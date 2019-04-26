【一帶一路論壇】習近平發言總結：不必再爭論　直接做就對了

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式4月26日在京舉行，習近平出席並發表主旨演講。 而從其演講中可以清晰感受到，中國判定一帶一路已經走入新階段，在下一階段裏，不必再與質疑的輿論爭議，直接按照方案開始做，這就足夠。

除了一開始簡要總結成績之外，他的發言可被概括為兩大部分。

第一個部分是宣佈「一帶一路」過去兩年做了什麼，以及下一步做什麼。具體包括：

發起了《廉潔絲綢之路北京倡議》；引入各方普遍支援的規則標準；發展絲路主題債券，支援多邊開發融資合作中心有效運作；制定了《「一帶一路」融資指導原則》，發佈了《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，為共建「一帶一路」融資合作提供指南；

未來5年支援5,000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究；共建「一帶一路」可持續城市聯盟、綠色發展國際聯盟；制定《「一帶一路」綠色投資原則》；鼓勵和支持沿線國家社會組織廣泛開展民生合作，聯合開展一系列環保、反腐敗等領域培訓專案；舉辦「一帶一路」青年創意與遺產論壇、青年學生「漢語橋」夏令營等活動。

演講第二部分是宣佈未來中國將「採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放」。具體來講即是：

第一，更廣領域擴大外資市場准入，嚴格實施《外商投資法》；

第二，更大力度加強知識產權保護國際合作；

第三，更大規模增加商品和服務進口，既是「世界工廠」，也是「世界市場」；

第四，更加有效實施國際宏觀經濟政策協調，全球化的經濟需要全球化的治理；

第五，更加重視對外開放政策貫徹落實，歷來講求「一諾千金」。

第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月25日至27日在北京舉行，共有37個國家的元首、政府首腦以及聯合國秘書長、國際貨幣基金組織總裁聚首北京。今次較出席第一屆論壇的國家領導人名單為多。（路透社）

和他以往的演講相比，此次發言迥然不同的是內容構成。

以往習近平在針對這種國際事務發言時，除了給出解決問題的思路和具體操作路徑圖，也會先分析及討論「世界到底怎麼了」，嘗試讓各方意識到當下的問題。

但在此次演講中，習近平則不再贅言「世界怎麼了」，而是單刀直入地給出了具體方案。

中國方案的第一次完善

「世界怎麼了，我們該怎麼辦」，這是習近平近年來在多個國際場合公開提出的問題。

3月26日在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）共同出席的中法全球治理論壇上，面對嚴峻的全球性挑戰，面對人類發展在十字路口何去何從的抉擇，習近平提出了國際社會協力破解「四個赤字」的必要。具體來說即是：

一：破解「治理赤字」，要堅持共商共建共用的「全球治理觀」，繼續高舉聯合國這面多邊主義旗幟，共同推動構建人類命運共同體。

二：破解「信任赤字」，要堅持以義為先、義利兼顧的「正確義利觀」，構建命運與共的全球夥伴關係。

三：破解「和平赤字」，要秉持共同、綜合、合作、可持續的「新安全觀」，各國一起走和平發展道路，實現世界長久和平。

四：破解「發展赤字」，要堅持創新驅動、協同聯動、公平包容，在此基礎上打造富有活力的「增長模式」、開放共贏的「合作模式」、平衡普惠的「發展模式」，讓各國人民共用經濟全球化發展成果。

普京在結束了25日與金正恩於遠東海參崴舉行的峰會後，便即刻飛往北京，參加一帶一路峰會（路透社）

其實對於該如何面對當下國際社會面臨的挑戰，習近平過去數年間一直在構建方案。還記得早在2012年中共十八大報告中，構建人類命運共同體一說即被提出；2013年3月習近平訪非期間又首次提出「正確義利觀」。2013年9月和10月習近平續分別提出建設「新絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的「一帶一路」合作倡議；

