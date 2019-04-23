越南「一把手」意外缺席一帶一路峰會　中風疑雲已籠罩阮富仲

當地時間4月22日至23日前後，長期關注越南政治的分析人士度過了失望的一天。此前身陷「中風」傳聞的越南國家主席阮富仲沒能以實際行動粉碎傳言。

根據越南外交部公報，越南當局已最終確認了於2019年4月25日至27日間前往北京參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的人員名單。當外界發現是越南政府總理阮春福而非國家主席阮富仲率領越南高級代表團前往北京參加大會時。外界此前對阮富仲健康問題的疑惑也由此變成了現實。

資料顯示，越南方面在2018年12月就已經借駐華大使之口強調阮富仲參會已成定局。但對河內來說，計劃似乎永遠趕不上變化。

此前，阮富仲曾在4月13日到14日間前往越南國土最南端的堅江省。但14日後，結束了「視察」的阮富仲就突然消息斷絕。與此同時，胡志明市一帶就傳出了「阮主席身體無恙，但已住進本市大水鑊醫院」的動向。由於大水鑊醫院在越南素以治療心腦血管疾病尤其是中風著稱，這就讓外界開始懷疑這位國家主席是否已罹患中風。

3月1日至2日，朝鮮領袖金正恩對越南進行正式友好訪問，與越南共產黨中央委員會總書記、國家主席阮富仲舉行會晤。（路透社）

不可否認，河內方面雖至4月18日仍未出面澄清，但仍以阮富仲名義在18日後電賀朝鮮二號人物崔龍海的當選，並在21日就斯里蘭卡的連環爆炸一案對科倫坡方面致以慰問。但這種行為與阮富仲本人的行動終究無關。

由於河內方面遲遲未能公布前往北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇的代表團人選。越南政界、財經界人士對高層健康的擔憂就陡然加劇。到22日，這種擔憂就最終成了現實。

情報顯示，越南政要的健康狀況大都不太樂觀。此前，越南前任國家主席陳大光在2018年9月19日的突然逝世就讓外界深感世事無常。當類似的問題也聚焦到了現年75歲的的阮富仲頭上時，「年事已高，健康受限」的阮富仲有恙也在情理之中。

越南《保守國家秘密法》規定，越南黨和國家領導人的健康信息屬於「國家機密」內容。（路透社）

事實上，自4月18日後，越南各界對於阮富仲健康問題的傳言已經愈演愈烈。14日時，阮富仲固然還「住院在大水鑊醫院，健康狀況良好」，到18日後，就突然有消息稱「阮富仲或已轉移至日本治療，目前右手偏癱」。

但考慮到越南黨和國家領導人的健康信息已屬於越南《保守國家秘密法》規定的「國家機密」內容，如私自泄露，最高有可能會被判處15年監禁。這使得河內方面甚至也難以闢謠。

不過，很多分析人士也已指出，越南當前的政治架構並不會因為阮富仲的健康問題而出現嚴重波動。雖然剛剛「定於一尊」阮富仲傳出基本可靠的「中風」傳聞後，越南政界和民眾對上層的信心可能會發生動搖但越南高層的政治架構已經基本穩固。

分析認為，年事已高的阮富仲可能已做好了準備。越南總理阮春福、檢察院總檢察長陳國旺、越共中央組織部部長范明政等人更已處於遞補序列上。

加之越南當前以國家主席阮富仲、總理阮春福、國會主席阮氏金銀為首的政治結構相應穩定，越共也已進入「十三大」的籌備模式，這就意味阮富仲即便罹患中風，退居二線，但越共終究可以依賴其完備的組織結構脫困。