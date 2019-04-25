【專家有話說】「越南特金會」負責人被削權：朝鮮改變談判策略

金正恩今日在遠東海參崴與俄羅斯總統普京會面，半島核問題及「美國問題」是最核心的內容。然而曾主導朝美談判的朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲卻沒有隨同金正恩前往俄羅斯，且他的統一戰線部部長職位還被他人所取替。 在「越南特金會」無果而終之後，外界多有認為金正恩會向主導談判的金英哲追責，而今看來，或許確實有這樣的跡象。 韓國朝鮮問題專家、世宗研究所副所長鄭成長為此向《香港01》投稿。 原標題：朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲的影響力縮小與美朝無核化協商、朝韓對話展望 譯者：孫素青

負責朝鮮無核化談判的朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲沒有隨同朝鮮國務委員會委員長金正恩訪問俄羅斯，隨後其擔任的統一戰線部部長職位，也確定由朝鮮亞太和平委員會委員張金鐵（音）接任。

第二次美朝首腦會談時，對特朗普總統要求的「廢除甯邊核設施+α的無核化措施」提議，金正恩委員長絲毫沒有準備，並且過分要求美國解除制裁，最終導致會談破裂，對此負有最大責任的應該是金英哲副委員長。

以金英哲為首的朝鮮強硬派最想要的劇本就是「朝鮮放棄部分核專案，美國解除對朝鮮的最核心制裁」，在這種狀態下，朝鮮繼續維持核擁有國地位。但這絕對不是美韓兩國可以接受的劇本。

2018年6月12日，金正恩委員長與特朗普總統的首次會晤中表示，「錯誤的偏見與慣例遮住了我們的眼睛與耳朵」，需要打破這一切，最終來到了新加坡。但河內會談中，金正恩委員長不現實的協商策略，卻表明金委員長的眼睛與耳朵被朝鮮強硬派遮住，才讓他認為合理的判斷遭遇失敗。

因此，此次金委員長訪問俄羅斯時金英哲並沒有一同前往，並將金英哲擔任的統一部部長職位交由其他幹部，對金英哲的依賴顯著減少，這對美朝無核化談判以及朝韓對話來說都是十分積極的信號。

當然金英哲會繼續擔任朝鮮勞動黨中央委員會副委員長職位，在剛結束的第十四屆最高人民會議第一次會議中，金英哲還被選為國務委員會委員，因此金英哲依然擁有一定的影響力。

但4月13日，金正恩委員長在勞動党辦公室與新一屆國務委員會委員合影時，朝鮮外務相李勇浩及外務省第一副外相崔善姬與金正恩同坐在第一排，而金英哲則站在後排。這間接表明金英哲的地位下降，金委員長訪俄時，李勇浩以及崔善姬一同陪同，金英哲落選，再一次確認金英哲的影響力縮小。

因此，即便金英哲插手日後的無核化談判，也很難像過去一樣總攬。而且金英哲的統一部部長職位還被撤換，金英哲在對韓事務上的影響力也會縮小。

4月10日朝鮮勞動黨中央委員會七屆四中全會中，張金鐵被選為黨中央委員會委員，還被任命為黨中央委員會部長，但當時並沒有公佈他將擔任哪個部門的部長。

今年74歲的金英哲出任統一部部長時，代表的是軍方立場，此次金英哲的職位由50多歲的、在「民族和解協商會」（民和協）以及「亞太和平委員會」負責民間交流的張金鐵接替，這很有可能意味未來朝鮮的對韓態度會相對柔和，向實用主義的方向改變。