2017年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇，對於世界到底怎麼了的疑惑，習近平給出的方案是打造富有活力的增長模式，打造開放共贏的合作模式，打造公正合理的治理模式，打造平衡普惠的發展模式；2017年首屆「一帶一路」論壇開幕式上，習近平提出「三個赤字」，將「和平赤字、發展赤字、治理赤字」稱為擺在全人類面前的嚴峻挑戰；2017年中共十九大報告又說，「中國秉持共商共建共用的全球治理觀」；

現如今，習在「三個赤字」的基礎上，再加入「信任赤字」。破解四個赤字本質上是過往中國提出的諸多全球治理方案的集大成者。

從「人類命運共同體」到從「正確義利觀」再到「全球治理觀」，從「一帶一路」到「三大發展模式」再到「四大赤字」，諸多構想與理念層次清晰，因果關係明確。可謂中國國際治理方案第一次完善。

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為什麼提出四個赤字？

然而從聽眾的角度而言，自從「構建人類命運共同體」倡議發表後，國際社會就困惑不已：如何構建人類命運共同體，為什麼建設人類命運共同體？為什麼不是建設其他的倡議？ 而今「四個赤字」可謂習近平對為什麼建設人類命運共同體給出的解釋。

破解了「治理赤字」，則政府得以發揮其該有的作用，將精力落回到民生議題；破解了「信任赤字」，各國則得以共同開展工作；破解了「和平赤字」，則有了解決問題的前提條件，沒有和平一切都是空談；破解「發展赤字」則是因為諸如戰爭、宗教極端化、社會兩極分化等問題的根本都在於發展動能不足、發展不均，「發展的問題還需在發展中解決」。

可以說，「四個赤字」是中國對「世界怎麼了」開具的診斷書，破解「四個赤字」，是中國對於「我們怎麼辦」開出的藥方，給出的方法和路徑。而一旦得以破解這四個赤字，各國在互信的基礎上鞏固和平，政府有為而負責，扎根於民生工作，且經濟、科技、政府治理能力等領域皆得以持續發展，這也就是「人類命運共同體」應有的本貌。

一帶一路論壇：習近平4月24日會見菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。外媒指，杜特爾特希望借此機會，緩和南海緊張局勢。美國有線新聞網絡（CNN）在4月初報道，菲律賓政府不滿近月有超過270艘中國船隻在南海有主權爭議的中業島附近停留。（路透社）

一帶一路只是落實途徑

在這樣的框架下，一帶一路一方面是中國通過構建新的市場，助企業走出去，「為了能將雞蛋放到不同的籃子中，而編織新的籃子」；另一方面也是中國嘗試破解四大赤字的一個工具，是「中國全球治理方案」的實踐途徑。這也是為何中國致力於推動「一帶一路」的原因。

不過，這終究是中國一國之願景，有好方案是一回事，如何向觀眾講好這個方案則是另一回事。一帶一路鋪墊了數年，這過程中有人質疑，有人遲疑，有人在半知半解中貿然相迎，可喜的是有愈來愈多人開始理解，又或是嘗試理解。如何推動這個趨勢，夯實過去幾年一帶一路所取得的成績，將是該項目未來數年的重要工作。

與此同時，講好故事最好的方式，就是與觀眾有直接互動，這也就就意味著中國勢必需要將一帶一路與歐盟的「歐亞互聯互通戰略」和俄羅斯的「歐亞經濟聯盟」等倡議進行對接，提高整體「互聯互通」的水平，強調互惠。若非如此，即便「一帶一路」、「四個赤字」和「人類命運共同體」是多麼理想的方案，最終在質疑和不解中，至多也就僅會被視作為中國版的「馬歇爾方案」。

習近平在此次「一帶一路」國際高峰論壇上大談共建「一帶一路」的具體措施。這意味著，「一帶一路」已經度過了爭議期，「何謂一帶一路」已不再是中國需要回答的問題。對中國而言，現在自己該做的已經是全力推動，「將倡議落在行動中」。