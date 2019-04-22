喜劇總統變真總統　烏克蘭為求改變的一場盲賭

「我不是一個政治人物，我只是一個來打破體制的普通人。」在周日（21日）烏克蘭總統次輪選舉大敗現任總統波羅申科（Petro Poroshenko）的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾如此描述自己——據票站調查結果顯示，澤倫斯基以73%的絕對優勢擊敗波羅申科，將出任下屆烏克蘭總統。 沒有任何政治經驗的澤倫斯基，之所以能在年初「突然參選」以來，一舉擊敗烏克蘭的所有傳統政治勢力，全因民眾對國家貪污、財閥壟斷等各項積弊已到了忍無可忍的地步。 有澤倫斯基的支持者就表示：「澤倫斯基有90%會是個災難，不過我還是會投票給他，因為我100%知道現任總統是個災難，我當然要為這10%的變革機會去博一博。」

現任總統波羅申科承認落敗，卻表示會繼續參與政治。（路透社）

白紙一張的政治素人

41歲的澤倫斯基，以其2015年上映的電視喜劇《人民公僕》（Servant of the People）知名全國。劇中他扮演一個直腸直吐的教師，因為一段批評貪腐的視頻而爆紅，一躍當選總統。

本年元旦前夕，澤倫斯基在烏克蘭最受歡迎的電視台「1+1」上，宣布參選總統，其時適逢現任總統波羅申科的元旦講話。由於《人民公僕》第三季當時快將在3月於「1+1」上映，人們一看之下也不知澤倫斯基是虛是實。

參選以後民望遙遙領先的澤倫斯基，慣於社交媒體上進行競選宣傳，拒絕大部分的媒體訪問和選舉論壇，幾乎只有在每周的現場喜劇表演會以真身與選民見面。

澤倫斯基勝選後與妻子熱吻，他承諾不會讓人民失望。（路透社）

他的政治主張更是「白紙一張」。在3月31日的總統初選出線之後，他只接受過一次較為全面的媒體採訪，而採訪者的篩選竟由一場乒乓球賽的勝負決定。期間，澤倫斯基也沒有談及具體政策，只回應了一些國內外的政治問題：他認為俄國總統普京是敵人，表現傾向歐盟，卻不同意波羅申科在國內打壓俄語的政策。

波羅申科原想借選舉論壇的機會，與澤倫斯基討論政策，藉機顯出後者無能而反勝。可是，澤倫斯基除了提出波羅申科要先經過「毒品測試」的無厘頭要求外，更將辯論拖延至選舉前兩天。在論壇上，澤倫斯基亦搶佔先機，大肆攻擊波羅申科個人，將辯論變成罵戰，使後者失去在政策討論中擊倒澤倫斯基的機會。

不過，這樣胡鬧的政治素人形象，卻是澤倫斯基的勝選關鍵，因為不少烏克蘭人都希望《人民公僕》的劇情能變成現實。

正在拍攝《人民公僕》的澤倫斯基。如今戲劇卻變成現實。（路透社）

戲劇的希望 或成現實的失望？

烏克蘭的現況的確讓人民不得不失望。除了因克里米亞問題與俄國關係緊張外，國內積累已久的貪腐和財閥壟斷問題更是遲遲未解。

根據國際透明組織（Transparency International）2018年的報告，烏克蘭在180個國家或地區中排名120，與安全局勢長期不穩的馬里（Mali）齊名。而波羅申科也捲入避稅和偷賣俄國軍火的醜聞。

波羅申科在2014年當選時曾承諾要解決蘇聯解體後催生的財閥壟斷問題，然而本身有「糖果業大王」之稱的波羅申科卻沒有實際行動。根據會計公司德勤的一項調查，64%的烏克蘭大企業都把持在國內私人資本手上，比例遠高於波蘭的29.4%和捷克的23.2%。

不過，澤倫斯基的當選只是打破現有體制的第一步。這一個政治素人，到底有沒有能力去改變烏克蘭的各種積弊，還是只會「破而不立」，實在值得質疑。

更有甚者，澤倫斯基本人也跟流亡以色列的烏克蘭財閥科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）關係甚深。因牽涉銀行弊案而逃離烏克蘭的科氏是「1+1」電視台的持有人，他更明確支持澤倫斯基，並表示會在澤倫斯基當選後回國。同時，有報道指出科氏早在去年就已與近人表示澤倫斯基會參選總統，而後者也多次搭飛機前往以色列，似有與科氏串通的嫌疑。

在只有9%人對國家政府有信心的烏克蘭，人民只求破局，才會選出澤倫斯基這樣的一個人。可惜，澤倫斯基除了實幹能力成疑外，他是否如外表般的身家清白，還是只是現有財閥體制下的一隻棋子，也不得而知。澤倫斯基在戲劇外當選總統，也許只是烏克蘭人再一次失望的開端而已。