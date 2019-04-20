拒絕美韓和解橄欖枝　金正恩赴遠東見普京底氣何在

河內美朝元首會晤「破裂」之後，朝鮮領導人金正恩在外交內政上動作不斷。克裏姆林宮網站4月18日發表聲明說，俄總統普京與金正恩已確定將在今年4月底前舉行會晤。

4月17日，金正恩觀摩並指導了朝鮮國防科學院進行的「新型戰術制導武器」試射。通過此次的試射，該武器的設計指標得到「驗證」，金正恩對試射結果表示「滿意」。

而就在朝鮮試射武器的前一周，金正恩在4月9日至12日期間，分別主持了第七屆中央委員會第四次全體會議和第十四屆最高人民會議第一次會議，為朝鮮選出了新一屆的領導班子，同時還發表了重要的施政報告。

值得一提的是，金正恩在報告中對美韓進行了批判。金正恩說：「美國公然提出強盜般的單方面要求，在改善關係的道路上故意設置障礙……美國不根除不識時務的傲慢和敵對政策，朝韓關係就不會有任何進展，和平繁榮的任何成就也盼不到。」

金正恩周二（16日）視察空軍，這是自2018年朝鮮半島降温以來，罕有地再有報道指金正恩視察軍隊活動。（路透社）

他還抨擊韓國稱「不應妄自以八面玲瓏的調停者、促進者自居，而要成為擁護民族利益的當事者。」

不僅如此，金正恩還對美方倡議的第三次特金會做出回應：「美國常談第三次朝美首腦會談，可是，我們對像河內朝美首腦會談那樣的首腦會談，既不歡迎也沒有興趣。”金正恩甚至指出“我覺得不必為從制裁中解困而執著於朝美峰會。」

在美朝談判陷入僵局之後，金正恩狠批美韓，試射「新型戰術制導武器」，並且還要轉赴遠東與普京舉行會談，表現得十分硬氣，似乎並不懼怕美朝談判會就此擱淺。

為何金正恩在美朝談判陷入僵局後如此強硬發聲？金正恩的底氣從何而來？

金正恩的底氣可以說是與中國有關。金正恩明白，要推動美朝談判，中國之力必不可少，這不僅因為兩個友邦的情誼，更因為中國在朝核問題上秉行的雙軌政策，既堅持無核化目標，也考慮到朝鮮合理的安全關切。

此前金正恩基本都會選擇在「特金會」舉辦前後對中國進行訪問，與習近平進行磋商。自美朝關系回緩算起，金正恩共對中國進行了4次訪問。由此推測，金正恩應對朝美談判的策略或受到中方的「指點」。朝鮮態度的改變和退讓或許與中國有關，而展現誠意的朝鮮，也在等待美國的回應。若美國沒有改變，中國極有可能會督促美方付出行動。中國的入局極有可能是影響金正恩強勢應對美國的因素。

此前金正恩基本都會選擇在「特金會」舉辦前後對中國進行訪問，與習近平進行磋商。（路透社）

中國也許是金正恩底氣由來的一小部分因素，卻並不是最主要的。能讓金正恩擁有如此底氣的最大因素是經濟。

朝鮮近年來的經濟發展出現成效。據公開信息顯示，朝鮮2016年國內生產總值（GDP）為295.95億美元；2017年的GDP為307.04億美元，較上年增長約3.7%。

而困擾朝鮮的糧食缺口也在逐步縮小。據世界糧農機構預算，朝鮮每年大約需要550萬噸至600萬噸糧食。但20世紀90年代後期，朝鮮糧食產量一直徘徊在240至350萬噸，絕大部分糧食供應依靠外國援助。2014年後，朝鮮的糧食總產量上升至508萬噸；2017年，朝鮮的糧食總產量為545萬噸，2018年為495.1萬噸。

通過數據看，朝鮮的糧食需求基本可以自足。除了GDP和糧食狀況出現好轉，朝鮮工商業也出現了變化。金正恩執政後，更是開始加大投入商業、輕工業的投資，並采取了一系列的城市建設措施。以平壤為例，朝鮮在首都平壤新建了包括萬壽台住宅區在內的10萬套住宅，以及飯店、服裝店、農貿市場、遊樂場、大型遊泳館、滑雪場等諸多設施，並進行了城市交通道路的升級改造。

朝鮮近年來的經濟發展出現成效。據公開信息顯示，朝鮮2016年國內生產總值（GDP）為295.95億美元；2017年的GDP為307.04億美元，較上年增長約3.7%。（路透社）

另外，自2012年以來，朝鮮綜合市場的數量也不斷增多，目前朝鮮全國有420個綜合市場，僅平壤市就有20多個綜合市場，而且市場的規模不斷擴大，市場上銷售的商品種類和銷售額明顯增多。

在國際社會的認知裏，朝鮮經濟發展也因國際制裁受到較大的限制，處於貧窮落後的狀態。但從以上的數據和信息可知，朝鮮國內通過改革，該國經濟發展及農工業生產已經趨於穩定，並沒有如同外界所想象的那般糟糕。相信朝鮮經濟在之後幾年還會出現明顯的變化，這也是金正恩對美國強勢發聲的重要底氣。

回過頭來看金正恩的施政報告，可以感受到，他對朝鮮的現狀和未來的發展都有著十分清晰和正確的認知：全部仰仗國外補給既不現實也易於受制於人，朝鮮必須發展經濟。

他是這麽說的，也是這麽行動的。事實上，金正恩在2018年4月朝鮮第七屆中央委員會第三次全體會議上已經做出了將工作重心由軍事轉向經濟建設的重大決議；2019年4月12日，朝鮮第十四屆最高人民會議第一次會議推選出了朝鮮政府新一屆中央領導班子，均為經濟型人才。朝鮮一系列舉措足以展現他們要加強發展朝鮮經濟的決心。即便美朝談判陷入僵局，金正恩也很想要緩和美朝關係，但朝鮮也不會停止發展國內經濟的步伐，畢竟做好自己該做的事對朝鮮來說才是最重要，這也是為朝鮮未來的發展鋪設基礎。