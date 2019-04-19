「打破歷史」的古巴新制裁　特朗普再現以利為先本色

近半年來，美國在拉美地區的動作頻頻。委內瑞拉的「雙總統」局面仍在僵持之際，特朗普政府於本周三（4月17日）宣布對古巴實施新制裁，令兩國原本回暖的關係再度陷入僵局，而特朗普政府的這一舉動再一次突顯了其「美國優先」的治理理念。

58年前，美國於1961年4月17日策劃突襲豬灣的行動，即「豬灣事件」，造成了美國與古巴關係的正式破裂。而如今，特朗普政府選擇在「豬灣事件」58周年的當天，宣布對古巴實行新制裁，引起外界的關注。

周三（4月17日）美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）宣布，限制美國公民向古巴匯款的額度，每人每季度最高僅可以匯1000美元，並且限制美國公民前往古巴的旅行。

不過，最令人注目的是，特朗普政府宣布啟動《赫爾姆斯-伯頓法》中的第三條法規。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（17日）宣布，啟動《赫爾姆斯-伯頓法》中的第三條法規。（路透社）

從未實施的第三條法規

1996年，美國為了阻斷古巴與外界的貿易往來，頒布了《赫爾姆斯-伯頓法》。該法案由4個條款組成，其中第三條法規規定，由於古巴革命勝利後，古巴將大量美國人的資產收歸國有，並且將這些資產易手，令古巴以及外國企業從中獲利，因此美國公民可以在美國起訴向古巴投資的第三國企業。

而由於歐盟國家以及加拿大等美國盟友與古巴有諸多貿易上的往來，因此，考慮到盟友的利益層面，《赫爾姆斯-伯頓法》中的第三條法規雖然設立了23年，但是從未真正實施。自1996年該法令頒布後，歷任美國總統每隔6個月就會延續一次暫停執行第三條法規的決議。

或加深盟友關係的分化

當前，美歐貿易已經出現了摩擦。上周二（4月9日），特朗普在Twitter宣布，鑒於世界貿易組織（WTO）向空中巴士（Airbus）的補貼對美國的利益造成損害，美國擬對價值110億美元的歐盟產品徵收關稅；料WTO將於2019年夏季對美國的要求作出裁決。

對此，歐盟於本周三（17日）對美國的關稅威脅採取相應的反制行動，羅列了一份價值200億美元的美國產品關稅清單，以報復美國非法補貼波音（Boeing）的行為。

如今，美國宣布啟動《赫爾姆斯-伯頓法》第三條法規的做法，又一次損害了盟友的利益。歐盟於周三當天譴責美國的做法，並且表示「將考慮所有選項，包括向WTO提出訴訟，捍衛歐盟各國的公民以及企業在古巴的合法權益」。

歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）對美國向古巴實施的新制裁表示譴責。（路透社）

美國優先的導向

對於古巴而言，美國的做法毫無疑問又是一次挑釁。第三條法規長期以來未得以實施，除了損害美國盟友的利益之外，尤為重要的是，一旦該法規真正實行，實則是對古巴國家主權的侵犯。

而美國國內，民主黨亦對特朗普政府的做法表示不滿，認為這一行為破壞了以往兩黨對古巴政策的一致共識。2014年，奧巴馬政府宣布將實現與古巴關係的正常化，而兩國亦於2015正式恢復外交關係，如今特朗普政府卻宣稱，需要糾正奧巴馬時期「災難性」的古巴政策，瓦解了前朝對古巴關係的修復。

不過，特朗普政府這一破壞國際法的舉動，更重要的目的卻是為了向委內瑞拉施壓，一方面是對古巴支持委國馬杜羅政權的不滿，另一方面亦是為了起到「殺雞儆猴」的效果，警告其他國家，放棄對馬杜羅政權的支持。

博爾頓稱，制裁古巴是向委內瑞拉馬杜羅政權的施壓。（路透社）

回顧特朗普政府於2017年發布的《國家安全戰略報告》，這份貫穿了特朗普「美國優先」的實用主義理念。特朗普政府擺脫了政治正確的捆綁，只要能推行自己認為對美國有利的政綱，對別國的談判施壓、制裁、美元的國際貨幣體系、美國的軍事力量、美國市場等皆是可以利用的資源與工具。在特朗普眼中，所謂的國際關係，著眼的是能夠如何實現美國利益的最大化，而不是將之放置於全球化的格局之中。

而特朗普上台後的兩年以來，「美國優先」的利益導向已經愈發明顯，而此次宣布對古巴實施的新制裁，更是以實現自身利益的私心，對一個國家的主權造成損害。可以預見，在特朗普政府未來的執政時期，亦將不斷落實其「美國優先」的實用主義思維。