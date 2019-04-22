希臘重提德國二戰賠償　到底所為何事？

心水清的讀者，也許會記得2010年希臘債務違約危機爆發時，希臘曾有聲音要求德國要為二戰時納粹政權對希臘的破壞賠償。 如今，事情止息近十載以後，希臘國會上周正式通過再向德國追討賠償，預計會在短期內正式向德國詳列賠款細則。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）在國會通過索償後，義正詞嚴的力指索償是「追憶過去英雄的歷史性道德責任」，特別是在「這個極右、民族主義和種族主義威脅歐洲的時刻」。

齊普拉斯在得到國會授權向德國索償後，發言義正詞嚴。（路透社）

奇怪的是，齊普拉斯所屬的激進左翼聯盟（SYRIZA）執政近4年以來，都沒有履行這個道德責任；而且，有關索償細則的國會報告早在2016年8月公布，齊普拉斯兩年多以來也沒有作為。何以突然他在此時此刻會有此道德感召？

德國60年前已曾賠款

無可否認，希臘在二戰期間，戰死、餓死人數超過30萬，期間不少村落完全消失，而希臘的猶太人群體也被盡數驅離或清洗。不過，西德在1960年也早已向希臘支付115億馬克賠款，而希臘當時亦因此放下芥蒂而於翌年加入了歐洲共同體。

如今，根據希臘國會的報告，希臘將向德國索償3,000億歐元。其中的110億，用以補償當時納粹政權向希臘強借的無息貸款；餘額大部份則用以補償希臘在戰爭期間遭受的直接及間接破壞。

德國總理默克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）一直反對資助其他經濟較弱的歐盟國家，很難想像他們會願意在賠償希臘的問題上作任何讓步。（路透社）

雖然國會報告早在兩年半前公布，不過齊普拉斯此刻發功，背後卻有兩大理由。

一、不怕德國「斷水」

首先，報告出爐於2016年，當時希臘還在國際貨幣組織有份資助的救援計劃中。也許，齊普拉斯當時只將報告束之高閣，正因如此。

然而，如今總值2,400歐元的救援計劃已在去年結束，齊普拉斯可放心行事，而不用擔心德國會中斷希臘「水路」。

希臘至今仍有民眾上街反對退休金的削減。（路透社）

二、選戰臨近的公關操作

其次，希臘將於本年10月20日以前舉行大選。齊普拉斯所屬政黨SYRIZA因多年來的緊縮政策而大失民心，如今民望以近10%落後於新民主黨。齊普拉斯近來已透過減稅等各種派錢措施爭取民意，重提向德國索償大概也是出於他的選戰考量。

在今日歐盟內部漸生裂痕的背景下，這個「重提納粹舊事」的做法，也開始得到他國認許：在本年底將舉行國會選舉的波蘭，也開始有聲音提出要向德國追討8,000億歐元的賠款。

這種索償聲稱，只是公關工程，毫不實際：德國堅持「事情早已解決」，希臘、波蘭又能怎樣？