除了「歐盟不願談農產品貿易」的爭議外，歐洲理事會的談判指引，也盡數封絕特朗普「以關稅欺人」的策略。

特朗普的關稅策略，初時用起來技震對手，現在各國都看透了其招數。（路透社）

歐盟的談判指引，除了要求美方在談判有結論前必須要取消特朗普的鋼鋁關稅外，還訂明如果美國引用國家安全為由（所謂的「Section 232」）對歐盟開徵新關稅，歐盟將馬上退出談判。另外，指引亦威脅如果美國對歐盟開徵報復性關稅（諸如針對歐盟補貼空中巴士的關稅等），歐盟亦有可能退出談判。

因此，除非特朗普願意在互利原則上，公平的與歐盟進行貿易談判，否則美歐談判連開展的機會也沒有──路透社在周一曾向美國貿易代表辦公室查問美歐談判會在何時開展，不過辦公室的一位發言人卻不予置評。

農產品乃最大爭議 美歐寸足不讓

不過，即使特朗普願意在互利原則上開展談判，美歐雙方也甚難達至終極成果。首先，美國國會已表明如果美歐不談農產品，則不會通過任何協議。

歐盟的立場卻是完全相反，除了特別聲明不會談及農產品外，歐洲理事會另行通過決議，將在奧巴馬第二屆總統任內4年談判未果的《跨大西洋貿易及投資夥伴協議》（TTIP）訂明為「過時」，而且宣布TTIP與此番美歐貿易談判「不相關」。

2015年默克爾與時任美國總統奧巴馬在G7峰會周邊對談。奧巴馬曾指默克爾是他在任兩屆總統一直以來的「可靠夥伴」。（視覺中國）

其中深意甚為明顯，TTIP的開放市場談判有包括農產品項目，歐盟此舉可謂完全斷了農產品談判的後路。

農產品的爭議，正是TTIP的死因之一。當時奧巴馬與歐盟領袖尚是「稱兄道弟」，如今特朗普與歐盟關係幾近破裂，同一項爭議，恐怕將使談判連正式開展的機會也沒有。

協議須歐盟全體認許 其難難比登天

更嚴重的是，即使美國同意棄談農產品，馬克龍治下的法國也堅持不與任何「不在巴黎氣候協議中」的國家簽署貿易協議。

雖然憑法國一國之力，無法阻止貿易談判的開展，可是貿易協議的落實卻需所有成員國同意──歐盟與加拿大的自貿協議相談7年之後，才在2016年得到簽署，然而卻因比利時一區的反對而在最後一刻差點觸礁，至今也因比利時在歐洲法院的訴訟而未能正式落實。

馬克龍早在去年9月的聯合國大會上就表示，他不會與任何不遵守巴黎氣候協議的國家簽署貿易協議。（路透社）

美歐在談 中歐也在談

即使馬克龍下台後的法國不再為「巴黎氣候協議」作堅持，美歐的貿易協議至少也要談個十年八載──觀乎「歐加自貿協議」便可知一二──美國的「聯歐制華」之中的「聯歐」部分恐怕也要等一段極長的時間才能落實。

然而，反觀3月26日的「習馬默容」巴黎會面，以及4月9日中歐峰會的成果，當中包括在來年完成「中歐全面投資協議」的期許，在這十年八載之間，中歐的貿易關係也將愈加推進，到時美國聯得歐來，制華已是無從談起。

雖然歐盟已表明願意啟動美歐貿易談判，可是「談判能否正式開展」、「談判有沒有談出結果的可能」、「談出了結果又有沒有機會落實」、「落實的時機又能否趕上中歐貿易合作關係的推進」等，皆是「聯歐制華」的策略所要面對的一座又一座難以跨越的大山。如此看來，「聯歐制華」似乎永遠都只能是夢一場。