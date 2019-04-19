秘魯前總統吞槍自盡　第三世界政治現代化無法避免的痛

4月17日，秘魯前總統加西亞（Alan Garcia）在當地司法部門要對其執行逮捕後，選擇了開槍自殺。在這事件背後，不可否認有領導人貪腐的問題，也存在激烈的黨爭問題，而這反映出當前第三世界國家在現代化進程中的普遍問題，需要在政治制度建設中不斷改善。

加西亞曾任兩屆秘魯總統，分別於1985年至1990年、2006年至2011年當政。秘魯檢方指認，加西亞在其第二個總統任期收受巴西奧德布雷希特公司賄賂，幫助其獲得利馬地鐵列車項目合同。此外，檢方還指控加西亞收取10萬美元，作為出席巴西一場會議的回報。這筆錢也同樣來自奧德布雷希特公司名下。

加西亞曾經以極其動人的演講而出名，他曾經允諾民眾巨大的福利。但他在意氣風發時，不曾想到會落得如此的下場。以如此慘烈的方式決定結束自己的生命，或許是為了避免鋃鐺入獄帶來的更多羞辱。而在這個國家，因涉嫌貪腐而晚節不保的領導人並非加西亞一人。2018年3月，時任總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）遭受國會反對派對其涉嫌腐敗的指控，被迫辭職。而庫琴斯基的前任，另一位前任總統藤森（Alberto Kenya Fujimori），也曾經因為貪腐而被捕入獄。頗有戲劇性的是，正是庫琴斯基頒布對藤森的赦免令，為的是避免遭到國會彈劾。

加西亞曾經以極其動人的演講而出名，他曾經允諾民眾巨大的福利。但他在意氣風發時，不曾想到會落得如此的下場。（路透社）

不僅是秘魯，在二戰後，這樣的政治悲劇在許多國家不斷上演。例如韓國，也曾經爆發前任總統盧武鉉自殺的事件，而從1980年以來就任的總統，包括樸槿惠、李明博，均因為貪腐而被捕入獄。外界也調侃韓國總統是世界上最高危的職業。

貪腐也是這些後發現代化國家面臨的一個重要問題。而貪腐背後的根源則是這些國家並沒有建立完全的權力制衡，當某個政治派別達到權力巔峰時，就不惜利用手中的權力來獲得經濟利益，使得政府與商人達成某種交易。這就使得這些國家的政治社會出現各種問題，而事實上，當貪腐已經無差別地出現在不同政治派別時，這就使得社會對政府失去信心。

美國學者亨廷頓（Sameul Huntington）曾經在其著作中，將貪腐與內鬥現象認為是後發現代化國家的通病，即政治極度不穩定。這些後發現代國家真正的問題是缺乏有效的制度，當一方得勢時，會對之前的勢力加以清洗，貪腐就成了攻擊對方的武器。但政治鬥爭是變化莫測的，不是任何一方都可以長期占據統治地位。未得勢的一方，也會利用貪腐等罪名，來對時任領導人所在的政治派別發起攻擊，利用司法與立法機關來使其下台。

世越號事件引起韓國社會的反政府情緒，及後揭發時任總統朴槿惠（右）容許親信崔順實（左）干政，兩人被控多項罪名，前者被判囚25年，後者則判囚20年。（資料圖片／路透社）

秘魯等第三世界國家，在建國之初照搬英美法等西方傳統民主制度國家來推行三權分立，但卻在實際的政治操作中，出現了貪腐、惡性黨爭等問題，這也說明僅僅從形式上照搬西方國家制度的道路行不通，而是需要結合本國實際情況來推行國家治理現代化。

對於這些處於亞非拉地區的後發現代化國家，不可否認建立分權的民主制度是防止個人權力膨脹導致腐敗的主要手段，但在政治運作中，如何防止惡性黨政來謀一己之私，也是政治變革者需要思考的問題。加西亞的死去是其個人命運的不幸，也應該啟迪這些後發現代國家推動更深層次的社會與政治變革，既要防止腐敗，又要防止各個政治勢力之間的惡性競爭影響政治穩定。不過，這或許也是第三世界各國政治現代化過程中無法避免的痛。