言過其實的「阿拉伯第二春」

四月以來，非洲阿拉伯國家阿爾及利亞（Algeria）和蘇丹（Sudan）兩位主導政權數十年的最高領導人，相繼被民眾示威壓迫下台，引來外界期盼「阿拉伯之春」自2011年首發之後將再度降臨。

上周四（17日），消息傳出前一周已被軍方脅迫下台、在任30年的蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）遭監禁獄中，失去逃亡海外安享晚年的機會，對於在街頭上繼續抗爭、要求軍方交出權力予平民政府的示威者來說，也許是一場小勝利。

另一邊廂，阿爾及利亞在任20年、於2013年因中風失去管治能力的總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）早在4月2日下台退隱，不過一直假藉其名越權行事、被稱為「權勢人士」（le pouvoir）的政軍商界人物，依然把持阿爾及利亞的政府機關，並逐步加強壓制誓要將權勢人士掃清的示威者。

阿爾及利亞前總統布特弗利卡3月時與軍方高層會面的照片。（路透社）

無力施政的布特弗利卡，與全球唯一被國際刑事法院控以種族滅絕的巴希爾，相繼被趕下台，固然給人希望，不過兩國元首下台的主因，卻還是軍方立場的轉變。

槍桿子裏出政權 萬變不離其宗

阿爾及利亞的新任臨時總統本薩拉赫（Abdelkader Bensalah），本來就是布特弗利卡的盟友，亦得軍方最高統帥加伊德薩拉赫（Ahmed Gaid Salah）的支持，而後者與布特弗利卡一樣，是上世紀50年代加入「民族解放陣線」（National Liberation Front），對抗法國殖民者的老軍人。由此可見，老總統的離去只是「換湯不換藥」。

加伊德薩拉赫雖然自稱支持示威者，又承諾會在7月舉行大選，不過示威者堅持不換走所有權勢人士，就不能有自由、公平的選舉，導致加伊德薩拉赫也逐漸失去耐心，除了聲言過渡政府（當然是由他的一幫權勢人士領導）有其必要外，更有傾向將示威者打成外部勢力干預的結果，試圖合理化其軍事政府。

阿爾及利亞示威者繼續上街，要求全面的民主改革，而非僅僅由布特弗利卡下台了事。（路透社）

另一方面，在蘇丹掌權的軍方組織，雖然曾因保護示威者與警方衝突而贏得掌聲，更承諾最後會將權力交到平民政府手中，不過卻聲言需要大約兩年時間由他們先作整治。即使在前總統巴希爾治下，蘇丹政治也只是各個軍事派系的平衡遊戲，如今平衡一失，亂局再臨的機會頗高。

阿拉伯之春 早有歷史之鑑

回顧2011年阿拉伯之春的結果，除了突尼西亞如今有稍為穩定的民主政權外，諸如利比亞、也門、敘利亞等國都陷入不同程度的軍事派系衝突。

曾與狂人卡達菲（Muammar Gaddafi）反目流亡美國、如今回國領導「利比亞武裝力量」（Libyan National Army）的哈夫塔（Khalifa Haftar）最近向首都的黎波里（Tripoli）進兵，攻撃國際社會普遍承認的民族團結政府（Government of National Accord），至今已造成超過200人喪生，生靈塗炭的亂局再次爆發。

蘇丹的示威者，不滿過渡委員會的安排，將印有其領袖的橫額拆下。（路透社）

鐵腕管治埃及30年的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）下台後，埃及經歷短暫民主，不過其政權如今也重回軍方手上。現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）更意圖修改憲法，讓他自己可留任至2030年，有望成為下一個在位以數十年計的阿拉伯國家領袖。

如果阿拉伯第二春與第一春也是同一種春天的話，蘇丹和阿爾及利亞的結果似乎也將與利比亞和埃及的相距不遠。

破而不立的革命

與2011年的阿拉伯之春類似，無論是阿爾及利亞，還是蘇丹，示威民眾雖然都以追求民主自由的理想為旗號，然而其成因還是經濟問題。阿爾及利亞佔全國人口三分之二的30歲以下人士的失業率竟超過26%，使得年輕人成為示戚主力；蘇丹示威更是始於去年12月，民眾因糧食短缺和物價急升而上街抗爭所導致。

上周五（19日）利比亞首都的黎波里有示威者上街，要求哈夫塔停止對首都的進攻。（路透社）

兩個阿拉伯春天，其實都有「先破後立」的意圖：先推翻現有政權，再從容打算。然而，先破後立並不是必然的歷史進程，有時候破後並不能立，正如阿拉伯之春一般。要解決此等國家的問題，必須在經濟結構等核心入手，而非高舉盲目的民主自由革命。

一個歷史性的時刻，之所以值得被稱為「春天」，全因春天引動的生機，經過夏天，會在秋天時節得到收成。一場沒有帶來收成的政局騷動，似乎連「春天」也稱不上。