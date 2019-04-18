三年三次對台軍售　特朗普釋放了同樣的信息

美國國防部國防安全合作局4月15日宣布，美國國務院已經批準了一批價值5億美元的對台軍售案。新的軍售案並沒有觸碰中國大陸設置的政治及軍事紅線，不包括向台灣出售新的武器，而是只對台灣軍方在美國的F-16戰機飛行員提供培訓計劃和後勤支援。這也是美國總統特朗普上台來的第三次對台軍售案。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）8年任期內四次宣布對台軍售，總價值200億美元左右。其中2015年18.31億美元的軍售案直到特朗普時期才得到交付。特朗普（Donald Trump）上台三年每年都會宣布對台軍售，金額分別是14.2億、3.3億和5億美元。

有分析認為，三年三次對台軍售，不再進行大金額打包的方式對台軍售，算是一種對台軍售模式的改革。這體現了特朗普的生意人思維，能賣多少就賣多少。有的時候宣布的軍售案不一定能夠兌現，即便兌現，有些可能也要花費好多年。等到真正交付的時候，又到了系統和武器更新換代的時刻。這是令台灣最為尷尬的。當然，賺錢的永遠是美國。

特朗普政府此次宣布軍售通過的時間適逢美國在台協會（AIT）紀念美國《與台灣關系法》（TRA）立法40周年。從這一點可以看出，台灣蔡英文政府和美國一直就此進行溝通。尤其當有關美國擱置對台軍售案的消息傳出後，美國這一姿態某種程度上也緩解了台灣的憂慮。

特朗普政府此次宣布軍售通過的時間適逢美國在台協會（AIT）紀念美國《與台灣關系法》（TRA）立法40周年。（路透社）

準確說，之前美國媒體所說的擱置，只是推後，擇期宣布，項目主要是涉及一些武器或附屬設施。但無論如何，「推後」這一行為本身就是一種讓步，或者說特朗普不在貿易問題上打台灣牌。同樣，現在特朗普在中美即將達成貿易協議的最後時機，宣布這5億美元的軍售案，也不是一種打台灣牌的行為。

換句話說，這次對台軍售案和中美貿易談判無關，不存在在貿易問題上借台灣施壓北京的意圖。

雖然第一任期還剩下1年多的時間，特朗普至少在台灣問題上表現了一定程度的克制，這可能和他忙於貿易談判有關，期間也沒有借台灣問題過多地施壓北京。反倒是台灣一直戰戰兢兢，生怕成為中美貿易協議的交易品。

特朗普的克制首先表現在他個人，即接受白宮溫和派的建議，拒絕和台灣總統蔡英文的直接溝通。其次還表現在應對國會壓力方面。國會在特朗普上台後通過了《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)，鼓勵台美雙方高層互訪。之前推出的《台灣安全法》雖沒有獲得通過，但部分內容被納入了美國國防授權法案。最近，美國國會議員也拋出《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）草案。

特朗普接受白宮溫和派的建議，拒絕與台灣總統蔡英文的直接溝通。（路透社）

但到目前為止，特朗普沒有派遣外交官訪問台灣，這在政治上不可行。本周，在台灣的遊說下，共和黨籍的前議長瑞恩（Paul Ryan）訪問了台灣，並受到了蔡英文的高調接待。這算是特朗普共和黨政府應鷹派要求，給予台灣的某種程度的「照顧」。但瑞恩已經暫別政壇，即便今後參選總統，那也不一定和台灣民進黨政府有何特殊聯系。

特朗普政府也沒有聯合所謂的盟邦勢力為台灣發聲，基本上不存在類似於在華為和人權等事務上聯合施壓北京的聲音。

從特朗普鷹派顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）最近的采訪可以看出，白宮內部也有一些主張對中國強硬的聲音。特朗普暫時沒有按照白宮內部鷹派勢力的建議推進美台關系。不過，隨著貿易問題得到緩解或解決，美國國內右翼自然也會找到其他可以施壓中國的方法。

面臨連任選舉壓力的特朗普，不排除配合國內鷹派訴求，大打台灣牌。但無論如何，台灣已經無法擺脫被美國利用的現實，也無法真正意義上撼動中美關系。美國從來不會為了台灣犧牲自己的利益。美國前幾任政府這樣想，講究利益交換與交易的特朗普政府更會這樣想。

台灣蔡英文政府也應該認清台灣在美國心目中的地位。美國《與台灣關系法》多年來雖然給中美關系增加了刺激因素，但整體來說並未撼動中美發展大局，也未給台灣帶來實際的利益。

即便是美國國會通過、特朗普簽字的《台灣旅行法》，白宮執行起來也很難。而且，到了那時候，蔡英文不得不考慮她一直所強調的兩岸關系「現狀」，以及黨內、島內民意，尤其是黨內溫和派和強硬派之間的訴求。