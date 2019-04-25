安培再訪美　滿手籌碼向特朗普討價還價？

日本首相安倍晉三將於本周五、六（26、27日）一連兩日訪問華盛頓，第一日會先為美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝生日，第二日才會與特朗普共赴哥爾夫球場。 安特二人的見面，相信會談及「朝鮮無核化」及「日美貿易談判」兩大議題；不過，今日美朝談判僵持不下，相信安倍的重點將放在貿易談判之上。

緊接着安倍到訪，特朗普將在5月底國是訪問日本，成為德仁天皇即位後首位接見的外國元首；他也會於6月底到大阪出席G20峰會。

兩人如此緊密的行程，當然是想敲定日美貿易協議。而特朗普幾乎一月兩訪的安排，也見證特朗普對於談判成果的樂觀──最好是5月底就能在與德仁天皇見面期間敲定協議，即使來不及，也應在6月的G20峰會周邊成事。

德仁天皇（左二）與將在月底退任的明仁天皇（右二）於本年初慶祝新年時的情況。（路透社）

正如中美貿易談判一般，特朗普要的是日本減少其對美近690億美元的貿易順差。除了要求日方多買美製軍備、改革對美國汽車的非關稅貿易壁壘外，美國想最先達成的，卻是日本進一步對美國農產品開放市場。

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）就指要日本減低美國農產品的關稅將會是「很快就能達成的協議」。

特朗普政府似乎看準了日本一定會讓步，然而事實將否如此？（路透社）

「此一時彼一時也」 安倍的多邊主義牌

不過，與在2016年底特朗普尚是任候總統之時就搶先拜見、大送鍍金哥爾夫球棒的安倍相比，今日的安倍手頭上的籌碼卻是愈積愈多，其實已無貿然單方面對美國妥協的壓力。

首先，在沒有美國參與的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），以及「日歐自貿協議」在本年啟始前後相繼落實之後，美國幾乎已被日本參與的多邊主義國際合作框架排擠開去。

原本已受中美貿易戰打擊的美國農產業，也愈加失去日本這個美國的亞洲第二大農產品出口市場，其總額近120億美元。

單計日本豬肉進口而言，來自歐盟的進口量在2月大增54%，而來自加拿大與墨西哥的進口量也增加20%，不過來自美國的進口卻下降14%。隨着日本與其他國家的關稅逐步扣減，以及企業對其供應鏈的調整，此等對美不利的情況只會惡化。

另外，安倍這兩年來逐漸認識到特朗普任內的美日關係難有長治久安之機，於是透過各種貿易協議，一下子聯結上歐盟及橫太平洋國家，也在去年10月以七載首度以首相身份正式訪華後，將難纏的日中關係扭向正面發展，並願意參與中國類似「一帶一路」的第三方國家投資計劃。

從日方此等合縱連橫式的操作看來，甚至有種企圖聯結歐盟、中國等，聯手對抗美國單邊主義貿易政策的味道。

明白的說，安倍的籌碼就是從多邊主義得來的優勢。他能否借此向特朗普討價還價，迫得美國在日本開放市場的同時，也減省日本工業產品的關稅，甚至取消對日鋼鋁關稅？這個問題的答案，大概在未來兩三個月就會揭曉。