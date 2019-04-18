偵測雷達零反應　朝鮮到底試射了什麼？

朝中社周四（18日）聲稱，朝鮮領袖金正恩周三（17日）參觀並指導新型戰述導彈射擊實驗。報道稱金正恩親自指導試射，並對結果感到滿意。然而，包括美國及韓國，似乎沒有發現朝鮮在周三發射了什麼。

金正恩周二（16日）視察空軍，這是自2018年朝鮮半島降温以來，罕有地再有報道指金正恩視察軍隊活動。（路透社）

據朝中社報道，金正恩在登上監視所聽取匯報後，親自指導試射，「對不同目標採取多種射擊方式，全面驗證各項指標」。金正恩對試射結果表示滿意，並稱開發新武器對提升人民軍戰鬥力具有重大意義。

美韓：什麼都沒發現

類似的報道都會在朝鮮試射導彈時出現，特別在2017年。2017年朝鮮共試射了17支導彈，其中在4月更先後試射了3次，令朝鮮半島局勢急劇升温。

不過，這次試射與過去不同，朝鮮沒有說明試射了什麼，沒有發表相關照片，美國和韓國也沒有偵測到什麼。美韓均有大量偵測設施正監測朝鮮一舉一動，若有飛彈離陸一般都會即時查知。但實際周三朝鮮似乎沒有什麼動靜，美國國防部表示未有偵測到朝鮮有試射的導彈跡象，韓國也沒有任何相關情報。

低空地對地或火箭砲

當然，偵測不到並不代表「沒有」。飛彈需要飛上天空一定高度才能被偵測到，因此有分析指朝鮮或在測試地對地導彈。地對地導彈一般射程較短，飛行高度較低，有機會避開美韓偵測。

韓聯社引述韓國軍方消息指，現時推斷朝鮮測試的，是「短距離具有複雜飛行方式的導彈」或具有「特殊導向能力的多重火箭砲」。

所謂有圖才有真相，朝鮮一般在每次試射成功報道時都會連同照片發布，如2016年朝鮮公布成功研發潛射彈道導彈，震驚國際。（路透社）

金正恩在4月12日人民代表大會上指責美國單方面令越南峰會落空，但仍表示願意再與美國談判，前題是美國能提供雙方都可接受的協議條款。（路透社）

朝鮮發出訊息：要求美國正視

但不論是有還是沒有，朝鮮特意公布試驗新武器，可被視為一種訊息。美國有線新聞網絡（CNN）引述麻省理工學院核擴散政治學專家納蘭（Vipin Narang）指出，朝鮮想帶出的訊息，可能是想告訴美國「若美方不調整談判策略，朝鮮會繼續研發及試射武器。」

美朝2月於越南河內舉行第二次峰會，但因雙方期待出現落差，最終破局收場。金正恩在上周五（12日）最高人民會議中，歸咎峰會失敗是美國單方面導致。朝鮮要求美國解除部分制裁，才會願意繼續棄核的下一步。

金正恩稱美國錯誤以為極限施壓能夠令朝鮮屈服，質疑美國是否想改善美朝關係。但金正恩稱與特朗普的私人關係良好，願意與特朗普舉行第三次峰會，條件是美國能夠提供雙方都可接受的協議條款。

同樣特朗普亦稱願意再與金正恩會面，並指可以為美朝關係發展繼續做點什麼，意味雙方對話大門仍未關閉。但雙方在「應否放寬部分制裁」的關鍵上分歧仍然嚴重。相信這次試射，連同早前視察空軍等活動是要發出訊息，要求美國予以正視。