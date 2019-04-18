印尼大選幾近落定　「反中情緒」亦可終了

周三（4月17日），印尼上演了全球最大規模的單日選舉。逾1.9億合資格的印尼選民8小時內完成投票，現在正進入點票階段。根據印尼多家民調機構調查顯示，尋求連任的印尼總統佐科威 (Joko Widodo，亦稱Jokowi) 的得票率約為56.7%，以逾10%的優勢領先對手普拉博沃（Prabowo Subianto）。兩位候選人於5年之後再度交鋒，不免令外界產生上一屆大選重演的觀感。與此同時，「反中元素」在此次印尼大選中亦再一次出現。

印尼大選再現「反中情緒」

回顧2014年大選時期，印尼國內不乏有關於佐科威具有中國人的血統、稱其為共產黨員等傳聞，而5年過後，類似的傳聞依舊在這次印尼大選中屢屢不絕。

就在3月份，一則消息引起了印尼的輿論熱議。該消息稱在印尼北部港口出現7個來自中國的集裝箱，每個箱子皆裝滿了已經標記支持佐科威當選總統的選票。不過，隨後印尼警方證實，該消息實為普拉博沃的支持者所散布的謠言。

在競選過程中，普拉博沃本人將抨擊佐科威的親華態度作為宣傳的重點，他多次在競選活動上稱，佐科威加入中國的「一帶一路」倡議是向中國靠攏，更是出賣國家的行為。

競選時期，普拉博沃本人將抨擊佐科威的親華態度作為宣傳的重點。（路透社）

普拉博沃指出，佐科威所允許的中資項目，造成了數百萬的中國工人湧入印尼，有損印尼的利益，誓言在當選後將嚴格審查中國在印尼的投資項目，一度煽動支持者的「反中情緒」。

不過，根據BBC報道，如若按照印尼所頒發的中國籍人員勞工許可證的數量上看，2018年當局頒發的數量約為3萬本，而2017年中國籍勞工獲得印尼官方的勞工許可證亦約為2萬5千人，遠遠低於普拉博沃所說的數百萬人。

而印尼選民的「反中情緒」之所以能夠被煽動，一方面，部分印尼部分民眾將失業歸咎于中國勞工的湧入；另一方面不乏有印尼華裔變得愈發富有而令本土人心生不滿。

實際上，不僅僅是印尼，縱觀亞洲地區的選舉，諸如菲律賓、馬來西亞等國家，在選舉時期往往都會有「反中情緒」的浮現。然而，再回顧他國的例子，亦會發現，儘管當前印尼的「反中情緒」浮上檯面，實際上卻是一種「選舉語言」。不管是哪一位候選人，不管候選人運用何種選舉宣傳方式，印尼與中國的配合將愈來愈多。

反中，選舉的話術

去年，馬來西亞大選時期，現任馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）作為候選人亦大打中國牌，批評納吉政府引入的中國投資項目對馬來西亞人造成不公，聲稱上任後會嚴格審查中國在馬投資的項目，以此吸引馬來選民的支持，更在上任後不久擱置與中國「一帶一路」合作的「東海岸鐵路計畫」（ECRL），彰顯自己兌現競選諾言的形象。

現任馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）在競選時期亦大打中國牌。（路透社）

而就在本周一（4月15日），馬哈蒂爾宣布重啟與中國合作的東鐵項目，稱該項目一旦建成，可以給馬來西亞帶來利益。顯然，馬哈蒂爾當前作為馬來西亞的執政者，其考量已經有所改變。

馬哈蒂爾在「一帶一路」問題上的反覆，一方面是其政府對大馬預算的重新評估，反映了「一帶一路」倡議在過去6年間高速擴張過程中存在的「冒進」問題；而另一方面，在競選時期，馬哈蒂爾此舉也是為了獲得更多選民的支持；作為一個執政者，馬哈蒂爾深知「調整是需要的，推進亦是必要的」，從馬來西亞的利益出發，倘若不參與「一帶一路」計劃，反過來將使馬來西亞由此失去發展的良機。

對比普拉博沃與馬哈蒂爾在煽動選民「反中情緒」的言論時，可以發現，兩者的話術極為相似。

面對佐科維在國會愈發上升的勢力，普拉博沃需要盡可能地爭取小黨派和搖擺派的支持；特別是選舉法律為政壇推舉候選人設置了「高門檻」：政黨需要在國會佔有超過20%的席位，或是在上一屆立法選舉中獲得超過25%的選票，才符合推舉總統候選人的資格：這樣就意味著普拉博沃需要涇渭分明地提出與佐科維截然不同的表態，方能爭取到小黨派的支持。而「中國牌」便是最合適的策略選擇。

與中國合作的需要

印尼不乏「反中」的歷史，1998年的黑色五月暴動，令數萬印尼華裔受到有組織的虐待與迫害。在那過程中，印尼政府及軍方之所以採取默許、不作為的態度，乃至直接參與策劃，也是因為彼時印尼處於亞洲金融風暴後的動蕩時期，政府需要一個釋放民怨的渠道，而掌握大量社會資源的華裔精英少數族裔自然是最合適的選擇。

放眼當下，惡意針對似乎已成為過去，針對華裔的成本大幅上升，針對中國更是與投資和發展機遇過不去。不過，將「中國」包裝成一個政治議題，於大選期間加以炒作，這卻是成本極低的競選策略之一。

將「中國」包裝成一個政治議題，於大選期間加以炒作，這卻是成本極低的競選策略之一。（路透社）

不過，拋開選舉包袱，印尼政客皆明白一個現實：印尼的基礎設施建設仍然落後，而僅憑印尼的國力亦難以承擔國內的基建成本。如印尼最大港口丹戎不碌港，於基礎設施的落後，而導致運營成本過高且效率低下，由此造成了不少經濟損失。而印尼的最大港口尚且如此，更不論其它港口的景況。

2012年，印尼發布總統令，計劃於十年內完成對丹戎不碌港的擴建工程。不過，由於尼政府的資金匱乏，造成該項目的屢次擱置，僅僅是第一階段的工程建設，亦已由2014年推遲至2017年才得以完成。

而佐科維上台後亦提出將丹戎不碌港打造成新的東南亞樞紐，但是顯然，印尼政府在丹戎不碌港的擴建工程上已經受到諸多困難。而印尼政府亦看到了「一帶一路」倡議與丹戎不碌港口發展定位的契合之處，中方於2017年向丹戎不碌港擴建工程提供5.9億美元的資金，推動了印尼政府港口改造的步伐。

佐科維上台後提出將丹戎不碌港打造成新的東南亞樞紐。（路透社）

實際上，「一帶一路」倡議講過6年的拓展期之後，接下來將會是「一帶一路」項目得到更為具體落實的沉澱時期。如「一帶一路」項目參與印尼鏈接首都雅加達和萬隆之間約140公里的高鐵項目，在過去幾年曾因為受到土地徵用問題等因素造成延誤。對於印尼政府而言，加強與中國的合作，推動該高鐵項目的完成，本身亦是改善印尼基礎設施的重要需求。

這也是「反中情緒」只會是選舉階段的炒作，而不會影響到兩國未來合作愈發緊密之趨勢的原因。

更何況，放眼於整個東南亞區域，印尼與中國的發展不僅僅是「一帶一路」，還在於印尼作為東盟的唯一一個大國，在東盟中扮演著其他國家無可比擬的領袖地位。因此，印尼與中國合作的重要性，不僅限於經貿合作，更在於一起完善多邊合作框架，推動東南亞區域爭端調停機制的完善、以及推動政經合作等諸多區域重要議題。